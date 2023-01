Review: Yale Smart Cabinet Lock intelligentes Möbelschloss im Test

Die mitgelieferten Schliessleisten sind in zwei unterschiedlichen Längen verfügbar und passen so auf diverse Schranktüren und Schubladen.

Auf der Unterseite ist eine Schiene angeschraubt, die in die Montageplatte passt und dort arretiert wird. So kann das Yale Smart Cabinet Lock auch relativ einfach wieder abgenommen werden und zudem kann die Montageplatte so überhaupt erst angeschraubt werden, wenn das Schloss von der Platte getrennt wird.

An der linken Seite des intelligenten Möbelschlosses ist ein Sticker mit einem weiteren QR-Code für die Yale Smart Access App angebracht. Verbunden wird das Schloss Bluetooth 4.2 direkt oder über Bluetooth LE und WLAN, wenn das Gadget an eine Yale Connect Wi-Fi Bridge gekoppelt ist. Zudem ist ein Piepser im Schloss verbaut.

Das Einrichten des Schlosses wird nun bebildert angeleitet. Nach dem einlegen der Batterie und dem befestigen der Doppelklebepads wird das Yale Smart Cabinet Lock mithilfe der Montageschablone an der Vorderkante des Schranks oder der Schublade platziert. Ob das Schloss dabei seitlich an der Schrankwand befestigt wird, auf einem Regalbrett steht oder darunter hängt, ist unerheblich.

Zunächst wird in der Yale Access App ein Konto eingerichtet. Dafür sind neben Name und E-Mailadresse auch eine Telefonnummer erforderlich, die als zweiter Faktor per SMS authentifiziert wird.

Screenshots: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Nachdem das Yale Smart Cabinet Lock eingebaut ist, wird das intelligente Möbelschloss in der App eingerichtet. Neben Name und Foto des gesicherten Objekts kann er nun mit einer Yale Connect WLAN Bridge verbunden werden. Auch gib es ein Verlaufsprotokoll sowie die Möglichkeit für Firmware-Upgrades.

Steuerung des Yale Smart Cabinet Locks

Anschliessend verfügt die Yale Access App über eine einfache Übersicht, die mit einem grossen, roten Kreis anzeigt, dass das Schloss verriegelt ist. Ein grüner Ring symbolisiert ein entriegeltes Smart Lock und grüne Ringsegmente, dass das Schloss offen und entriegelt ist.

Die Taste an der Oberseite des Yale Cabinet Locks zeigt grün leuchtend an, wenn das Schloss entsperrt ist und kann auch zum manuellen Ver- und Entriegeln als Escape-Taste benutzt werden. Gut, wenn man grössere Schränke damit absichert, in denen sich auch mal Kinder verstecken wollen. Die Taste kann in der App nicht konfiguriert werden.

Zudem können in der App weitere Einstellungen vorgenommen werden. Einerseits können weitere Accounts mit der Berechtigung für das Smart Cabinet Lock ausgestattet werden und zusätzlich erforderliche Passcodes konfiguriert werden. Dies macht wohl aber mehr Sinn bei einem Türschloss als beim Schrank.

Die Lautstärke des Piep-Signals des intelligenten Schankschlosses sowie Smart Alerts können in der App ebenso eingerichtet werden, wenn eine WLAN-Bridge verbunden ist, das automatische Verriegeln (Auto Lock) und die Erkennung der angelehnten Schranktür ebenso.

Besonders interessant ist hier jedoch, dass das Verhalten des Yale Smart Cabinet Lock bei niedrigem Batteriestand eingestellt werden kann. So entriegelt das Schloss selbstständig, bevor es technisch dazu nicht mehr in der Lage ist.

Das alles klappt problemlos und einwandfrei. Die App ist intuitiv und vollständig auf deutsch übersetzt. Die Batterie hält laut Hersteller für etwa ein Jahr durch und der Riegle hält sehr gut und sicher im Schloss.

Einbindung ins Smart Home

Um das Yale Smart Cabinet Lock mit Apples HomeKit zu benutzen, muss man die Yale Access App auf einem iOS-Gerät ausführen. Dort kann das smarte Möbelschloss dann einfach in die Apple Home App eingebunden und von da an mit dem Sprachassistenzprogramm aus Cupertino gesteuert werden. Siri öffnet problemlos das Schloss und kann auch den Status des Möbelschlosses etwa auf einem Apple TV einblenden, wenn gewünscht. Die Verbindung erfolgt dabei zur Apple HomeKit-Zentrale via Bluetooth, etwa von einem Apple TV oder einem iPad aus. Auch Automatisierungen und Verknüpfungen mit anderen smarten Geräten sind dann problemlos möglich. So kann man etwa die Süssigkeitenschublade automatisch entsperren, wenn der Filmabend begonnen hat.

Für die Verwendung mit Google Home ist die Yale Connect WLAN-Bridge erforderlich. Zwar kann man in auf Android in der Home App die Verbindung zu Yale Access einstellen, das Schloss wird jedoch nur gefunden, wenn eine dauerhafte Verbindung zum WLAN vorhanden ist.

Für Amazon Alexa gibt es einen eigenen Yale Access Skill. Auch dieser funktioniert jedoch nur zusammen mit der WLAN-Bridge.

Preis und Fazit

Das Yale Smart Cabinet Lock gibt es für 64,99 Euro bzw. SFr. beim Hersteller ASSA ABLOY zu kaufen. Warum der Preis auf Amazon derzeit so astronomisch hoch ist, lässt sich nicht genau sagen.

Insgesamt ist das intelligente Möbelschloss der Mark Yale ein vielseitiges und praktisches Smart Lock, dass sich gut in Smart Homes aller Couleur integrieren lässt. Egal ob Apple, Google oder Alexa den Ton an gibt beziehungsweise Sprachbefehle ausführt, ist das Smart Lock tadellos und einfach benutzen. Das Yale Smart Cabinet Lock ist schnell und einfach eingebaut, verriegelt sicher und zuverlässig Schrank, Schublade und Kommode und ist einfach zu bedienen. Das einzige, was fehlt, ist eine Möglichkeit, ohne App oder Smart Assistant, etwa per NFC oder mit einem Bluetooth-Dongle, das Schloss zu steuern. Aber das lässt sich verkraften.

Wichtig ist nur zu beachten, dass die Steuerung per Sprachassistenzprogramm nur bei Apple HomeKit von Haus aus klappt und Google OK sowie Amazon Alexa auf die Yale WLAN Bridge zusätzlich angewiesen sind. Dafür ist damit aber auch der Fernzugriff möglich, so dass von überall auf der Welt das Möbelschloss überwacht und gesteuert werden kann.