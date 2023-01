Review: SwitchBot Lock und Keypad Touch im Test

Das SwitchBot Lock wird mit dem Smartphone per Bluetooth verbunden oder aber per SwitchBot Hub Mini im WLAN eingerichtet.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Auch das SwitchBot Keypad Touch verbindet sich per Bluetooth 5.0 mit dem Smartphone oder dem SwitchBot Hub Mini und steuert das SwitchBot Lock.

Testeindruck des SwitchBot Lock und SwitchBot Keypad Touch

Die Verarbeitung des SwitchBot Lock sowie des SwitchBot Keypad Touch ist hervorragend. Alles passt ineinander, nichts wackelt oder knarzt. Dadurch, dass das SwitchBot Lock für verschiedene, gerade internationale Schlosstypen gebaut ist, ist jedoch der Drehmechanismus etwas spezieller als etwa bei Nuki. Die Schlüsselaufnahme ist an drei Ringen, die mit einander verbunden und im Auslieferungszustand mit einem Klebeband gesichert sind. Das Smart Lock kann den Schliessmechanismus mehrfach um 360 Grad in beide Richtungen drehen und so auch Türen mehrfach verriegeln.

Die Montage des SwitchBot Lock ist einfach und schnell erledigt. Die Montageplatte ist nur für Schlossblenden erforderlich, die zu schmal sind, das Klebepad vollständig aufzunehmen, doch auch das ist schnell gemacht, da es ebenso wie das Schloss lediglich angeklebt wird. Es ist natürlich möglich, Schrauben sind zur zusätzlichen Sicherung einzusetzen, aber das 3M-Klebepad hält an sich schon sehr gut. So kann das SwitchBot Lock und auch das SwitchBot Keypad Touch problemlos in Mietwohnungen benutzt werden, da es auch ohne Bohrlöcher zu hinterlassen wieder entfernt werden kann.

Sobald es in der SwitchBot App eingerichtet ist, kann das Schloss bequem und sicher mit dieser gesteuert und auch in Automatisierungen eingebunden werden. Zudem lässt es sich bequem in bestehende Smart Home-Systeme anderer Anbiter, etwa Google Home oder Apple HomeKit via Homebridge sowie IFTTT und mehr einbauen und Sprachassistenzssysteme wie Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri können ebenso benutzt werden, um das Türschloss fortan zu öffnen und zu sperren. Dafür ist natürlich die Verknüpfung zur Cloud mittels SwitchBot Hub erforderlich, aber ebenso einfach und schnell eingerichtet.

In Verbindung mit dem Keypad Touch ist das Schloss zudem auch ohne Smartphone sicher und einfach bedienbar. Mittels PIN-Code, der auch einmalig oder zeitlich begrenzt gelten kann, per Fingerabdruck oder per Apple Watch ist die Tür so schnell entriegelt. Die PIN-Codes sind sechs bis zwölfstellig und es können insgesamt bis zu 90 Codes hinterlegt werden. Bis zu zehn einzuprogrammierende Notfall-Passcodes erlauben immer ein entsperren des Schlosses.

Dank des Magnetsensors erkennt das SwitchBot Lock auch, wenn die Tür verschlossen aber nicht abgesperrt ist und kann dies in Verbindung mit Geofencing auch smarterweise selbst erledigen. So verriegelt das SwitchBot Lock die Tür automatisch, wenn man die Wohnung verlässt.

Das alles klappt soweit sehr gut und tadellos, wenngleich das Einrichten des Smart Locks an einer Zimmertür im Test etwas komplizierter war als gedacht. Das lag vor allem daran, dass der Schliessweg etwas holpriger ist bei einem alten Bartschloss als bei einem modernen Profilzylinder. Doch wer sperrt schon sein Arbeitszimmer per Smartlock ab? Dennoch klappt auch das recht gut und zuverlässig.

Hinterlegte Fingerabdrücke werden problemlos und schnell innert Sekunden zuverlässig erkannt und erlauben mit einem Druck das entsprechende Feld des Keypad Touch die Tür zu entriegeln.

Das Entsperren per NFC am Keypad von SwitchBot ist indes auch eine prima Sache. Vor allem da SwitchBot nicht auf den hauseigenen NFC-Tags besteht. Es lassen sich nahezu beliebige NFC-Chips ungeachtet deren Format oder Inhalt nutzen und für die Verwendung mit dem Keypad einprogrammieren, da dieses sich auf die Seriennummer des Chips stützt. Das ist toll, man so freier in der Wahl der NFC-Form ist und gegebenenfalls auch bereits anderweitig eingesetzte Karten oder Armbänder mit NFC hier nochmals nutzen kann. NFC-Chips können maximal 100 Stück im Keypad und im Keypad Touch von SwitchBot gespeichert werden.

Preis und Fazit

Das SwitchBot Lock gibt es in Schwarz und in Silber für 129,99 Euro bzw. SFr. beim Hersteller zu kaufen, während das SwitchBot Keypad für 49,99 Euro bzw. SFr. angeboten wird. Für das Keypad Touch mit Fingerabdruckscanner verlangt SwitchBot indes 99.99 SFr. bzw. Euro. Beide SwitchBot Keypads gibt es bislang nur in Schwarz zu kaufen.

Als SwitchBot Lock Starter Combo gibt es das SwitchBot Keypad zusammen mit dem SwitchBot Lock für 159,98 Euro bzw. SFr. günstiger und zusammen mit dem Keypad Touch für 199,99 Euro bzw. SFr. ebenfalls deutlich rabattiert. Es gibt auch Combos mit Hub Mini für 189,99 Euro bzw. SFr. oder 229,99 Euro bzw. SFr. zu kaufen, wenn man zum SwitchBot Lock und Hub Mini auch das Keypad Touch gleich dazu bestellt.

Ingesamt ist das SwitchBot Lock ein spannendes, recht universelles Smart Lock Kit, dass nicht nur zu einer Vielzahl Schlösser kompatibel ist, sondern auch zu unterschiedlichen Smart Home-Systemen. Im Ökosystem des Herstellers SwitchBot natürlich am besten aufgehoben kann das SwitchBot Lock, gerade auch in Verbindung mit dem äusserst praktischen Keypad Touch, problem- und nahtlos in Google oder Apple Smart Homes integriert werden.