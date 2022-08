Review: ZOSI 5 MP WiFi HaLow IP-Kameraset im Test

Heute schauen wir uns im Test das ZOSI WiFi HaLow IP-Kameraset an, das mit gleich zwei Netzkameras daher kommt, die mit 5 MP auflösen.

Eine Frage der Verbindung

WLAN

IP-Überwachungskameras haben wir schon einige getestet. Meistens bauen diese auf dem handelsüblichen WLAN-Signal im 2.4 GHz- oder seltener im 5 GHz-Frequenzbereich auf. Meistens kennen wir das als IEEE 802.11a/b/g/n. Den neueren Standard 802.11ax für den WLAN-Funkverkehr kennt man eher unter der Tirivalbezeichnung WiFi 6, der zusätzlich das 6 GHz-Frequenzband benutzt, wenn die Erweiterung WiFi 6E zum Einsatz kommt. Hier sind jedoch immer noch Reichweiten von unter 100 Meter technisch bedingt die Regel, auch weile s bei WiFi 6 um Geschwindigkeit (bis 10 Gbps) ging. Und weniger überfüllte Frequenzen, da der 6 GHz-Bereich noch kaum belegt wird.

Der weniger bekannte Standard IEEE 802.11ah, auch als WiFi HaLow bezeichnet, wurde 2017 verabschiedet, und zielt auf Frequenzbereiche unterhalb von 1 GHz ab. Diese Geräte haben eine deutlich bessere Wanddurchdringung, benötigen weniger Energie und verlieren auch auf längere Distanzen weniger davon. Damit können grossflächige kabellose Netzwerke, etwa über 543 Meter in Gebäuden sowie bis zu 1000 Meter ausserhalb (!) und mit Datenraten von bis zu 347 Mbps realisiert werden. Das ist zwar langsamer als bei 802.11ac oder auch 802.11n, aber für viele Anwendungen durchaus ausreichend und eben mit Reichweite im Fokus der Entwicklung.

Das alles wiederum läuft aber streng genommen unter dem Begriff WLAN oder WiFi.

Als Alternative dazu gibt es die kabelgebundene Lösung über Ethernet (IEEE 802.3), zumeist als LAN-Kabel realisiert, zu erwähnen, das bekanntermassen bis 10 Gbps mit Cat.7-Kabeln erreicht, aber auch in Sachen Reichweite Beschränkungen unterliegt. Zudem muss eben ein Kabel oder gar Lichtwellenleiter verlegt werden, dann sind aber auch mehrere Gigabit an Datenraten möglich.

Oder LoRaWAN, was jedoch ein ganz anderes Blatt beschreibt. Und weil die Datenraten bei LoRaWAN sich bei maximal 50 kbps einpendeln, ist hier eher nichts mit Videoübertragung drin.

Wir haben also mit IEEE 802.11ah WiFi HaLow einen Langstreckenfunk mit knapp 350 Mbps theoretisch. Grund genug für uns, dass wir uns diese, im Heimbereich noch sehr wenig verbreitete Technologie also am Beispiel des ZOSI 5 MP WiFi HaLow IP-Kamerasets genauer anschauen wollen.

Lieferumfang des ZOSI 5 MP WiFi HaLow IP-Kamerasets

Im Set von ZOSI ist ‎eine Basisstation für die Anbindung ans heimische LAN mit zugehörigem Netzteil, das 5 V bei maximal 2 A liefert. Zwei Netzwerkkameras und zugehörige Antennen mit RP-SMA-Verbindungsstecker sowie entsprechende Netzteile mit 12 V und maximal 1 A sind natürlich auch dabei. Zudem bekommen wir ein 1 Meter kurzes, graues Netzwerkkabel Cat 5e (bis 1 Gbps), zwei Warnaufkleber für die Videoüberwachung sowie zwei Montagelochschablonen ebenfalls als Aufkleber, zwei Beutel mit Befestigungsschrauben und Dübel sowie eine mehrsprachige Schnellstartanleitung und Sicherheitsinformation im Paket. Kupplungen und Dichtungen für die RJ45-Ethernetanschlüsse sind auch zwei mal dabei.