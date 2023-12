Steam Deck OLED im Test: So viel besser als das Original

Lesedauer: 11 Minuten

Selten freut mich darüber, dass sich einfach auch einmal gar nichts ändert. Denn so alt ist das Steam Deck mit seinen 1.5 bis maximal 2 Jahren einfach nicht. Wenn ihr also Zubehör für das LCD-Modell gekauft habt, passt dieses auch 1:1 an das Steam Deck OLED. Egal ob Tragetaschen, Schutzhüllen, Grifferweiterungen oder Display-Schutz. Fast alles, was ihr physisch ans Deck anbringen könnt, passt also auch weiterhin.

Riesiger Bonus für alle Bastelwilligen: Die Gewinde der rückseitigen Schrauben bestehen nun aus Metall und wurden zu Torx-Schrauben geändert. Damit sind diese beim wieder Reindrehen wesentlich stabiler zu handhaben und auch um ein vielfaches robuster. Grade beim Tausch von SSDs macht sich das bemerkbar und ist ein riesiger Schritt vorwärts in der Qualität. Zudem lässt sich das Steam Deck OLED insgesamt leichter auseinandernehmen und auch das Display nun deutlich einfacher tauschen. Auch an diesen Stellschrauben hat der Hersteller gedreht, was durchweg positiv zu bewerten ist.

Die Abmessungen ändern sich mit 29.8 x 11.7 x 4.9 cm also nicht. Dafür schrumpft das Gewicht von circa 670 auf 640 Gramm. Das klingt im Verhältnis jetzt vielleicht nicht all zu viel. Wenn ihr allerdings regelmässig euer Steam Deck LCD in der Hand hattet, werdet ihr diesen Unterschied deutlich spüren. Ist das Steam Deck OLED euer erstes Gerät, dann fühlt es sich natürlich auch weiterhin nicht leicht an. Vor allem wenn man bedenkt, dass das Asus RoG Ally mit etwas über 600 Gramm das wesentlich leichtere und vor allem auch kompaktere Modell ist.

Besonders wichtig ist neben dem schnelleren Arbeitsspeicher aber auch der bereits erwähnte verkleinerte Prozessor. Er verbraucht deutlich weniger Strom, was vor allem bei kleineren Indie-Games sehr schnell in einer Laufzeit von über 10 Stunden resultiert. Es sind je nach Einstellungen sogar über 12 Stunden möglich! Neben dem neuen OLED-Display sind hier also die Änderungen am RAM und dem Prozessor mitunter die wichtigsten neuen Komponenten. Aber auch das deutlich schnellere WiFi 6E hilft bei Downloads oder Bluetooth 5.3 bei der Kompatibilität von deutlich mehr Zubehör und weniger Latenzen beim Spielen.

Spannender wird es bei der verbauten Hardware. Hier hat Valve so extrem viele Änderungen vorgenommen, dass diese im Alltag absolut spürbar sind. So ist der Akku von 40 auf 50 Wh angewachsen, der Prozessor von 7 auf 6 nm verkleinert worden und auch WLAN lässt sich nun im modernen 6E-Standard verbinden. Letzteres aber nur, wenn ihr auch einen kompatiblen Router besitzt. Viel zu wenig angesprochen wird vor allem die Änderung beim RAM. Der Arbeitsspeicher ist zwar immer noch bei 16 GB LPDDR5 geblieben, er rechnet aber nun nicht mehr mit 5500 MT/s, sondern mit 6400 MT/s. Dieser Anstieg von rund 900 Zählern bringt einen deutlichen Vorteil in vielen Zocker-Szenarien, der zwar klein und doch spürbar ausfällt.

Steam Deck OLED Gaming-Performance: Nicht viel schneller, aber deutlich stabiler!

Eine Frage beschäftigt die Fan-Gemeinde hier aber besonders: Wieviel schneller ist das Steam Deck OLED im Vergleich zum Steam Deck LCD wirklich? Nun ja… Nicht viel, um ehrlich zu sein sogar eher “kaum” schneller als der originale Vorgänger. Und dennoch werdet ihr massgeblich vom neuen Arbeitsspeicher in Extremsituationen profitieren. Spiele, die besonders von schnelleren RAM profitieren, da zügig Elemente im Hintergrund geladen werden müssen. profitieren sichtbar von den nun angelegten 6400 MT/s. Das gilt auch im Bereich der Emulation für leistungshungrige Emulatoren wie PlayStation 3, Gamecube, Nintendo Switch und mehr.

Games die gerne einmal knapp unter 30 Bilder pro Sekunde (FPS) gefallen sind, weil dem LCD-Modell die Puste ausging, kann nun mit dem OLED-Modell eine etwas stabilere Bildrate entgegensetzt werden. Das gilt vor allem in Open-World-Szenarien, wo massiv Daten hin und her geladen werden müssen. So erreicht Horizon Zero Dawn in unseren Tests rund bis zu 6 FPS mehr, was durchaus in Extremsituationen über eine mögliche Spielbarkeit entscheidet. Das gilt auch für Diablo 4, wo in grösseren Städte-Hubs wie Kyovaschad oder Ked Bardu in mittleren Einstellungen gleichmässige 45 Bilder pro Sekunde (locked) erreicht wird. Hier sind gerade die 45 FPS wichtig, da ihr diese in einem 90 Hertz-Container ausreizen könnt. Es fühlt sich daher weitaus flüssiger an als 45 FPS in 45 Hz. Ein enormer Vorteil des neuen Displays.

Einstellungen (1280 x 800/720) ⌀ Bilder pro Sekunde (FPS) Cyberpunk 2077 (Update 2.1) Steam Deck Settings 40 – 50 FPS GTA 5 Hoch 60 FPS (locked) Forza Horizon 5 Mittel 54 FPS Horizon Zero Dawn “Original” (Mittel) 43 – 54 FPS Spider-Man Miles Morales Niedrig bis Mittel 30 – 55 FPS (sehr variabel) Diablo 4 Mittel 45 FPS (locked) Elden Ring Niedrig bis Mittel 35 – 45 FPS Lies of Pi Niedrig 56 – 60 FPS Doom Eternal Mittel 50 – 60 FPS Metro Exodus Mittel 50 – 60 FPS Monster Hunter World (Iceborn) Niedrig bis Mittel 55 – 60 FPS Crysis Mittel 60 FPS (locked) Hogwarts Legacy Niedrig 40 – 60 FPS (sehr variabel) Dave The Diver Native Auflösung 60 FPS (locked)

In Spielen wie GTA 5 oder auch Hogwarts Legacy sind die Unterschiede zum LCD-Modell deutlich spürbar. Nehmen wir die FPS-Sperre beispielsweise bei GTA 5 raus, so läuft das Steam Deck OLED in hohen Einstellungen teilweise 8 FPS schneller. Das liegt vor allem daran, dass Open World Spiele den deutlich schnelleren RAM besser ausnutzen können. Aber es gibt auch Ausnahmen. In The Witcher 3 auf mittleren Einstellungen in nativer Auflösung liegt der Performance-Gewinn im Vergleich zum Vorgänger-Modell bei gerade einmal 2 bis maximal 3 FPS.

Zur Realität gehört aber auch, dass viele Spiele teils sehr schwankende FPS-Zahlen aufweisen. Auch wenn Diablo 4 nahezu perfekt in 45 FPS läuft, so passiert es doch einmal, dass mit mehreren Charakteren auf dem Bildschirm und überbordenden Effekten Einbrüche unter 40 FPS zu verzeichnen sind. Allerdings lassen sich mit Techniken wie AMD FSR 2 einiges herausholen, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen.