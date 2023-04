Review: SwitchBot Jalousie-Roboter im Test

Lesedauer: 4 Minuten

Im Karton des SwitchBot Blind Tilt Jalousie-Roboters sind neben einer englischsprachigen Anleitung und einem zwei Meter langen USB-C-Ladekabel ein Solar-Panel, das ebenfalls mit einem USB-C-Kabel ausgestattet ist. Damit kann der Jalousie-Roboter per Sonnenlicht ohne Steckdose auskommen.

Wenn man eine Jalousie verdunkeln will, muss man in der Regel an einem Stäbchen drehen. Dann wird der Winkel der Lamellen verstellt, so dass die Sonne draussen bleibt oder herein kommt. Seit Jahrzehnten schon sind diese einfache Sonnen- und Sichtschutz als Storen beliebt und relativ günstig. Doch geht das auch nicht smart? Sicher! Wir haben uns darum den SwitchBot Blind Tilt Jalousie-Roboter angeschaut.

Der Roboter selbst ist 48.8 x 29.2 x 144.2 mm gross und wiegt 130 Gramm. Der SwitchBot Blind Tilt ist aus weissem Kunststoff gefertigt und zylinderförmig, wobei am oberen Ende ein gummierter, flexibler Hals zu finden ist, der die Montagevorrichtung hält. Diese wird mittels Doppelklebepad an der Jalousie festgemacht und hat seitlich den USB-Typ-C-Anschluss zum Aufladen angebracht. Im Hauptzylinder steckt die Technik, notabene ein 2000 mAh starker Akku und ein Bluetooth LE 5.0-Modul, mit dem das Smart Home Gadget mit dem SwitchBot Hub 2 oder direkt mit dem Smartphone verbunden wird. Daneben ist ein Rohr zu finden, dass aufgeklappt werden kann, und die Mechanik für den Stab der Jalousie beherbergt.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck

Die Verarbeitung ist des SwitchBot Blind Tilt ist wie gewohnt tadellos und lässt keine Wünsche übrig. Nichts wackelt oder knarzt.

Die Montage des Jalousie-Roboters ist etwas ungewohnt, da die Halterung an die Montageschiene derselben geklebt werden muss. Der Blind Tilt von SwitchBot nimmt Jalousie-Stäbchen mit einem Durchmesser von 6.2 mm bis 12 mm auf und wird einfach auf diese geklippt. Die Solarzelle mit USB-C-Kabel klebt man mittels Doppelklebe-Pad an die Fensterscheibe und kann sie anschliessend mit dem SwitchBot verbinden.

Anschliessend kann der SwitchBot Tilt mit der kostenlosen App, die neben Englisch auch Italienisch und Französisch unterdessen auch Deutsch kann, schnell und unkompliziert eingerichtet werden. Die beiden berührungsempfindlichen Tasten dienen zum Starten des Pairing, wozu dann die SwitchBot App benötigt wird.

In der neuen Version ab 7.23.13 kann die SwitchBot App, sowohl unter iOS als auch unter Android, das Gerät für Matter konfigurieren. Matter ist derzeit noch im Beta-Stadium, funktioniert soweit aber tadellos. Der Umweg über das Plugin an die Open Source Smart Home-Lösung Homebridge entfällt damit. Allerdings kann Matter (derzeit) noch nur für SwitchBot Curtain und SwitchBot Blind Tilt genutzt werden, wenn man den SwitchBot Hub 2 besitzt und derzeit können maximal vier Bluetooth-Geräte per Matter benutzt werden.

Die Lamellen der Jalousie können per App sodann in Schritten von zwei Grad genau gesteuert werden. Dank eingebautem Helligkeitssensor kann natürlich auch ein automatischer Ablauf mit dem Sonnenstand synchronisiert oder mit anderen Geräten programmiert werden. So können etwa die Jalousinen verschlossen werden, wenn man das Haus verlässt oder ins Schlafzimmer geht.

Auch kann der SwitchBot Blind Tilt per Amazon Alexa, Google Assistant und Siri Shortcuts per Sprachbefehle und via IFTTT gesteuert werden. Dafür ist jedoch ein SwitchBot Hub mini oder SwitchBot Hub 2 zusätzlich nötig.

Das alles klappt tadellos und ohne Probleme. Nur schade ist, dass die Jalousie nicht herauf- und heruntergelassen werden kann, wenn es sich nich tum eine eindimensionale Bedienung handelt. Der SwitchBot Blind Tilt kann ja nur am Stäbchen drehen und wenn eine Zugschnur notwendig ist, diese nicht bedienen. Es gibt jedoch auch genügend Modelle, die einzig über das Drehen eines Stäbchens gesteuert werden, so dass der Blind Tilt SwitchBot damit perfekt eingesetzt werden kann. Übrigens steht der manuellen Bedienung der Jalousie auch nichts entgegen. Der SwitchBot Roboter merkt sich die Bewegung und Position und kann anschliessend auch weiter damit arbeiten.

Preis und Fazit

Den SwitchBot Blind Tilt Jalousie-Roboter gibt es für 69,99 Euro bzw. SFr. zu kaufen, wobei auf Amazon derzeit eine 10 Prozent-Aktion läuft und auch ein Dreierset SwitchBot Blind Tilt für 199,99 Euro bzw. SFr. verfügbar ist, dass zudem an diesem Wochenende mit einem 30 Euro Rabattcoupon beworben wird. Dieser kann einfach auf der Produktseite angeklickt werden, so dass man drei SwitchBot Blind Tilt für 169,99 Euro bzw. SFr. inklusive Versand bekommen kann.

Der SwitchBot Blind Tilt Roboter für Jalousinen ist eine tolle Sache. Nur schade ist, dass er für manche Modelle nur bedingt taugt, da er nicht die Schnur oder Endlos-Ketten bedienen kann, sondern lediglich Stäbchen dreht. Damit stellt er dann nur den Winkel der Lamellen ein, was an sich schon praktisch ist, aber ein komplettes Öffnen und Schliessen der Fensterverdunkelung wäre selbstverständlich optimal. Da wäre ein entsprechender, motorisierter Zugmechanismus für die Schnur an der Jalousie hilfreich und vermutlich technisch gar nicht so kompliziert gewesen. Auch kann man den SwitchBot Blind Tilt nur für horziontale Lamellen-Jalousinen benutzen.

Insofern handelt es sich um ein etwas kostspieliges Smart Home Gadget mit begrenztem Einsatzbereich.