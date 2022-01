Review: yeedi vac (max) station Staubsaugeroboter mit Absaugstation im Test

Bei der Absaugstation ist fast der ganze Papierkram ebenfalls nochmals enthalten, also Schnellstartanleitung, KonformitĂ€tserklĂ€rung und Sicherheitshinweise. Anleitungen in weiteren Sprachen finden sich ĂŒbrigens auf yeedi.com/support . Zudem kommt die yeedi station mit zwei Staubsaugerbeuteln, einer Bodenplatte mit transparenter VerlĂ€ngerung sowie dem Absaugturm selbst. In einem kleinen Minigrip-TĂŒtchen sind drei Schrauben zum Verbinden des Absaugturms mit der Grundplatte enthalten. Das beiliegende Netzkabel ist zwar auf den ersten Blick mit einem handelsĂŒblichen KaltgerĂ€testecker, ist aber mit lediglich zwei Pins ausgestattet. Es ist also keine Erdung enthalten. Dennoch ist es ein eben zweipoliger KaltgerĂ€testecker, denn die Selbstentleerungsstation zieht weniger als 10 A und das GerĂ€t entwickelt keine WĂ€rme von mehr als 70 °C. Damit ist die Norm IEC 60320-C13 erfĂŒllt.

Hardware und Eigenschaften des yeedi vac max station

Der Saugroboter selbst ist 344 x 344 x 85 mm gross und sieht anderen Saug- und/oder Wischroboter sehr Àhnlich. Das GerÀt wiegt stolze 3.6 Kilogramm ohne Wasser im Tank.

In den kreisrunden Roboter wird auf der RĂŒckseite ein 240 ml fassender WischwasserbehĂ€lter angehĂ€ngt, an dessen Unterseite die frei bewegliche Wischplatte mit dem Mopp-Tuch angesteckt wird, die wir schon vom yeedi 2 hybrid her kennen. Der StaubbehĂ€lter wird ebenfalls wie beim yeedi 2 hybird von Oben in das GerĂ€t eingelegt. Er fasst auch 420 ml und ist unter der weissen Klappe des yeedi vac max zu finden, wo er mit einem eigenen Tragegriff eingerastet wird. Darunter ist das Reinigungswerkzeug zu finden, dass neben einem BĂŒrstchen ebenfalls ĂŒber eine Klinge enthalten. Damit kann man die mittig auf der Unterseite angebrachte HauptbĂŒrste gut von von Haaren und anderen langfasrigen Dingen befreien. Sie wird, wie bei Saugrobotern ĂŒblich, einfach entnommen und gereinigt. Spannend an der RundbĂŒrste sind nicht nur die spiralfömrigen Rillen, in denen man gut mit der Messer des Reinigungstools entlang schneiden kann, sondern auch die Silikonlamellen und BĂŒrsten, die den yeedi vac max so fĂŒr alle Bodenarten gleichermassen geeignet machen.

Die rotierende SeitenbĂŒrste ist auch bei diesem Modell nur linksseitig zu finden und wird auf der Unterseite des GerĂ€ts angesteckt. Die beiden separat motorisierten HauptrĂ€der sind zentral montiert, gefedert und gummiert. Das frei bewegliche dritte Rad mittig vorne nicht. Die Ladekontakte sind vorne an der Staubsauger-Unterseite angebracht und hinter dem linken befindet sich der Teppichbodensensor. Im vorderen Teil des ansonsten in Weiss gehaltenen Scheiben-GerĂ€ts ist ein schwarzes Sichtfenster angebracht, in dem die Sensoren fĂŒr die Kollisionserkennung versteckt sind. Sechs Treppenstufen-Sensoren auf der Unterseite sollen dazu beitragen, dass der yeedi vac max irgendwo herunterfĂ€llt beim Reinigen und davon Schaden nimmt.

Auf der Oberseite ist, wie beim yeedi 2 hybird, der Kartierungsensor in Form einer Kamera angebracht und daneben eine Taste zum starten der automatischen Reinigung. Der Ein-Aus-Schieber und der Reset-Knopf ist unter der Klappe auf der Oberseite versteckt, zusammen mit dem WLAN-LED. Die Taste, die ohne Öffnen der Klappe sicht- und erreichbar ist, startet und stoppt den Reinigungsvorgang. Durch lĂ€ngeres DrĂŒcken der Taste kann auch der Roboter zurĂŒck zur Ladestation geschickt werden. Ganz ohne App geht die Bedienung also auch. Die Oberseite des GerĂ€ts ist weiss und beherbergt zentral im oberen Drittel die Kamera-Einheit fĂŒr die visuelle Raumnavigation vSLAM. Ebenfalls ist hier der QR-Code zum Verbinden der yeedi-App angebracht und der StaubbehĂ€lter.

Im Inneren des yeedi vac max station Roboters ist ein 5200 mAh starker Akku verbaut, der eine Laufzeit von bis zu 200 Minuten erlaubt. Die Saugleistung von 3000 Pa maximal sorgt fĂŒr beste Schmutzentfernung.

Die Absaugstation ist ‎47 x 36 x 32 cm gross und wiegt knapp 6.4 kg. Sie besteht aus einem runden, zylindischen Turm und einer Bodenplatte. Die Selbstentleerungsstation ist in Weiss gehalten und muss nach Lieferung erst mal zusammengeschraubt werden. Die drei Schrauben sind aber leicht einzudrehen und die Bodenplatte hĂ€lt problemlos am Turm, da sie auch ĂŒber entsprechende EinsĂ€tze verfĂŒgt. Im Inneren des Turms ist ein Rohr sichtbar, durch das der Schmutz und Staub aus dem yeedi vac max Roboter gesaugt wird. Dazu sind zwei Öffnungen in der Bodenplatte. Wenn der Saugroboter ĂŒber die Bodenplatte fĂ€hrt, drĂŒcken diese den Federmechanismus am StaubbehĂ€lter auf, so dass der Schmutz abgesaugt werden kann.

Auf der Unterseite der Bodenplatte sind sechs grosse GummifĂŒsse und -flĂ€chen zu finden, die der Selbstentleerungsstation sicheren Halt auch auf rutschigen OberflĂ€chen geben. Zudem sind die zwei StaubkanĂ€le von den beiden Absaugöffnungen bis zum zentralen Kaminrohr mit transparentem Kunststoff abgedeckt. Damit sieht man Restverschmutzungen ganz gut und kann diese gezielt entfernen, wenn sie nicht vom Turm abgesaugt werden konnten.

An der Oberseite ĂŒber eine Klappe, die durch Antippen geöffnet wird, kommt man an den Staubbeutel, der knapp 17 x 15 x 20 cm gross ist und ĂŒber einen ausgefeilten Zugmechanismus am Papierverschluss verfĂŒgt. Dadurch tritt viel weniger Schmutz und Staub aus, wenn man den Beutel entnimmt. Zudem föhnt der Turm den Wischmopp, so dass dieser nicht so schnell zu riechen beginnt.