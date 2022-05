Review: SwitchBot Meter Plus Thermometer und Hygrometer im Test von Yves Jeanrenaud

Der Smart Home Gadget-Hersteller SwitchBot hat seinen smarten Thermometer und Hygrometer vergrössert. Mit einem drei Zoll Display soll es vor allem besser zu lesen sein. Wir haben uns den SwitchBot Meter Plus genauer angeschaut. Inhalt Lieferumfang des SwitchBot Meter Plus

Hardware und Eigenschaften

Testeindruck des SwitchBot Meter Plus Thermo- und Hygrometers

Preis und Fazit Lieferumfang des SwitchBot Meter Plus Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Messgerät selbst eine englischsprachige, kurze Anleitung, ein Kärtchen mit Support-Hinweisen sowie ein Metallplättchen von 42 x 16 mm Grösse, das mit einem doppelseitigen 3M-Klebe-Pad versehen ist. Ebenfalls mit dabei und bereits vorinstalliert sind zwei handelsübliche AAA-Batterien. Diese reichen für etwa ein Jahr Betrieb aus Hardware und Eigenschaften Das Smart Home Gadget ist 79 x 64.5 x 21.6 mm gross, wiegt 64 Gramm und hat eine 3 Zoll grosse Flüssigkristallanzeige (LCD). Dabei ist das weisse Gehäuse des SwitchBot Meter Plus Thermoemter/ Hygrometers keilförmig und oben lediglich 17.5 mm tief, während unten 21.6 mm zu verzeichnen sind. Auf der Rückseite ist mittig eine Öffnung für eine Aufhängung mittels Schraube zu finden und darunter eine Taste. Dahinter ist die magnetische Halterung zu finden. Mit dieser Taste wird einerseits das Bluetooth 4.2 LE-Modul in den Pairing-Modus geschickt und die Temperaturanzeie zwischen Fahrenheit und Celsius umgeschaltet. Drückt man die Taste für drei Sekunden, erscheint auf dem LCD das Bluetooth-Symbol und das Gerät ist zum Pairing bereit. Nach 15 Sekunden Drücken der Taste setzt sich der SwitchBot Meter Plus zurück auf Werkseinstellungen. Kurzes Drücken schaltet die Einheiten der Temperaturanzeige um. Darunter ist ein ausklappbarer Ständer, unter dem das Batteriefach zu finden ist. Die Klappe kann in zwei Winkeln abgestellt werden, nämlich in 45 Grad und 90 Grad. So ist der Meter Plus vielseitig zu montieren und aufzustellen. Neben der Magenthalterung, die direkt an metallischen Flächen und Gegenständen sowie mit dem mitgelieferten Metall-Sticker ebenfalls an allen anderen befestigen. Es geht aber eben auch eine Schraube oder Nagel in der Wand oder ganz einfach mit dem Ständer. An der rechten Seite sowie auf der Rückseite ist je eine kleine Öffnung für die Sensorik aus der Schweiz (Swissness!) zu finden. Diese misst Temperaturen von -20° C bis 0 °C mit ±0.4 ℃ Genauigkeit. Ab 0°C bis 65 °C beträgt die Messgenauigkeit ±0.2 ℃. Über 65 °C bis zur Messobergrenze von 80 °C noch ±0.3 ℃. Die relative Luftfeuchtigkeit wird von 0 Prozent bis 99 Prozent gemessen, wobei bis 10 Prozent und ab 90 Prozent eine Genauigkeit von ±4 Prozent angegeben wird. Für den Hauptbereich zwischen 10 und 90 Prozent sind ±2 Prozent für die relative Luftfeuchtigkeit als Messgenauigkeit angegeben. Angezeigt wird die Temperatur jedoch mit einer Nachkommastelle, während die relative Luftfeuchtigkeit auf das Prozent genau angegeben wird. Die Daten werden alle vier Sekunden aktualisiert. Auf dem Display ist neben den 18 mm hohen Segmentanzeigen ein fünfstellige Batteriestatusanzeige zu finden sowie ein Symbol für den Raumkomfort. Dies ist oben links zu finden und zeigt neben zu feuchter Raumluft (wet mit einem Drei-Tropfen-Symbol) und zu trocken (dry mit einem einzelnen Tropfen) auch ein lächelndes Gesicht mit dem Wort comfort an. Notfalls kann das Gerät übrigens in der App auch neu kalibriert werden. Die Reichweite des SwitchBot Meter Plus beträgt 120 Meter und es können die Messwerte der vergangenen 68 Tage lokal gespeichert und dann per App abgerufen oder mittels SwitchBot Hub mini in die Cloud synchronisiert werden.

Der SwitchBot Meter Plus. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck des SwitchBot Meter Plus Thermo- und Hygrometers Die Verarbeitung des Thermo- und Hygrometers von SwitchBot ist ebenfalls tadellos. Das Gerät macht einen stabilen und hochwertigen Eindruck. Das Display ist gross kontrastreich dargestellt und gut lesbar. Leider hat das Gerät immer noch keine Hintergrundbeleuchtung und ist somit im Dunkeln nicht verwendbar. Der Deckel des Batteriefachs hält sehr gut auf dem Gehäuse und kann leicht geöffnet werden. Nichts am SwitchBot Meter Plus wackelt oder knarzt. Der Magnet zur Befestigung ist vergleichsweise stark, ohne dass man sorge um technische Geräte in seiner Nähe haben müsste. Er erlaubt es, den SwitchBot Sensor einfach am Kühlschrank oder der Schraube am Regalbrett sicher und rückstandlos zu befestigen. Der Metall-Sticker aus dem Lieferumfang hingegen haftet sehr stark an glatten Oberflächen und ist etwas schwieriger abzulösen. Hier ist etwas Vorsicht geboten oder aber ein Föhn hinzu zu ziehen.