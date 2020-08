Review: Xiaomi Smart Air Purifier 3H Luftreiniger im Test

Das Gerät erkennt den eingebauten Filter über die Seriennummer des NFC -Stickers auf dessen Unterseite. Neben dem Standard HEPA-Filter gibt es ebenfalls einen mit antibakterieller Beschichtung sowie einen, der Formaldehyd aus der Luft holt. Diese Funktionen sind dabei jedoch zusätzlich zu den HEPA13-Filtereigenschaften. Diese Filter PM2.5 sind grosse Röhren mit mehreren Lagen unterschiedlichen Filtermaterials von Filz bis Aktivkohle und ist so in der Lage, Partikel so winzig wie 0.3 Mikrometer und damit auch die allermeisten Pflanzenpollen einzufangen.

Der Xiaomi Smart Air Purifier 3H Luftreiniger ist 24 x 24 x 52 cm gross und wiegt knapp 5 kg. Der quadratische, weisse Kunststoffturm verfügt über einen senkrecht verbauten, grossen Ventilator, der bis zu 380 m 3 in der Stunde umwälzen kann. Dazu zieht er die Luft seitlich am Turm ein, wobei sie durch ein Filtersystem und einen lasergestützten Partikelsensor gehen. Der Dreifach-Filter verfügt über eine HEPA Class 13 Zertifizierung und ist in der Lage, 99.97 Prozent aller allergenen Stoffe aus der Luft zu filtern.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Das alles funktioniert soweit tadellos und ist sowohl in der App als auch direkt am Gerät schnell erlernt und bedient. Unter Volllast macht der Xiaomi Smart Air Purifier 3H Luftreiniger schon ordentlich Wind. Schliesslich soll er bis zu 380 m3 Luft pro Stunde bewegen. Das ist auch deutlich hörbar. Doch es lässt sich durchaus dabei weiter arbeiten und das Geräusch stört zumindest mich nicht weiter. Ein herkömmlicher Ventilator beispielsweise wäre auch nicht leiser.

Auf auf Level 1 gestellt bzw. im Automatik-Betrieb nimmt man von der Luftwaschmaschine aus dem Hause Xiaomi gar nichts war. Das Schaufelrad dreht so langsam, dass man nichts hört. Auch auf Manuell, eingestellt für ein 14 m2 grosses Home Office-Arbeitszimmer ist der Geräuschpegel kaum wahrnehmbar.

Was hingegen auffällt, ist die Luftqualität. Auch wenn die PM2.5 Partikelzahl im Testarbeitszimmer selten zweistellig wurde oder darüber hinaus anstieg, konnte der Air Purifier 3H diese doch relativ zügig reduzieren. Staub gesaugt wurde in den letzten Wochen, in denen auch der Test mit dem Luftreiniger lief, nur rudimentär einmal wöchentlich, so dass eigentlich eine Menge Schwebeteilchen in der Luft zu erwarten waren. Das Gerät hat diese jedoch in relativ kurzer Laufzeit durchaus merklich reduzieren können. Auch beim Einatmen ist dies bemerkbar.

Die App-Anbindung klappt gut und es gibt kaum Übersetzungsfehler oder Ungereimtheiten. Dadurch, dass auch ohne die App direkt am Gerät die Funktionen zumindest grundlegend bedient werden können, kann man den Luftfilter auch ohne Cloud und Smart Home gut einsetzen.

Preis und Fazit zum Xiaomi Smart Air Purifier 3H Luftreiniger

Für eine unverbindliche Preisempfehlung von 249,00 Euro bzw. SFr. gibt es den Smart Air Purifier 3H Luftreiniger von Xiaomi im Handel. Allerdings sind die Preise längst gepurzelt. So kostet das smarte Luftfilter-Gerät unterdessen nur noch knapp 140 Euro bzw. SFr. im Online-Versand.

Das Verbrauchsmaterial ist auch überschaubar, was die Preise an geht. Einen HEPA13 Filter gibt es für knapp 33 Euro bzw. SFr. und mit antibakteriellem Zusatz für 46,57 Euro bzw. SFr. zu kaufen. Der Formaldehyd-Filter kostet 41,50 Euro bzw. SFr. Diese sind für spezielle Anwendungsfälle beziehungsweise Umgebungen geeignet. Antibakterielles beispielsweise ist in der Lebensmittelverarbeitung oder in Gesundheitsumfeldern zentral. Formaldehyd kann in Wandfarben enthalten sein und so beim Renovieren als Aerosol anfallen.

Dafür, dass die Filter für fast fünf Monate halten, zeigt Xiaomi jedoch durch die Bank eine verschmerzbare Preisgestaltung für Verbrauchsmaterial.

Alles in Allem ist der Xiaomi Smart Air Purifier 3H Luftreiniger ein gutes Gerät mit ordentlich Leistung. Die Luft in Räumen bis zu ca. 50 m2 sind damit produktiv und effizient zu säubern. Die Bedienung ist einfach, der Nutzen vergleichsweise hoch. Die Smart-Funktionalitäten machen vor allem Sinn in Verbindung mit anderen Geräten oder Anbindungen. Leider wird kein IFTTT unterstütz, so das beispielsweise ein Exchange- oder iCal-Kalender mit dem Dienst gekopppelt und rechtzeitig vor dem Beginn eines Meetings das Gerät hochgefahren werden kann. Das wäre echt schön. Aber auch so ist das Gerät gut angebunden an smarte Funktionen und kann sich sehen lassen.

Und was ist mit Corona?