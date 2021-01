Review: yeedi 2 hybrid Staubsaugerroboter im Test

Der Hersteller Yeedi , den manche vielleicht aus dem Zusammenhang mit Ecovacs kennen, legt dem Saugroboter wiederum vergleichsweise wenig Zubehör bei. Die notwendigen Zubehörteile, wie die rotierenden Seitenbürsten und die zylindrische Hauptbürste sowie die Ladestation und das passende Netzkabel sind selbstverständlich enthalten. Neben einem eingelegten, separaten Wassertank ist eine Halterung für den Bodenwischer dabei, sowie ein waschbares Mikrofaser-Wischtuch und fünf Einwegtücher. Ein Multikfunktions-Reinigungstool in Form einer Bürste mit kleinem Messer ist mittlerweile ja fast schon Standard bei Saugrobotern. Zudem wird mit dem yeedi 2 hybrid eine Bedienungsanleitung in englischer Sprachen geliefert.

Der yeedi 2 hybrid Saugroboter ist, wie fast alle automatischen Staubsaugergeräte heutzutage, kreisrund und hat einen Durchmesser von 340 mm. Damit ist er rund 2 cm breiter als der yeedi K650. Er ist 78 mm hoch und passt so unter viele Möbel, um auch dort, wo man schlecht hin kommt, staubsaugen und die Böden wischen zu können. Das Gerät wiegt stolze 3.6 Kilogramm ohne Wasser im Tank.

Die Unterseite bietet typisch die gefederten beiden motorisierten Räder zur Fortbewegung des Roboters sowie die Fühlerbürstchen und eine Klappe für den Zugriff auf die zentrale Hauptbürste. Zudem sind vier Sensoren im Rand der vorderen Hälfte angebracht, die Treppenstufen erkennen und so das Gerät vor stürzen bewahren sollen. Das vorne mittig angebrachte dritte Rädchen wird flankiert von zwei Ladekontakten. Soweit nichts ungewöhnliches auf der primär in Schwarz gehaltenen Unterseite des yeedi 2 hybrid. Die Wischtücher zum feucht Aufnehmen werden im hinteren Teil mit dem entsprechenden Aufsatz angebracht und sitzen so direkt unter dem 240 ml fassenden Wassertank. Dieser ist nicht gerade überdimensioniert, aber gross genug zum Wischen von bis zu 260 m² Wohnfläche. Der Wischaufsatz hängt freischwebend am Gerät und macht so auch das Überqueren von Bodenschwellen ganz gut mit.

Die Seite des Geräts ist in dunkelgrau und Schwarz gehalten und verbirgt hinter der schwarzen Kunststoffscheibe des Stossdämpfers die Sensorik für die Hinderniserkennung.

Die Oberseite des Geräts ist weiss und beherbergt zentral im oberen Drittel die Kamera-Einheit für die visuelle Raumnavigation vSLAM. Dazu jedoch später mehr. Die unteren beiden Drittel werden durch eine Klappe verdeckt, unter der wir das Multifunktions-Tool verstaut finden sowie den Ein/Aus-Schalter und die WLAN-Taste. Ebenfalls ist hier der QR-Code zum Verbinden der yeedi-App angebracht und der Staubbehälter. Die Ein-Aus-Taste, die ohne Öffnen der Klappe sicht- und erreichbar ist, startet und stoppt den Reinigungsvorgang. Durch längeres Drücken der Taste kann auch der Roboter zurück zur Ladestation geschickt werden. Ganz ohne App geht die Bedienung also auch.

Der 430 ml fassende Staubbehälter ist beim yeedi 2 hybrid, anders als bei vielen anderen Staubsaugerrobotern, nicht hinten im Gerät eingeschoben, sondern mittig angebracht und nach oben entnehmbar. Das ist sehr angenehm. Der Behälter, der mit einer simplen Kunststoffscheibe zufällt und so das Verschütten von Schmutz verhindert,verfügt über einen Tragebügel, mit dem er einerseits im Saugrobter verriegelt wird und andererseits bequem und sicher entnommen werden kann. Zudem ist im Behälter ein dreifaches Filtersystem verbaut, dass laut Hersteller 99 Prozent der Staubpartikel und Alergene auffängt und so nicht in die Atemluft entlässt. Der Tank ist also nicht besonders gross, aber wohl ausreichend für die meisten vier Wände.

Die Saugkraft kann, bei yeedi typisch, in drei Stufen reguliert werden: Normal, Max und Boost, wobei unter Max die höchste Saugleistung von 2500 Pa zum Einsatz kommt. In leisesten, normalen Modus, saugt der yeedi 2 hybrid mit 600 Pa und im Boost-Modus mit 1200 pA. Zum Aufnehmen des Schmutzes setzt der Saugroboter auf die bewährten, rotierenden Seitenbürsten und eine zentrale Rundbürste. Beim yeedi 2 hybrid jedoch ist diese sowohl mit Borsten als auch Silikonlamellen ausgestattet und so für verschiedene Bodentypen von Teppich bis Fliesen und Parkett ausgelegt. Andere Modelle, etwa der yeedi K650 wurden da noch mit zwei separaten, austauschbaren Bürsten geliefert.

Der Akku hingegen mit 5200 mAh Kapazität ist wiederum recht gross ausgefallen und reicht dem Roboter für 200 Minuten Arbeitszeit aus. Die Ladestation, die er natürlich selbstständig ansteuert, versorgt ihn mit 20 V und 1 A. Der komplette Ladevorgang dauert dabei auch nur knapp zwei Stunden.

Verbunden wird der smarte Staubsauger per WLAN, allerdings nur im 2.5 GHz-Frequenzband. Das sind wir jedoch (leider) mittlerweile von Smart Home Gadgets aus Fernost gewöhnt. Die Verarbeitung hingegen ist sehr gut. Nichts wackelt oder knarzt und alles macht einen soliden Eindruck. Der Hersteller gibt auch zwei Jahre Garantie auf das Gerät, was wiederum nicht so häufig anzutreffen ist bei weniger namhaften Firmen.