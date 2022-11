Sony Xperia 5 IV im Test: Verdammt Sony! Fast… Um ein Haar!!

Oh man… selten reisst mich ein Test so hin und her, wie der zum Sony Xperia 5 IV. In meinen Augen gehört das Modell zu den besten auf dem Markt. Egal ob Display, Kamera oder die Performance. Aber es gibt einige Punkte die mich auch deutlich stören. Warum Sony? Warum?! Es wären definitiv vermeidbare Fehler gewesen. Was mir gefallen hat und was nicht, lest ihr nun im Testbericht zum richtig guten, aber auch teuren Sony Xperia 5 IV.

Design des Xperia 5 IV: Einfach nur schlicht und richtig gut

Nimmt man das Xperia 5 IV aus der Verpackung, springt einem das extrem schlichte, aber gleichzeitig auch sehr edle Design ins Auge. Das Modell fühlt sich extrem hochwertig an, ist in einem tollen Aluminium-Rahmen mit matter Glasrückseite verbaut und macht einen überaus stabilen Eindruck. Mit dem vergleichsweise “kleinen” 6.1 Zoll grossem Display wirkt das Xperia-Handy sehr kompakt. Zumal das sehr lange 21:9-Format des Displays eine sehr schlanke Bauweise in der Breite zulässt. Der Body ist übrigens nach IP68 sehr gut vor eindringendem Staub und Wasser geschützt. Ein Tauchgang im Wasser ist also kein Problem.

Wie kompakt und hosentaschentauglich sich das Sony Xperia 5 IV im Test zeigt, merkt man vor allem an den Dimensionen. Mit 156 x 67 x 8.2 mm ist es tatsächlich sehr schmal und mit knapp über 170 Gramm auch enorm leicht. Dennoch fühlt es sich durch die kompakt Bauweise unheimlich solide an. Viele grosse Smartphones, wie beispielsweise das Honor 70 5G, das ebenfalls hochwertig verarbeitet ist, fühlt sich im Vergleich durch die Grösse aber weniger solide an, da es deutlich grösser bei recht ähnlichem Gewicht ist.

Richtig gut: Sony hat in der kompakten Bauart auf der oberen Seite übrigens einen 3.5-mm-Klinkenanschluss untergebracht bekommen. Dieser unterstützt auch den Anschluss hochwertiger Mikros. Perfekt für Contentcreators! Besonders ins Auge sticht aber der SIM-Kartenschacht, der komplett ohne SIM-Tool-“Piekser” entnommen werden kann. Stark Sony! Zudem ist auch wieder ein dedizierter Kamera-Button verbaut, was wiederum die Eigenschaften des Modells unterstreicht ein absolutes Top-Kamera-Handy zu sein. Diesen Anspruch setzt sich Sony hier selbst und verbaut auch richtig gute Kamera-Hardware, aber dazu später mehr.