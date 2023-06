Review: SwitchBot Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometer

Lesedauer: 4 Minuten

Neben der relativen Luftfeuchtigkeit werden auch die absolute Luftfeuchtigkeit, der Taupunkt sowie das Dampfdruckdefizit (Vapor Pressure Deficit, kurz VPD) bestimmt. Letzteres ist bei der Pflanzenzucht, etwa im Gewächshaus wichtig und gibt die Druckdifferenz zwischen dem Wasserdampf in der Luft und dem Sättigungspunkt in der Luft an. Damit kennt man die maximale Menge Wasser, die die Luft bei der aktuellen Temperatur überhaupt aufnehmen kann.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Die Verarbeitung des SwitchBot Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometer ist wie vom Hersteller gewohnt hervorragend und lässt keine Wünsche offen. Alles passt ineinander und macht einen soliden und hochwertigen Eindruck. Der Batteriedeckel ist relativ schwer zu öffnen und sitzt sicher. Das ist wichtig, wenn der Sensor auch mal den Elementen ausgesetzt wird.

Die etwas ungewöhnliche Befestigungsmöglichkeit per Schlaufe ist jedoch wider erwarten recht praktisch. Ob an der Schelle des Fallrohrs, am Nagel in der Wand oder am Ast des Strauchs – der SwitchBot Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometer ist schnell und einfach anzubringen.

Der Outdoor-Sensor von SwitchBot ist ebenso gewohnt einfach einzurichten. In der kostenlosen SwitchBot App wird das Gadget eingerichtet, konfiguriert und bedient.

Hier sind nun nicht nur die aktuellen Daten ganz einfach und übersichtlich angezeigt, also Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkttemperatur und absolute Lufteuchtigkeit sowie VPD. Alle Daten werden auch in interaktiven Graphen in Intervallen der vergangenen Stunde, des Tages, der aktuellen Woche, des Monat und des Jahr angezeigt. Zudem können die Daten direkt auch im CSV-Format exportiert werden. Hier sind Datenintervalle von 1, 15 und 30 Minuten sowie 1, 12 und 24 Stunden möglich.

Auch kann man die bevorzugten Bedingungen und die Komfortstufen hier konfigurieren, also das Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsintervall einstellen, bei deren Verlassen der Sensor einen Alarm oder Hinweis auslöst. Gerade für Automatisierungen bietet sich das an, da das Comfort Level die drei Stufen trocken, komfortabel und feucht kennt. Damit lässt sich etwa im Gewächshaus bequem der Sensor zur Überwachung nutzen und gegebenenfalls Push-Benachrichtigungen übermitteln.

Richtig Spass macht die Verbindung des SwitchBot Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometer mit dem SwitchBot Hub 2. Denn hier können seit dem letzten Firmware-Upgrade auch die Messdaten auf dessen Display ausgegeben werden. Das ist insbesondere deswegen hilfreich, weil sonst nur die SwitchBot App die Daten anzeigt. So kann man die Werte, etwa aus dem Humidor oder dem Treibhaus im Garten auch direkt ansehen. Mit Hub gibt es dann auch die Anbindung via Matter an Apple HomeKit.

Preis und Fazit

Der SwitchBot Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometer kostet beim Hersteller 19,99 Euro bzw. SFr. und ist auch in Zweier- und Vierpacks mit etwas Rabatt erhältlich. Auf Amazon indes gibt es nicht zwei sondern drei Sensoren im Bundle und zudem sind die Preise etwas anders gestaltet. Während das Viererpack beim Hersteller 51,99 Euro bzw. SFr. kostet, listet es Amazon für 59,49 Euro bzw. SFr. und somit etwas mehr.

Alles in Allem ist der SwitchBot Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometer eine sinnvolle und längst fällige Ergänzung im SwitchBot Sortiment. Die präzise Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die problemlose und langfristige Stromversorgung mittels handelsüblicher, austauschbarer Batterien sowie die dezente und kleine Bauform machen den Meter optimal für eine Vielzahl an Messeinsätzen. Schade nur, dass nicht auch noch die Helligkeit oder der Luftdruck mitgemessen werden. Es wäre sicherlich ein Leichtes, entsprechende Sensoren in dem Gadget zu verbauen.