Review: X-Sense XS01-WR vernetzter Funk-Rauchmelder im Test von Yves Jeanrenaud

Lesedauer: 7 Minuten

X-Sense XS01-WR Funk-Rauchmelder. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Hardware und Eigenschaften Der X-Sense XS01-WR Funk-Rauchmelder ist kreisrund und hat einen Durchmesser von 78 mm. Mit einer Aufbauhöhe von 48 mm ist er fĂŒr einen Rauchmelder vergleichsweise klein und wiegt mit gerade mal 92 Gramm auch nicht viel. Er lĂ€sst sich also auch problemlos mit einem Doppelklebeband oder einer Magnethalterung an der Zimmerdecke befestigen. Laut Auskunft des Herstellers sind auch Magnethalterungen zugelassen, wenngleich das (noch) nicht in der Anleitung steht. Auf der Unterseite des GerĂ€ts ist in der Mitte des aus flammhemmendem, weissen ABS gefertigten GehĂ€use eine Öffnung zu finden, hinter der ein Schutzblech zu sehen ist. Seitlich, ebenfalls hinter schĂŒtzenden Gittern, sind drei Öffnungen zu finden sowie eine Gummi-Taste mit einer roten LED angebracht. Der fotoelektrische Sensor bzw. die Elektronik im Inneren funkt im 868 MHz-Frequenzband und kann wie erwĂ€hnt mit weiteren X-Sense Funk-Rauchmeldern der Link+ Reihe verbunden werden. Bis zu 24 GerĂ€te können so miteinander gekoppelt zum Schutz der Immobilie und der Menschen darin verbaut werden. Betrieben wir der vernetzbare XS01-WR Funk-Rauchmelder von X-Sense mit einer handelsĂŒblichen CR123A Lithium-Batterie mit 3 V, die fĂŒr bis zu 5 Jahre Laufzeit ausreichen soll. Dies ist dank eines Ruhestroms von durchschnittlich weniger als 15 ÎŒA und einem Alarmstrom von weniger als 150 mA im Durchschnitt möglich. Zum Einlegen oder Austauschen der Batterie sowie zur Montage an der Decke kann der Deckel des GerĂ€ts durch eine leichte Drehung entgegen des Uhrzeigersinns einfach abgenommen werden. Löst einer der bis zu 24 vernetzten Melder – neben Rauch sind auch CO- und Hitzemelder verfĂŒgbar – Alarm aus, schlagen innert Sekunden auch alle anderen im Verbund Alarm. Der Alarm eines jeden Melders ist mindestens 85 dB laut. Das GerĂ€t, dass dieses LĂ€rmspektakel ausgelöst hat, blinkt dazu dann rot auf der LED-Taste an der Seite. So kann man, im Falle eines Fehlalarms, heraus finden, auf wessen seitliche Taste man drĂŒcken muss, um den Alarm wieder stumm zu schalten. Die Taste dient gleichzeitig auch als Testknopf und zeigt durch Blinken an, wenn die Batterieladung sich dem Ende neigt. Es wird auch, spĂ€testens 30 Tage vor dem Ende der Batterielaufzeit, durch ein wiederholendes Warn-Piepen dies zudem akustisch signalisiert.