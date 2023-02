Review: Yale Smart Safe Intelligenter Möbeltresor im Test

Der Yale Smart Safe wird geliefert mit vier handelsüblichen Alkali-Batterien im AA-Format. Zudem ist ein Doppelbartschlüssel zur physischen Entsperrung mit dabei, eine Kurzanleitung in 25 Sprachen, darunter auch Deutsch und Französisch, sowie Befestigungsmaterial in Form von vier Metallschrauben mit 40 mm Länge und Metalldübeln.

Nachdem der Yale Smart Safe mit dem Schlüssel geöffnet wurde und die Batterien eingelegt sind, kann er in der App eingerichtet werden. Neben Name und Foto des gesicherten Objekts kann dies nun mit einer Yale Connect WLAN Bridge verbunden werden. Auch gib es ein Verlaufsprotokoll sowie die Möglichkeit für Firmware-Upgrades via Bluetooth.

Zunächst wird in der Yale Access App ein Konto eingerichtet. Dafür sind neben Name und E-Mailadresse auch eine Telefonnummer erforderlich, die als zweiter Faktor per SMS authentifiziert wird.

Es ist also für jedes Smart Lock und jeden intelligenten Tresor ein eigener Yale Connect Stecker erforderlich. Das soll in Zukunft durch ein Firmware-Upgrade noch verbessert werden.

Auf der Vorderseite der komplett in Weiss gestalteten Yale Connect Wi-Fi Bridge befindet sich unter dem Herstellerlogo eine Status-LED sowie eine Taste zur Verbindungssteuerung. Die Einrichtung des Geräts erfolgt auch in der Yale Access App und ist derzeit noch jeweils an ein Smart Device gebunden. Dabei wird der QR-Code, der auf dem Sticker auf der Rückseite des Steckers zu finden ist, benötigt.

Die WLAN-Bridge von Yale kommt zusammen mit einer Kurzanleitung in fünf Sprachen und einem Produktinformationsblatt. Der Netzstecker mit herkömmlichem Eurostecker ist 6 x 6 x 6 cm gross und wiegt 87 Gramm. Sein Stromverbrauch ist unterhalb von einem Watt und so kaum noch messbar. Das Gadget funkt im 2.4 GHz-Frequenzband im heimischen WLAN und verbindet per Bluetooth 4.0 ein Yale Smart-Produkt für den weltweiten Zugriff sowie die Benutzung per Google Assistant und Amazon Alexa. Für Apple HomeKit ist sowieso eine Home-Zentrale wie ein Apple TV-Gerät oder ein iPad erforderlich, so dass die WLAN-Brücke von Yale hinfällig wird.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Steuerung des Yale Smart Safes

Anschliessend verfügt die Yale Access App über eine einfache Übersicht, die mit einem grossen, roten Kreis anzeigt, dass die Tür das Tresors verriegelt ist. Ein grüner Ring symbolisiert einen entriegelten Smart Safe und grüne Ringsegmente, dass die Tür offen und entriegelt ist.

Zudem können in der App weitere Einstellungen vorgenommen werden. Einerseits können weitere Accounts mit der Berechtigung für den Smarten Möbeltresor ausgestattet werden und zusätzlich erforderliche Passcodes konfiguriert werden. Das ist vor allem für einen Tresor im Ferienhaus oder Hotelzimmer wohl sinnvoll. Die Passcodes sind darum auch nicht, wie man vielleicht erwarten würde, in den Geräteeinstellungen zu finden, sondern werden bei den User-Accounts eingerichtet. Sie sind zwischen vier und sechs Ziffern lang.

Es können auch temporäre Pins vergeben werden, die nur in einem gewissen Zeitfenster oder an gewissen Tagen zu einer bestimmten Zeit gelten. Dabei muss auch nicht unbedingt ein Yale Account eingerichtet werden für weitere Passcodes. Das ist praktisch. Was hier jedoch fehlt, ist die Option eines einmaligen Passcodes, der nach der Benutzung wieder verfällt.

Die Lautstärke des Piep-Signals des intelligenten Safes sowie Smart Alerts können in der App ebenso eingerichtet werden, wenn eine WLAN-Bridge verbunden ist. Zudem gibt es einen Datenschutz-Modus, etwas verwirrend genannt, mit dem das Keypad an der Tresortür deaktiviert wird. Der Yale Möbeltresor kann dann nur noch per App oder mit dem Schlüssel entsperrt werden.

Beim Yale Smart Safe gibt es keine Einstellung für einen niedrigen Batteriestand wie beim Yale Cabinet Lock. Der Tresor entriegelt nicht selbstständig.

Automatische Türöffnung

Wird der Safe entsperrt, egal ob per Pincode, via Bluetooth per App oder Smart Home, springt die Tür durch die eingebaute Feder im Scharnier auch etwa zur Hälfte auf, so dass man auch gleich leichten Zugriff auf den Inhalt hat. Zum Verriegeln muss man somit die Tür zuhalten und entweder eine beliebige Taste auf dem Bedienfeld drücken oder per App oder Schlüsse wieder den Smart Safe zusperren.

Das alles klappt problemlos und einwandfrei. Die App ist intuitiv und vollständig auf deutsch übersetzt. Wie lange die Batterien halten, ist indes nicht bekannt. Die App zeigt den Ladezustand nicht an. Einzig die LED über dem Tastenfeld an der Tresortür beginnt zu blinken, wenn sich die Batterieleistung dem Ende zuneigt.

Praktisch ist übrigens auch, dass die App das Schliessprotokoll des Tresors anzeigt, so dass man genau weiss, wann der Smart Safe geöffnet und geschlossen wurde. Natürlich nur, wenn die Stromversorgung intakt war. Eine Verbindung zum Internet ist dafür zum Zeitpunkt des Schliessvorgangs nicht erforderlich, denn der Smart Safe speichert diese Informationen intern ab, so dass sie anschliessend von der Smartphone App ausgelesen werden können.

Einbindung ins Smart Home

Um den Yale Smart Safe Möbeltresor YSS/250/EB1 mit Apples HomeKit zu benutzen, muss man die Yale Access App auf einem iOS-Gerät ausführen. Mittels Android klappt das nicht. Dort kann dann der smarte Möbeltresor einfach in die Apple Home App eingebunden und von da an mit dem Sprachassistenzprogramm aus Cupertino gesteuert werden. Siri öffnet problemlos das Schloss und kann auch den Status des Möbelschlosses etwa auf einem Apple TV einblenden, wenn gewünscht. Die Verbindung erfolgt dabei zur Apple HomeKit-Zentrale via Bluetooth, etwa von einem Apple TV oder einem iPad aus. Auch Automatisierungen und Verknüpfungen mit anderen smarten Geräten sind dann problemlos möglich. Da die Tür aber nicht automatisch geschlossen werden kann und wegen des Federmechanismus immer etwas offen steht wenn sie entriegelt ist, ist der Nutzen hier natürlich begrenzt. Man kann den Safe nicht automatisch verriegeln wenn man die Wohnung verlässt. Nur umgekehrt; beim Betreten öffnen.

Für die Verwendung mit Google Home ist die Yale Connect WLAN-Bridge erforderlich. Zwar kann man in auf Android in der Home App die Verbindung zu Yale Access einstellen, das Schloss wird jedoch nur gefunden, wenn eine dauerhafte Verbindung zum WLAN vorhanden ist.

Für Amazon Alexa gibt es einen eigenen Yale Access Skill. Auch dieser funktioniert jedoch nur zusammen mit der WLAN-Bridge. Ist diese indes eingerichtet, klappt jede Smart Home-Anbindung tadellos und ohne Probleme.

Preis und Fazit

Den intelligenten Möbeltresor Yale Smart Safe YSS/250/EB1 gibt es für 289,- Euro bzw. SFr. beim Hersteller ASSA ABLOY zu kaufen. Auch dieses Produkt ist bei Online-Stores wie Amazon teurer als beim Hersteller. Seltsam, denn die Yale Connect WLAN Bridge ist mit 79,99 Euro bzw. SFr. zum selben Preis erhältlich.

Insgesamt ist der intelligente Möbeltresor der Marke Yale ein vielseitiges und praktisches Smart Home Gadget. Egal ob Apple, Google oder Alexa den Ton an gibt im intelligenten Zuhause beziehungsweise Sprachbefehle ausführt, ist der Smart Safe tadellos und einfach benutzen. Der Yale Smart Safe YSS/250/EB1 ist schnell und einfach montiert und eingerichtet. Er verriegelt sicher und zuverlässig und ist einfach zu bedienen.

Wichtig ist nur zu beachten, dass die Steuerung per Sprachassistenzprogramm nur bei Apple HomeKit ohne weiteres Zubehör von Yale klappt und Google OK sowie Amazon Alexa auf eine eigene Yale WLAN Bridge für das Gerät angewiesen sind. Dafür ist damit aber auch der Fernzugriff möglich, so dass von überall auf der Welt der Tresor überwacht und gesteuert werden kann.

Das einzige, was fehlt, ist eine Möglichkeit, per App Einmal-Passcodes für den Safe zu erstellen. Das hätte sicher auch den einen oder anderen Anwendungsfall.