Hardware und Eigenschaften des XGIMI Horizon Beamer

DLP Bildtechnologie

Im Inneren des mit 208.4 x 218.4 x 136.2 mm nahezu quadratischen und 2.9 kg schweren Projektors findet sich zunĂ€chst und prĂ€gnant ein 0.47 Zoll grosser Mikrospiegelaktor (digital mirroring device – kurz DMD) fĂŒr den DLP-Beamer. DLP steht fĂŒr Digital Light Processing und kommt in vielen Projektoren in Besprechungs- und SchulungsrĂ€umen, Kongresszentren und sogar Kinos zum Einsatz, bei dem das Licht durch einen Farbfilter fĂ€llt und mittels Millionen kleiner Mikrospiegel entsprechend den Bildinformationen umgelenkt wird. DLP ermöglicht dadurch, dass bei dunklen Bereichen einfach die Spiegelchen weg gedreht werden können, viel bessere Kontraste als etwa LCD-Beamer. Nachteilig kann bei der DLP-Technologie jedoch der sogenannte Regenbogeneffekt auftreten, weil die einzelnen Bildpunkte durch die Grundfarben Rot, GrĂŒn und Blau zusammengesetzt werden mĂŒssen. Das sieht man in der Regel bei schnellen Bewegungen in Form von Farbschlieren. Doch der XGIMI Horizon mit seinen LED als Lichtquellen ist hier erstaunlich hochwertig in Sachen Bildgebung. Dazu spĂ€ter mehr.

Android TV

Im Inneren werkelt Googles Android TV Betriebssystem in der Version 10, dass auf 2 GB RAM und 32 GB nicht-erweiterbaren Flash-Speicherplatz zurĂŒckgreifen kann. Es können damit diverse Android Apps und Spiele direkt installiert und genutzt werden. Zum SoC ist fast nichts bekannt. Benchmark-Apps geben an, eine ARM Cortex-A55 SingleCore CPU mit 1.5 GHz zu erkennen. das ist mehr als schwachbrĂŒstig heutzutage, scheint aber ausreichend zu sein.

Dank Android TV ist der Google Assistant mit an Bord und Chromecast direkt von Haus aus möglich.

Harman Kardon Speaker

Als besonderes Highlight verfĂŒgen beide Projektoren-Modelle ĂŒber zwei integrierte 8-Watt-Lautsprecher mit voller Bassleistung und 45 mm Treiber aus dem Hause Harman/Kardon. Diese wurden speziell fĂŒr die XGIMI Horizon-Serie entwickelt, um das audiovisuelle Erlebnis noch immersiver und kinoreifer zu gestalten. Die Lautsprecher finden sich zu beiden Seiten hinter einer schicken, spacegray-silbernen Gitterstruktur, wie sie auch vorne zu sehen ist. Der Horizon Pro wiederum ist hier in gunmetal gestaltet.

Bedienfeld

Auf der schwarzen Oberseite befinden sich vier Tasten: Leiser (➖), Lauter (➕), Play (▶) und Ein-Aus (âšȘ). Die Tasten sind schwarz und leicht eingeprĂ€gt. Die entsprechenden goldfarben Symbole sind nur auf der Schutzfolie aufgedruckt. Die Ein-Aus-Taste ist ein klassischer Drucktaster mit deutlichem Klick und Druckpunkt. Die anderen drei Bedientasten sind berĂŒhungssensible Tastenbereiche. In der Mitte der Ein-Aus-Taste ist eine rote LED angebracht. Zudem ist hier mittig, ebenfalls in Gold auf der Schutzfolie, der Herstellername XGIMI aufgedruckt, der auf dem GerĂ€t selbst eingeprĂ€gt ist.

WLAN und Bluetooth

Zur kabellosen Verbindung nutzen die XGIMI Beamer der Horizon-Reihe WLAN nach 802.11a/b/g/n im 2.4 GHz- und 5 GHz-Frequenzband. Zudem ist Bluetooth 5.0 mit an Bord. DarĂŒber lĂ€sst sich nicht nur die Fernbedienung verbinden, sondern auch andere BT-GerĂ€te, etwa Soundbars, Kopfhörer und Tastaturen, lassen sich so koppeln und benutzen. Gerade BT Keyboards sind bisweilen ganz nĂŒtzlich am Android TV, wenn man beispielsweise nicht auf die Google Spracherkennung zurĂŒckgreifen möchte.

Zudem kann der Beamer via Bluetooth als Speaker her halten. So können Smartphones, die nicht Chromecast-fÀhig sind, ebenfalls den XGIMI Horizon (Pro) als Lautsprecher benutzen.

Front

Die Vorderseite, die ebenfalls die silberne Gitterstruktur der SeitenwĂ€nde fortsetzt, birgt zunĂ€chst prominent die Optik mit circa 55 mm Durchmesser sowie ein Sensorfeld fĂŒr den Autofokus.

Unterseite

Unten am XGIMI Beamer ist mittig ein Gewinde fĂŒr ein Stativ zu finden, mit der das GerĂ€t einfach befestigt werden kann. Eine VESA-AufhĂ€ngung sucht man fĂŒr Projektoren indes ja immer noch vergebens.

AnschlĂŒsse und EingĂ€nge

Auf der schwarzen RĂŒckseite ist einerseits der LĂŒfterausgang zu finden. Andererseits sind hier neben dem Eingang fĂŒr die Stromversorgung ein S/PDIF-Ausgang fĂŒr die optische SoundĂŒbertragung, auch bekannt als TOSLINK, mit einem handelsĂŒblichen F05-Anschluss. S/PDIF steht dabei fĂŒr Sony/Philips Digital Interface und TOSLINK fĂŒr TOShiba-LINK, meint aber das selbe System von Lichtwellenleiter zur digitalen DatenĂŒbertragung des Audiosignals.

Dann folgen zwei USB-A-AnschlĂŒsse, die wie die darauffolgenden zwei HDMI-2.0-AnschlĂŒsse senkrecht angeordnet sind. Zuletzt befindet sich in der Reihe ein LAN-Anschluss in Form einer RJ45-Ethernet-Dose sowie eine 3.5-mm-Stereoklinkenbuche.

Als Eingangssignal wird hier auf beiden HDMI-EingĂ€ngen eine Auflösung von maximal 4096 x 2160 bei 60 Hz unterstĂŒtzt.

WÀhrend der XGIMI Horizon eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel (1080p FullHD) liefert, kann der ansonsten baugleiche grössere Bruder XGIMI Horizon Pro Videos mit 3840 x 2160 (4k UHD) auf die Wand zaubern.

Die maximale Helligkeit betrÀgt dabei 2200 ANSI Lumen, womit der kompakte Beamer mehr als tagesslichttauglich ist. Der XGIMI Horizon kann Bilder von 30 Zoll bis 300 Zoll, also 76.2 cm bis 762 cm Bilschirmdiagonale projizieren. Das entspricht einer Pixeldichte von 73.43 bis 7.34 PPI. Beim XGIMI Horizon Pro mit 4k-Auflösung kommen wir entsprechend mit 146.86 PPI bzw. 14.68 PPI weg. Das SeitenverhÀltnis des Bildes betrÀgt 1.2:1 und der Beamer kann nicht nur den Fokus automatisch einstellen, um ein scharfes Bild zu zeigen, sondern diese auch dank automatischer Trapezfehler-Korrektur (horizontal und vertikal) sowie automatischer Hinderniserkennung perfekt ausrichten. Dazu wird das Bild um bis zu 40 Grad in jede Richtung geneigt, um es auf der Wand möglichst unverzerrt anzuzeigen.

Weitere Features

Zudem kann der XGIMI Horizon dank eingebautem Gyrosensor seine Lage im Raum und die Ausrichtung selbst erkennen und so das Bild auch entsprechend drehen. Der Beamer eignet sich somit fĂŒr die Montage an der Decke genauso wie fĂŒr die Benutzung auf der Fensterbank hinter dem Sofa oder auf dem Schreibtisch.

Der Beamer kann nicht nur Filme und andere Bildinhalte mit HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) und MEMC besonders kontrastreich betonen, sondern ebenfalls dank eingebauter KI die Helligkeitsanpassung automatisch und dynamisch vornehmen.

Leistung

Das Rauschen des LĂŒfters ist weniger als 30 dB leise, was einem ruhigen Schlafzimmer bei Nacht entspricht. Die Stromaufnahme betrĂ€gt und weniger als 200 Watt. Zudem hat der TÜV Rheinland den Beamer fĂŒr ein Licht mit geringem Blauanteil zertifiziert, was die Augen schonen soll.

Die Leuchtmittel, genauer gesagt, LED, die im XGIMI Horizon verbaut sind, sollen laut Hersteller fĂŒr 25’000 Stunden Betrieb ausreichen.

Fernbedienung

Die Fernbedienung in klassischer Barrenform ist 16 x 1.4 x 3.79 cm gross und wiegt ohne handelsĂŒbliche AAA-Batterien 77 Gramm. Das Batterie-Fach wird nach unten ausgeworfen, wenn die Entriegelungstaste auf der RĂŒckseite der Fernbedienung gedrĂŒckt wird.

Die XGIMI Remote Control ist hauptsĂ€chlich aus gebĂŒrstetem Aluminium gefertigt und besitzt 13 Tasten, wovon zwölf im schwarzen Kunststoffbereich auf der Vorderseite zu finden sind:

Die Ein-Aus-Taste zuoberst in der Mitte gefolgt von einer Einstellungen-Taste, die ein SchnellmenĂŒ öffnet.

Darauf folgt die Google Assistant Taste und ein Steuerkreuz in Form eines Kreises mit Eingabe- bzw. OK-Taste in der Mitte.

Darunter sind die Tasten ZurĂŒck, MenĂŒ und Start/Home zu finden.

Die Leiser/Lauter-Tasten sind wiederum fast plan in die schwarze OberflÀche der Fernbedienung eingelassen, so dass man sie gut beim Tasten unterscheiden kann.

Im Aluminium-Teil darunter befindet sich mittig die Scharfstellen-Taste, die den automatischen Fokus der Beamer-Optik jederzeit manuell auslöst.

Einstellungen-SchnellmenĂŒ

Apps löschen

Hier können alle Apps im Hintergrund beendet werden mit dem etwas irrefĂŒhrenden Eintrag “Apps löschen”.

Trapezkorrektur

Weiter kann die Trapezkorrektur eingerichtet werden, wobei auch die Optionen fĂŒr die automatische Korrektur nach dem Einschalten oder nach einer Bewegung des GerĂ€ts hier zu finden sind.

Bildmodus

Unter Bildmodus finden sich vier unterschiedliche Modi fĂŒr Film, Sport (Fußball), Office (BĂŒro)und Spiel sowie ein benutzerdefinierter Modus. Je nach Modus lassen sich Helligkeit, Kontrast, SĂ€ttigung sowie SchĂ€rfe des Bildes, die RauschunterdrĂŒckung die Farbtemperatur konfigurieren. Weiter sind Optionen fĂŒr lokalen Kontrast, HDR und die Bewegungskompensation enthalten.

Der Gaming-Modus ist nur bei aktivem HDMI-Signal aktivierbar und birgt die Möglichkeit, im “VerstĂ€rken-Modus” mit einer verringerten Latenz zocken zu können. DafĂŒr muss auf eine Trapezkorrektur und auch das Ändern des SeitenverhĂ€ltnisses verzichtet werden.

Die Eingangsverzögerung beim XGIMI Horizon betrĂ€gt 118 Millisekunden. Das ist vergleichsweise viel. Im Gaming-Modus sinkt der Input Lag auf 34.6 ms ohne dass die BildqualitĂ€t leidet oder der LĂŒfter stĂ€rker andreht. Das reicht fĂŒr die meisten Spiele, von First-Person-Shootern mal abgesehen.

SeitenverhÀltnis

Dieses kann nĂ€mlich in der gleichnamigen nĂ€chsten Einstellung des SchnellmenĂŒs konfiguriert werden zwischen 16:9 und 4:3 sowie Originalgrösse.

Unter Klangeinstellungen lÀsst sich Dolby DTS sowie der LautstÀrkenausgleich ein- und ausschalten. Zudem kann das Audiodatenformat bei Verwendung des TOSLINK-Ausgangs eingestellt und aus einer der drei Klangeffektprofile Film, Musik und Sport gewÀhlt werden.

HDMI-Version und 3D

Auch die HDMI-Version kann zwischen HDMI 1.4 und HDMI 2.0 unter dem gleichnamigen Eintrag des SchnelleinstellungsmenĂŒs des XGIMI HORIZON eingestellt und seit dem letzten Update auch der Modus fĂŒr 3D-Videos gewĂ€hlt werden.

Alle Einstellungen

Der letzte Eintrag namens “Alle Einstellungen” fĂŒhrt zum EinstellungsmenĂŒ von Android TV und ist sehr Ă€hnlich zu dem, dass wir auf unseren Smartphones und Tablets kennen. Hier sind WLAN, Konten und Apps zu konfigurieren sowie die Fernbedienung und weiteres Bluetooth-Zubehör zu verbinden.

WĂ€hrend die Projektoreinstellungen hier die Helligkeit und die Trapezkorrektur (abermals) einstellen lassen, sind Optionen fĂŒr die automatische BildschĂ€rfe-Einrichtung und die Projektorplatzierung nur hier untergebracht. Das ermöglicht, die Ausrichtung des GerĂ€ts richtig einzustellen, wenn es etwa kopfĂŒber an der Decke hĂ€ngt.

Unter sonstiges lÀsst sich die HDMI-Steuerung (HDMI CEC) sowie die Kalibrierung des Gyroskops, der BildschÀrfe- und Trapezkorrektur vornehmen, sollte die Automatik mal nicht oder nicht mehr funktionieren.