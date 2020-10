Review: Yeedi K650 Staubsaugerroboter im Test

Die Verarbeitung ist tadellos und macht einen soliden Eindruck. Der Yeedi K650 sieht aus, als würde er nicht so schnell kaputt gehen und auch die glänzende Kunststoffoberfläche zerkratzt nicht ganz so schnell.

In der Front des Geräts sind Kollisionssensoren eingebaut, ebenso wie in der Unterseite, so dass der K650 weder in Möbel kracht noch von Treppenabsätzen fällt. ein Gyroskop sorgt für die Orientierung im Raum.

Der Yeedi K650 Staubsaugerroboter kommt im klassischen Design daher. Kreisrund und 33.7 x 33.9 x 7.9 cm gross wiegt er knapp 580 Gramm. Die geringe Höhe erlaubt es dem Gerät, auch unterm Sofa zu putzen. Die Oberseite des K650 von Yeedi ist aus weissem Kunststoff und verfügt in der Mitte über ein Bedienfeld. Dieses besteht aus deiner LED zur Statusanzeige und einer beleuchteten Taste. Daneben prangt ein QR-Code zur Einrichtung per App, der leider nicht funktioniert – dazu aber später mehr. Hier heisst das Gerät auch K651G.

Manche Benachrichtigung der App zeigt unter Android übrigens noch die Bezeichnung Deebot an. Die Verwandtschaft zu Ecovacs ist unverkennbar. Die Anbindung an Amazon Alexa soll im November übrigens nachgeliefert werden.

Die App erlaubt eine rudimentäre Konfiguration des Staubsauger-Roboters und die Steuerung der Reinigung. Dazu sind drei Modi verfügbar: Punktreinigung, Kantenreinigung und Automatisch. In den Einstellungen lässt sich, etwas Umständlich, die Saugkraft in vier Stufen regulieren und die Wasserdurchflussrate einstellen. ein Reinigungsplan erlaubt es, Zeiten und Intervalle festzulegen, zu denen der Roboter selbsttätig losfahren und putzen soll. Die Zubehörnutzung gibt einen Anhaltspunkt, wann die Bürsten und der HEPA-Filter ausgetauscht werden sollen.

Die App, die kostenlos für iOS und Android verfügbar ist, kann nämlich den QR-Code auf dem Sticker des Geräts nicht lesen. Nachdem wir den K650 manuell auswählen, verbindet sich die App mit ein paar Anlaufschwierigkeiten zum WLAN-Signal des Roboters. Dann übermittelt er diesem die WLAN-Zugangsdaten, so dass der Yeedi K650 sich im heimischen Netz einfinden kann. Die App besteht dazu darauf, den Zugriff auf die Ortungsdaten zu bekommen, um den WLAN-Namen auszulesen. Schade, denn ich denke, viele sind durchaus in der Lage, die Bezeichnung ihres WLAN-Signals einzutippen. Auch schade ist hier, dass nur 2.4-GHz-Signale ausgewählt werden dürfen. Wer also nur noch auf 5 GHz setzt, hat hier ein Problem.

Screenshots: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck zum K650 von Yeedi

Auch wenn der Staubsauger beim Einrichten per App etwas holprig ist, funktioniert er einwandfrei. Unter Volllast ist er relativ laut. Gefühlt etwas lauter als beispielsweise der Zigma Spark 980 oder der PEARL PRC-6000. Aber das liegt vor allem daran, dass das Gerät tiefer brummt, was einen lauteren Geräuscheindruck hinterlässt. Im Silent-Modus jedoch ist der Yeedi nicht lauter als beispielsweise eine Mikrowelle.

Er reinigt aber erstaunlich gut und kommt über Teppichkanten und Türschwellen recht problemlos hinweg. Auch die Beine von Wäscheständern sind für den Roboter befahrbar, wobei er dort allerdings manchmal stecken bleibt, weil beide motorisierten Räder gleichzeitig in der Luft zu hängen kommen. Manchmal kann er sich dann aber auch selbst befreien, nur verliert er oft die Richtung dabei.

Da der Yeedi K650 dank eingebautem Gyroskop fährt der Staubsaugerroboter brav hin und her, nachdem er den Rand des Raumes abgefahren ist. Dieses systematische Reinigen spart Zeit. Der Roboter verfügt ja über keine LDS-Distanzmessung und kann so keine Karte der Umgebung zeichnen, so dass er relativ Blind herum fährt und putzen muss. Es kommt darum auch manchmal vor, gerade wenn er an einem dicken Kabel oder dem besagten Wäscheständer kurz hängen blieb, dass er manche Bereiche mehrfach reinigt.

Mit maximaler Saugkraft und Wischleistung braucht er für einen 15 m2 grossen Raum knapp 13 Minuten. Vorausgesetzt natürlich, es ist alles weggeräumt, was den K650 von Yeedi irritieren könnte. Auf Linoleum oder Echoholz-Parkett ist die Putzleistung übrigens sehr gut. Im Gegensatz zu anderen Wisch-Saug-Geräten, die wir schon testen durften, kann das Gerät von Yeedi sehr gut feucht aufwischen. Das Gewicht scheint hier gut auf die hintere Hälfte hin ausbalanciert zu sein, so dass auch ein leichter Druck auf den Wischlappen erfolgt. Natürlich sind eingetrocknete Marmeladenreste auch für diesen Roboter eine Herausforderung, aber den üblichen Schmutz in einem Haushalt mit Klein- und Schulkindern bekommt der Yeedi K650 gut geputzt. Der Akku hält gut für zwei Stunden Reinigen am Stück und somit knapp 170 m2 durch.

Übrigens kann der Roboter auch ganz einfach manuell mit der mittigen Taste auf der Oberseite bedient werden. So kann, wer möchte, sich die App sparen.

Preis und Fazit zum Yeedi K650 Wisch-Staubsaugerroboter

Für regulär 249,99 Euro bzw. SFr. gibt es den Yeedi K650 Wisch- und Staubsaugerroboter beispielsweise bei Amazon. Mit dem aktuellen Rabattcode bis zum 24.10.2020 spart man abermals 80,- Euro, so dass der Roboter für noch 169,99 Euro bzw. SFr. zu haben ist. Der Gutschein wird einfach mit einem Häkchen angeklickt und direkt an der Kasse abgezogen.

Alles in allem macht der Staubsauger- und Wisch-Roboter Yeedi K650 einen guten Eindruck. Er ist nicht ganz so smart wie andere Geräte, kann keine Karten zeichnen und fährt so recht blind durch die Wohnung. Dafür reinigt er sehr gut und im Flüstermodus ist er wirklich angenehm leise unterwegs. Dazu kann man sogar fernsehen. Dass er trotz fehlender Laser-Distanzmessung auch in der Lage ist, Hindernisse und Treppenstufen zu erkennen, ist natürlich wichtig und richtig. Die Installation in der App ist etwas fummelig und wie immer müssen Konten bei chinesischen Cloud-Diensten angelegt werden, aber dafür lässt sich der Roboter dann auch fern-bedienen. Die Amazon Alexa-Anbindung, die für November versprochen wurde, entschädigt hierfür vielleicht. Gut ist jedoch, dass der Yeedi K650 auch ohne App einfach zu bedienen ist und von Haus aus über eine deutschsprachige Sprachansage verfügt.

Wer einen günstigen Staubsauger-Roboter zum Einstieg sucht, der auch leise Putzen kann, sollte sich den Yeedi K650 in die engere Auswahl aufnehmen.