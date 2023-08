Review: Yale Smart Opener für Tore und Garagen im Test von Yves Jeanrenaud

Tore an Garagen und Hofeinfahrten sind oft elektrisch angetrieben. Das ist komfortabel. Noch besser, wenn die Steuerung intelligent per Smart Home und Handy gelingt. Wir haben darum den Smart Opener für Tore und Garagen von Yale genauer angeschaut.

Hardware und Eigenschaften

Testeindruck Installation und Inbetriebnahme

Preis und Fazit Lieferumfang des Yale Smart Opener für Tore und Garagen Den Smart Opener von Yale gibt es in zwei Ausführungen. Einmal für Garagen mit Schwing- und Segmenttoren sowie einmal für Schwenk-, Schiebe-, Falt-, Roll- und vertikale Segmenttore, auch Seitensektionaltore genannt. Letzterer enthält neben Steuerungsgerät und Sensor einen zusätzlichen Magneten, so dass auch bei zweiflügligen Toren die Software erkennt, ob dieses geschlossen oder offen ist. Neben dem Gerät und dem Torpositionssensor ist im Paket eine handelsübliche Knopfzellen-Batterie im Format CR2477 enthalten, die in den Sensor eingelegt wird. Zudem sind zwei 3M Doppelklebepads dabei, mit denen das Gerät bequem in der Nähe der Torelektronik befestigt werden kann. Ein paar Kabel mit Klemmanschlüssen in den Farben weiss und blau sind ebenso dabei, wie vier vorinstallierte kurze Kabel an den Anschlüssen für die Gleichstromversorgung von 5 V bis 24 V mit maximal 125 mA bis 1600 mA sowie am Schraubklemmenblock für das Türöffnungssignal. Zudem ist eine Kurzanleitung in fünf Sprachen, darunter auch Deutsch und Französisch, sowie eine Informationsbroschüre mit weiterführenden Details zu regulatorischen Vorgaben im Paket zu finden.

Yale Smart Opener für Tore und Garagen. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Hardware und Eigenschaften Der Yale Smart Opener besteht hauptsächlich aus einer kleinen, quadratischen Box aus weissem Kunststoff mit schwarzem Deckel. Diese ist 50 x 50 x 32 mm gross und zeigt auf er Oberseite das Markenlogo des Herstellers Yale. Die Vorderseite birgt insgesamt zehn Anschlüsse in Form von Schraubklemmbrücken. Diese dienen dem Anschluss des Geräts an die Elektronik des Toröffnermotors und dessen Schalter. Dazu sind zwei Klemmen für den Strom von 5 V bis 24 V vorhanden, was den üblichen Spannungen von Garagen- und Toröffnern entspricht. Weiter sind hier zwei mal drei Klemmen für Schalter vorhanden, seien es Lichtschranken, Schlösser oder Taster. Dazu ist jeweils ein Anschluss NC (normally closed) und NO (normally open) zu finden. Auf der anderen Seite sind zwei Klemmen für das Zurücksetzen des Yale Smart Opener verbaut. Rechts und links im Gehäuse sind Öffnungen für die Lüftung der Elektronik zu sehen. Die Unterseite des kleinen Gadgets zeigt neben Modellnummer und Produktinformationen auch die Seriennummer sowie den QR-Code, um den Opener in die Yale App einzubinden. Der Türpositionssensor ist 70 x 46 x 21 mm gross, klein und scheibenförmig. Er ist mit zwei 3M-Doppelkelbepads ausgestattet und hat Öffnungen für eine Montage mittels Schrauben. Seitlich ist die Seriennummer des Sensors sowie ein weiterer QR-Code auf einem Sticker. Auf der Unterseite ist der wasserdicht schliessende Deckel für die CR2477 Knopfzelle, wobei hier auch eine kleine Taste zu finden ist. Allerdings kann die Batterie nicht ausgetauscht werden, wenn der Sensor montiert ist. Seltsam. Ob der Yale Smart Opener zum eigenen Tormechanismus kompatibel ist, kann vor dem Kauf beim Hersteller nachgesehen werden, ob die Verdrahtung bereits dokumentiert ist.