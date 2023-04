Review: Zendure SuperBase V Powerstation im Test von Yves Jeanrenaud

Lesedauer: 6 Minuten

Zendure SuperBase V. Bild: Zendure

12 V Weiter finden wir eine KFZ-Zigarettenanzünder-Dose mit nominell 12.6 V und 10 A und zwei DC5521 Hohlsteckeranschlüsse mit bis zu 3 A sowie ein Anderson-Anschluss mit bis zu 30 A Stromstärke. USB-Anschlüsse Per USB-Port Aufladen geht auch mit der Zendure SuperBase V, denn hier sind vier USB-Typ-C-Anschlüsse zu finden, wobei die ersten beiden jeweils 5 V bis 20 V mit bis zu 100 W, also 5 A, liefern können, während die zwei anderen 5 V bis 12 V mit bis zu 20 W, also 1.6 A bereitstellen können. Zudem sind zwei USB-A-Ports mit 5 V und jeweils 2.4 A vorhanden. Der rechte USB-A-Anschluss dient nicht nur der Stromversorgung, sondern ist auch zum Einspielen von Firmwareupgrades da. Display und Bedientasten Über den Anschlüssen ist ein farbiges LCD mit Statusinformationen und Ladezustandsanzeige in Prozent und Wh zu finden, sowie die aktuelle Ein- und Ausgangsleistung in jeweils digitalen Zählanzeigen. Die Tasten darunter schalten das System ein- bzw. aus, aktivieren oder deaktivieren den Spannungsinverter um Wechselstrom (AC) ausgeben zu können, konfigurieren WLAN und die LED-Beleuchtung. Denn links und rechts der Anschlussbereiche auf der Vorderseite der Zendure SuperBase V sind zwei mehrfarbige LED-Streifen zu finden. Drückt man AC und WLAN gleichzeitig, kann man die Tastensperre ein- bzw. ausschalten. Über dem Display ist zudem, wie auf der Rückseite auch, ein Eingriff zu finden, der ein leichteres Greifen und Anheben der Powerstation ermöglicht.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud / Zendure Zendure Satellite Battery Superbase Erweiterungsakku Mit der Satellite Battery lässt sich die SuperBase V um bis zu 25.6 kWh erweitern, indem bis zu vier Erweiterungs-Akkus gestapelt neben die Super Base V gestellt werden. Eine einzelne Extra-Batterie kann auch auf die Zendure SuperBase V gestellt und somit auch einfach mit transportiert werden.

Zendure Satellite Battery B6400. Bild: Zendure

Hardware und Eigenschaften Die Erweiterungsbatterie für die Zendure SuperBase V muss natürlich zur Batterietechnik derselbigen passen. Semi-Solid-State wird nur mit Semi-Solid-State und LiFePO4 nur mit LiFePO4 kombiniert. Die Erweiterungs-Batterie ist in beiden Fällen jedoch 69 x 28.5 x 27.4 cm gross. Sie wiegt 46 kg bei Semi-Solid-State-Zellen (SSS) und hat ebenfalls 6438 Wh Akkukapazität mit dabei, während die 42 kg bei Lithium-Eisen-Phosphor (LiFePO4)-Technologie auch 4608 Wh an Kapazität hinzu kommen. Die Stromreserve der SuperBase V wird also gleich nochmal verdoppelt! Die Erweiterungs-Akkus sind also mit ähnlichen Grundflächen ausgestattet wie die SuperBase. Auch sonst sehen sie dem grossen Gerät sehr ähnlich. Nur sind seitlich keine Lüftungsöffnungen sondern RGB-LED-Leisten zu finden. Aber sie haben vorne und hinten Griffe zum besseren Anheben und Tragen sowie auf der Oberseite Gummiabdeckungen, unter denen sich die Schienen zum Stapeln der Superbase Extras befinden. Hier sind jedoch auch die Battery-Ports untergebracht, ebenso wie im Boden der Zendure Extra Battery , so dass bis zu vier Erweiterungs-Akkus einfach aufeinander gestellt werden können, ohne zusätzliche Kabel zu benötigen. Anschlüsse Neben dem Zendure Battery Port auf der Ober- und Unterseite befinden sich nur auf der Vorderseite noch Anschlüsse. Alle Anschlüsse arbeiten mit Gleichstrom.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud / Zendure 12 V Dabei handelt es sich um einen Zigarettenanzünder bzw. KFZ-Bordstrom-Anschluss mit nominell 12.6 V und 10 A, sowie eine Andersen-Dose mit 12.6 V und 30 A maximaler Stromausgangsstärke. XT90 Ausgang Per XT90-Buchse kann 12 V bis 60 V und bis zu 10 A Stromstärke ausgegeben werden. Solar-Panel-Anschluss Ein Stromeingang im XT90-Format nimmt Gleichstrom mit 12 V bis 150 V Spannung und bis zu 10 A Stromstärke auf. Das sind also bis zu 600 W Leistungsaufnahme. Damit handelsübliche Balkonkraftwerke und andere, etwa portable Solar-Panels direkt angeschlossen werden können, ist ein MC4 zu XT90-Kabel mit dabei, sagt der Hersteller. Interessanterweise finden wir dies jedoch nicht im Karton der Satellite Battery, sondern beim 400 W Solarpanel von Zendure. Zendure 400W Solar Panel Das Zendure Solarpanel ist ähnlich wie Mitbewerbsprodukte, die wir auch schon getestet hatten, fällt jedoch grösser aus und liefert ungleich mehr Strom. Prinzipiell ist es wiederum zusammenfaltbar und kann einfach transportiert werden, verfügt über frei einstellbare Aufstellstützen und hat einfache Metallösen im Textilmantel zur Befestigung.

Zendure 400W Solar Panel. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Hardware und Eigenschaften Das Zendure 400W Solar Panel ist aufgeklappt stolze 100 x 224 x 2.5 cm gross und kann zum Transport auf 54.7 x 100 x 5.7 cm zusammengefaltet werden, denn es besteht aus vier Segmenten. Das Solar-Panel wiegt 13.2 kg und ist nach Schutzklasse IP65 gegen Strahlwasser aus jeder Richtung und Staub geschützt.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud Jedes der vier Segmente verfügt über einen eigenen, ausklappbaren Standfuss mit Begrenzungsband und am einen äussersten Segment der Solarzellen-Tasche ist ein gummierter Tragegriff zu finden. In einer grossen Reissverschlusstasche auf der Rückseite des anderen äusseren Segments finden wir ein knapp 2 Meter langes Kabel mit einem handelsüblichen MC4-Steckerpaar sowie ein Adapterkabel auf XT90 von weiteren 2 Meter Länge. Die Solar-Panels von Zendure lassen sich in Reihe und parallel schalten, um noch mehr Leistung zu erzielen. So können bis zu drei 400 W Solar Panels miteinander in Serie verbunden und drei dieser Serien parallel zu rechnerisch 3600 Watt Mini-Solarparks verbaut werden. Da die SuperBase V bis zu 3000 W am XT90 Solarstrom-Eingang erlaubt, kann damit so einiges an Leistung aus dem Sonnenlicht aufgenommen werden. Testeindruck zur Zendure SuperBase V Die Verarbeitung aller Komponenten der Zendure Super Base V ist hervorragend. Alles passt und sitzt, nichts wackelt oder knarzt. Der hochwertige Eindruck wird auch beim Batteriekabel, das ja immerhin die Leistung der Extra Akkus zur Hauptstation übertragen muss, nicht getrübt. Das breite und robuste Kabel mit den grossen, ungewöhnlichen Steckern von Zendure wird mittels zweier Schrauben sicher an den jeweiligen Geräten befestigt. Die Verbindung zur kostenlosen App von Zendure für iOS und Android erfolgt problemlos und intuitiv via Bluetooth. Die WLAN-Anbindung zur ZEN+ Cloud ist leider nicht ganz optional, erlaubt aber die Funktionen auch von überall auf der Welt gleichermassen zu benutzen. Zendure Preis: Kostenlos ‎Zendure Preis: Kostenlos Per App kann nicht nur der Ladezustand der Zendure SuperBase V und ihrer Extra-Akkus überwacht werden. Auch die Leistungsaufnahme und die Stromabgabe kann darin in Echtzeit beobachtet und auch gesteuert werden. Mittels Fingerzeig ist so der Stromausgang ein- oder ausgeschaltet. Oder aber die Ausgangsleistung des XT90-Anschlusses der Extra-Batterie wird auf die maximalen 600 W gestellt, da sonst nur 100 W möglich sind. Zendure SuperBase V System Richtig sinnvoll und gleichsam flexibel eingesetzt werden kann die Zendure SuperBase V aber vor allem in Verbindung mit dem HomePanel des Herstellers. Dieses bietet nicht nur zwei EV-Anschlüsse zum Laden der Elektro-Autos auf Level 2 (auch Modus 2 oder Schnelllademodus genannt) an, sondern kann gleichzeitig auch Strom aus den Akkus der Zendure PowerStation in das heimische Wechselstromnetz speisen. Dank einer Umschaltzeit von weniger als 13 ms ist die Zendure SuperBase V so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für das ganze Haus. USV Die USV-Funktion klappt aber auch schon im Kleinen. Gleichstrom-Eingang und -Ausgang entsprechend bestückt sorgen dafür, dass der Rechner, die Tiefkühltruhe oder was auch immer man möchte im Falle eines Stromausfalls eben doch weiterhin betrieben werden und das nahtlos. Mit einer Nennleistung von 3800 W und einer Spitzenleistung von 5000 W ist dabei auch für die meisten Anwendungsszenarien gesorgt und man ist auch für einen Blackout sicherlich gewappnet.

Zendure Super Base V Konzept. Bild: Zendure

Preis und Fazit Das alles hat natürlich seinen Preis. Die Zendure SuperBase V Powerstation kostet mit 4608 Wh (LiFePO4) 4.499,- Euro bzw. SFr. und ist mit der höheren Kapazität von 6438 Wh (SSS) gleich bei 6.299,- Euro bzw. SFr. sicher kein Schnäppchen. Allerdings sind das schon die günstigeren Preise, denn die UVP liegt bei 5.599,- bzw. 7.299,- Euro oder SFr. nochmal deutlich darüber! Eine Satellitenbatterie, die 4608 Wh (LiFePO4) bzw. 6438 Wh (SSS) an Akkukapazität zusätzlich mit bringt, schlägt mit nochmals 2.500,- bzw. 4.500,- Euro oder SFr. zu Buche. Für das Zendure 400 W Solarpanel muss man 1’099.- SFr. bzw. Euro bezahlen, immerhin 200 Euro bzw. SFr. unter der unverbindlichen Preisempfehlung. Ein Balkonkraftwerk mit mehr Leistung ist teilweise mit mehr Leistung für deutlich weniger Geld schon zu bekommen. Nur ist das Zendure Panel eben auch portabel. Dabei ist uns bislang noch kein tragbares Solar Panel mit 400 W untergekommen.