Review: SwitchBot Motion Sensor Bewegungsmelder im Test

Nachdem wir von SwitchBot den Vorhangroboter Curtain im Test hatten und gestern den Fenstersensor Contact Sensor , schauen wir uns heute den Bewegungsmelder SwitchBot Motion Sensor an. Neben der Bewegungserkennung ist ebenfalls ein Lichtsensor in dem GerĂ€t verbaut, das ĂŒber Bluetooth LE kommuniziert.

Hardware und Eigenschaften

Der SwitchBot Motion Sensor selbst besteht aus einer 54 x 54 x 30 mm kleinen, weissen Box mit typischem PIR-Sensor in der Mitte der Vorderseite. DarĂŒber ist eine Status-LED sowie ein Lichtsensor untergebracht. Darunter findet sich der Schriftzug SwitchBot. Der Bewegungssensor wiegt 56 Gramm.

Die Halterung ist 45 x 45 x 32 mm klein und wiegt 19 Gramm. Die Spitze der Halterung lÀsst sich drehen und neigen, allerdings nicht beliebig und nicht weiter als etwa 30 Grad.

In der RĂŒckseite sowie auf der Unterseite des Motion Sensors sind Öffnungen fĂŒr die Halterung zu finden. Dabei handelt es sich nicht um handelsĂŒbliche Stativgewinde, sondern um ein zweiteiliges Loch, in dem die gummierte Halterung festgesteckt werden kann. Auf der Oberseite des GehĂ€uses des SwitchBot Bewegungsensors ist eine Taste zur Einrichtung vorhanden.

Die RĂŒckseite kann ĂŒber eine Lasche an der unteren Kannte geöffnet werden und gibt das Batteriefach fĂŒr die beiden mitgelieferten AAA-Batterien frei. Diese versorgen das den Sensor fĂŒr typsicherweise drei stolze Jahre mit Strom, wobeid er Hersteller hier tĂ€glich 120 BewegungserkennungvorgĂ€nge, 40 LichtsensorvorgĂ€nge und 20 lokale Szenen-Automatisierungen bei 25 °C im Labor als Berechnungsgrundlage angibt. Die Arbeitsbedingungen des Sensors bewegen sich im Bereich von -10 °C bis 60 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 bis 85 Prozent.

Auf bis zu 9 Meter kann der SwitchBot Motion Sensor so in einem Bereich von 110 Grad horizontal und 55 Grad vertikal Bewegungen erkennen. Sein Sichtfeld ist dabei nach unten ausgerichtet, so dass er in 9 Meter Entfernung noch 1.2 Meter hoch sehen kann. Am breitesten ist das Sichtfeld des Bewegungsmelders etwa 2.3 Meter entfernt vom GerÀt, wo es 8 Meter umfasst.

Dadurch, dass der Sensor mit 55 Grad vertikal nicht nach oben und unten gleichermassen blickt, kann er so platziert werden, dass er beispielsweise den Fussboden nicht sieht und so bei Hunden oder Katzen in der Wohnung nicht auslöst.

Zur Verbindung nutzt auch dieser SwitchBot-Sensor Bluetooth LE. Zur Einbindung in ein Smart Home ist also der SwitchBot Hub Mini notwendig, da sonst die Messergebnisse lediglich auf dem Smartphone angezeigt und benutzt werden können. Doch auch da lassen sich Smart Home Szenen und AblĂ€ufe realisieren. Die Lichtmessung erfolgt ĂŒber den Sensor, der zusammen mit der weissen Signal-LED in der kleinen Öffnung auf der Vorderseite untergebracht ist.