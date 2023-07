Review: X-Sense smarter Funk-CO-Melder XC01-M im Test

Lesedauer: 3 Minuten

Auf der Unterseite des abgerundeten, weissen ABS-Gehäuses sind zwei kleine Füsschen verbaut, so dass der CO-Melder XC01-M von X-Sense auch aufgestellt werden kann und nicht zwangsläufig an der Wand befestigt werden muss.

Kohlenmonoxid, kurz in der Summenformel CO, entsteht vor allem bei unvollständiger Verbrennung, wenn zu wenig Sauerstoff vorhanden ist. Und es ist farb-, geruchs- und geschmacklos sowie giftig. Das CO-Gas ist giftig, da es stärker an Hämoglobin bindet als Sauerstoff und so den Sauerstofftransport durch das Blut unterbindet. Das führt innert kurzer Zeit zur Bewusstlosigkeit und zum Tod. Darum sind überall wo Feuerstellen im Haus sind, CO-Melder eine sinnvolle Sache. Aber auch in Garagen sind die Geräte schon längst angekommen und retten Leben. Wir haben X-Sense smarten CO-Melder XC01-M mit Funkverbindung getestet.

Der elektrochemisch Sensor kann CO-Konzentrationen von 30 ppm bis 999 ppm messen und auf dem LCD anzeigen. Hier kann zudem der Maximalwert seit dem letzten Batteriewechsel hier abgelesen werden, so dass man auch Messwerte sieht, die man sonst übersehen hätte. Der Gasmelder XC01-M unterstützt nicht nur X-Sense Link+ sondern auch ProConnected und kann somit mit der Basisstation X-Sense SBS50 verbunden, die wir bereits im Rauchmelder-Test prüften. Dazu funkt das Gerät im 868 MHz-Frequenzbereich und kann auch mit anderen Link+ Geräten verbunden werden, so dass keine Basisstation erforderlich ist. Mit Basisstation jedoch sind die Messwerte und Alarme auch per App einsehbar.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck

Die Inbetriebnahme ist gewohnt einfach und schnell erledigt. Der Proconnected Wassersensor XC01-M ist einfach einzurichten. Das Gerät macht einen gut verarbeiteten sowie soliden Eindruck und wird zunächst mit der Basisstation mittels X-Sense Home Security App verbunden.

Die kostenlose App von X-Sense gibt es für Android und iOS und ist schnell eingerichtet. Ein Konto mit E-Mailadresse vorausgesetzt lassen sich Geräte hinzufügen und verwalten. Dazu wird einzeln jedes Gerät durch Doppeltipp auf die Test/Stumm-Taste in den Pairing-Modus versetzt und dann von der Basisstation gefunden und in der X-Sense Home Security App verbucht. So ist das auch beim CO-Sensor.

Die App ist solide übersetzt, auch auf Deutsch und Französisch, und erlaubt die Konfiguration der englischen Sprachausgabe der Basisstation sowie seit dem letzten Update die Möglichkeit, die rückseitige Taste zum Stummschalten eines Alarms zu benutzen. Ohne diese Funktion zu aktivieren könnte man einen Fehlalarm nur in der App selbst oder am jeweils verantwortlichen Melder für neun Minuten ausschalten.

Auch hier kann wie bei den verbundenen Rauchmeldern der Alarmton an der Basis individuell aus drei Möglichkeiten sowie mittels fünfstufiger Lautstärkeskala eingestellt werden. Weiter gibt es Informationen zur Firmware und die Optionen, das Gerät zu testen und die Benachrichtigungen zu wählen, die auf dem Handy per Pushnachricht eingeblendet werden sollen. Hier können Auslösen und Ende eines Alarms, Stummschalten, Test, Störung und Batteriewarnungen aktiviert oder deaktiviert werden. Davon unabhängig, was wir hier auswählen, funktionieren die Pieps-Alarme wie gewohnt und immer mit 85 dB.

OTA-Updates werden auch per App eingespielt. Eine Einbindung in Smart Home Systeme, etwa Apple HomeKit, selbst via HomeBridge, Google Home oder an Amazon Alexa of IFTTT gibt es aber nicht.

Preis und Fazit

Der X-Sense smarter CO-Melder XC01-M ist für 36,99 Euro bzw. SFr. beim Hersteller oder derzeit mit 25 Prozent Rabatt bei Amazon zu haben.

Insgesamt ist der XC01-M ein smarter CO-Gassensor von X-Sense mit gutem Design und einfacher Handhabung. Er misst Kohlenmonoxid in der Luft schlägt laut Alarm bei einer Konzentration über 100 ppm. In Verbindung mit der optionalen Basisstation und der App bekommt man so auch im Urlaub die Nachricht über Probleme mit der Feuerstelle. Wer schon die Funkrauchmelder von X-Sense mit des SBS50 Basisstation einsetzt, sollte sich diese kleinen, smarten Geräte auch in Betracht ziehen.