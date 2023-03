Review: SwitchBot Hub 2 im Test

Lesedauer: 5 Minuten

Die neue Smart Home Zentrale von SwitchBot kommt zusammen mit einem zwei Meter langen USB-Typ-C-Kabel, in das die Sensorik für Temperatur- und Luftfeuchtigkeit eingebaut ist. Daran ist ein 3M-Doppelklebepad zur einfacheren Montage befestigt. Ein Ersatz-Klebepad ist ebenfalls Lieferumfang enthalten sowie ein weiteres, mit dem der SwitchBot Hub 2 selbst befestigt werden kann. Zudem ist ein USB-Steckernetzteil mit dabei, das 5 V mit bis zu 2 A liefert, eine Kurzanleitung sowie ein Kärtchen mit Hinweisen zum Herstellersupport. Das Netzteil ist in unserer Review mit einem nordamerikanischen NEMA-1 Typ A-Stecker ausgestattet, da es sich hierbei um eine Teststellung vor dem Verkaufsstart handelt. Das Gerät würde aber auch 220 V Dreiphasendrehstrom unterstützen, wie er in unseren Breitengraden üblich ist. Nur eben sind die Kontakte falsch und benötigen einen Adapter. Mit dem Beginn der Markteinführung des SwitchBot Hub 2 sind die Stecknetzteile auch für europäische und grossbritannische Steckdosen verfügbar, braucht also keinen Adapter mehr, und der QR-Code für Matter wird direkt im Handbuch zu finden sein.

Das Gerät selbst verbindet sich via WLAN im 2.4-GHz-Frequenzband nach IEEE 802.11 b/g/n und per Bluetooth LE mit anderen Geräten beziehungsweise dem heimischen Netzwerk. Neben Matter over WiFi wird auch Apple HomeKit unterstützt, so dass eine Zusammenarbeit mit Smart Home-Geräten anderer Hersteller kein Problem darstellt.

Die Infrarot-Reichweite wurde im Vergleich zum Vorgängermodell verbessert, auch, weil neben dem zentralen Infrarotsender zwischen zwei Infrarotempfängern auch in den vier Ecken des SwitchBot Hub 2 jeweils ein Inrarot-Sendemodul untergebracht ist. Damit sind bis zu 30 Meter möglich. In der unteren rechten Ecke, unterhalb der beiden berührungsempfindlichen Tasten, ist ein Piepser für Alarme und Signale verbaut.

Der SwitchBot Hub 2 selbst ist 8 x 70 x 23 mm gross und wiegt 63 Gramm. Der aus weissem ABS-Kunststoff gefertigte Hub ist quaderförmig mit abgerundeter Rückseite und abgerundeten Ecken. Das weisse LED-Display auf der Vorderseite, dass auch zwei Touch-Tasten enthält, ist einige Millimeter nach Innen versetzt. Es zeigt mit einer kleinen Segmentanzeige die Luftfeuchtigkeit in Prozent, mit grossen Segmentziffern die Temperatur an und hat ebenfalls leuchtende Tasten mit der Beschriftung Off und On darunter. Ein Punkt oben links neben der Luftfeuchtigkeit dient als Statuslicht.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Sensorik

Die Sensoren des SwitchBot Hub 2 arbeiten mit einer Auflösung von 0.1 Grad beziehungsweise einem Prozent Luftfeuchtigkeit. Das Display ist in beiden Fällen zwar ganzzahlig, doch die Zehntel-Grad-Stelle wird in die SwitchBot App und via Matter auch an HomeKit übermittelt. Der Arbeitsbereich liegt zwischen -20 °C und +80 °C sowie zwischen 0 und 99 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit.

Die Genauigkeit der Temperaturmessung liegt zwischen -20 °C und 0 °C bei ± 0.4 °C, bis 65 °C dann bei ± 0.2 °C und bei Temperaturen über 65 °C immerhin be ± 0.3 °C.

Die Luftfeuchtigkeit wird im Bereich von 0 bis 10 Prozent mit ± 3 Prozent gemessen, zwischen 10 und 90 Prozent mit ± 2 Prozent und darüber mit ± 3 Prozent.

Zum Helligkeitssensor gibt es keine Angaben des Herstellers. In der App zeigt er jedenfalls nur Hell oder Dunkel an.

Testeindruck des SwitchBot Hub 2

Der SwitchBot Hub 2 ist, wie die restlichen SwitchBot-Produkte auch, sehr gut verarbeitet und macht einen guten Eindruck. Nichts wackelt oder knarzt, alles passt ineinander. Die Messwerte sind ausreichend Präzise für Smart Home-Anwendungen. Wenn es wirklich auf jede Kommastelle ankommen sollte, braucht man allerdings bessere Sensoren.

Installation

Nachdem die kostenlose App, die neben Englisch auch Italienisch und Französisch unterdessen auch Deutsch kann, installiert ist, kann der SwitchBot Hub 2 auch schnell und unkompliziert eingerichtet werden. Die beiden berührungsempfindlichen Tasten dienen zum Starten des Pairing, wozu dann die SwitchBot App benötigt wird.

SwitchBot App und Matter

In der neuen Version ab 7.23.13 kann die SwitchBot App, sowohl unter iOS als auch unter Android, das Gerät für Matter konfigurieren. Matter ist derzeit noch im Beta-Stadium, funktioniert soweit aber tadellos. Mit dem QR-Code, den die SwitchBot App erzeugt, oder der eben nach Markteinführung auch direkt am Gerät aufgeklebt sein soll, kann man den SwitchBot Hub 2 problemlos zu HomeKit hinzufügen. Nun können in der SwitchBot App die SwitchBot-Geräte ausgewählt werden, die ebenfalls via Matter für Apple Home Kit verfügbar sein sollen. Der Umweg über das Plugin an die Open Source Smart Home-Lösung Homebridge entfällt damit. Allerdings kann Matter (derzeit) noch nur für SwitchBot Curtain und SwitchBot Blind Tilt genutzt werden. Auch sind in der Beta-Phase nur bis zu vier Bluetooth-Geräte per Matter möglich.

Display, Sound und Hardware

Das breite, abgeflachte USB-C-Kabel lässt sich gut auch versteckt verlegen und stört so wenig. Der Piepston des Hub 2 ist indes etwas störend. Zum Glück kann er in der App auch deaktiviert werden. Er ist dafür recht laut und kann etwa, um vor zu hoher Luftfeuchtigkeit zu warnen, ganz gut genutzt werden.

Das Display mit seinen LED-Segmentanzeigen ist angenehm zu lesen, wenngleich es durch den trüben Schirm stets etwas unscharf scheint. Die Helligkeit ist per SwitchBot App regulierbar und auch die Helligkeitssteuerung der Beleuchtung kann in der App eingestellt werden.

Bedienung und Design

Das Gerät selbst lässt sich super einfach bedienen und sieht auch dezent und schick aus. Das Design vermag zu gefallen und stört das Interieur nicht merklich als technisches Gadget. Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit, die sich nahezu sofort aktualisieren, sofort ablesen zu können, ist zudem auch recht praktisch. Die Steuerung von Infrarot-Geräten funktioniert sehr gut und schon angelernte Remotes können einfach von einem alten Hub mini zum neuen Hub 2 kopiert werden. Damit kann der SwitchBot Hub 2 alles, was der Hub mini konnte und bringt zudem die Messungen und Anzeigen des SwitchBot Meter Plus mit.

Tasten

Die beiden berührungsempfindlichen Tasten ersetzen die SwitchBot Remote tadellos. Dass sie mit On und Off angeschrieben sind, hilft einerseits, ist andererseits auch vielleicht zu bemängeln. Denn die Tasten können, wie die der SwitchBot Remote zuvor, relativ frei mit Szenen und smarten Automatisierungen belegt werden. Dann ist Off eben vielleicht vielmehr Vorhang zu, was nicht mehr ganz so intuitiv bleibt. Zudem ist es etwas gewöhnungsbedürftig, dass die On-Taste rechts und die Off-Taste links untergebracht wurde.

Preis und Fazit zum SwitchBot Hub 2

Der SwitchBot Hub 2 kostet beim Hersteller 79,99 Euro bzw. SFr. und wird zum vergleichbaren Preis auch in die digitalen Stores wie Amazon kommen. Der Verkauf bei Amazon soll am 7. April starten.

Insgesamt ist der Hub 2 von SwitchBot genau das, was der Smart Home-Hersteller machen musste: Das Beste seiner letzten Produkte in einem neuen vereinen und so gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Dass der neue Smart Home-Standard Matter mit an Bord ist, kann nur begrüsst werden. Endlich scheint es, sind die Zeiten vorbei, in denen man für alle Smart Home Gadgets unterschiedlicher Hersteller jeweils eine eigene App brauchte und keine mit den anderen reden wollte oder konnte. Oder zumindest nicht so ohne weiteres. Man darf gespannt sein, wie Matter weiter verbreitet und funktionieren wird.