Review: SwitchBot Curtain Vorhang-Roboter im Test

Den Roboter SwitchBot Curtain gibt es in drei Versionen und zwei Farben. Je nach dem, wie der Vorhang aufgehängt ist, nämlich mittels handelsüblicher, runden Stange, an einer I-Schiene oder U-Schiene. Alle drei Modelle gibt es sowohl in Schwarz als auch Weiss.

Manchmal fragen selbst wir uns, was es nicht alles für Smart Home Lösungen noch gibt, die wir bislang irgendwie übersehen haben. Ein smarter Vorhang! Wie cool ist das denn?! Mit dem SwitchBot Curtain wird der Traum jeder Couch Potato wahr: Nie mehr aufstehen, um den Vorhang zu zuziehen. Wir haben uns den smarten Vorhang Roboter für euch genauer angeschaut. Gleichzeitig haben wir auch den SwitchBot Hub Mini unter die Lupe genommen, den man für die Anbindung an die Cloud sowie die Nutzung von SmartHome-Lösungen und Sprachassistenzprogrammen wie Apples Siri, OK Google und Amazon Alexa benötigt.

Als Vorhang-Art wird so ziemlich alles unterstützt, was der Markt her gibt. Ob die Fensterverkleidung mit eigenen Ösen, mit Stoffschlaufen, Ringen oder Schlaufen fast unsichtbar auf der Rückseite an der Stange befestigt wird, ist dabei fast vollkommen egal. Für nahezu alle Vorhangtypen gibt es eine einfache Installationsart des SwitchBot Curtain. Diese sind sowohl in der Anleitung als auch Schritt für Schritt bebildert in der App dargestellt sowie einfach und schnell durchgeführt. In wenigen Sekunden ist der Gardinenbot, versteckt auf der Rückseite des Vorhangs, installiert. Stangen bis zu 3 Meter Länge und Vorhänge mit bis zu 8 kg Gesamtgewicht können vom SwitchBot gemeistert werden. Längere Stangen oder doppelte Gardinen müssen entsprechend von zwei SwitchBots bedient werden.

Die Stromversorgung erfolgt per microUSB-Kabel mit 5 V und 1 A über den auf der Unterseite zugänglichen Anschluss, der in der Rückseite ausgespart wurde. Auf der Oberseite ist eine Pairing-Taste angebracht, während die Vorderseite eine Status-LED aufweist. Einen Akku hat der Hub natürlich nicht.

Dazu kann die 65 x 65 x 22 mm kleine und 36 Gramm leichte, weisse Box nach vorne und zur Seite hin jeweils 30 Meter weit per handelsüblichem Infrarot kommunizieren. Vertikal sind hierbei 360 Grad und horizontal 180 Grad Abstrahlung möglich, so dass man den Hub relativ einfach in eine Position bringen kann, aus der die gewünschten Geräte gesteuert werden können. . Neben der Befestigung mittels Doppelklebe-Pad ist auf der Rückseite auch eine Öse für eine Schraube vorhanden. So kann der Hub nach Belieben platziert werden.

Der Hub dient zur Anbindung von SwitchBot-Produkten an das heimische (oder auch geschäftliche) WLAN. Zudem kann der SwitchBot Hub Mini via Infrarot auch Geräte fernsteuern beziehungsweise die IR-Fernbedienungen von anderen Geräten benutzen. Der alte Fernseher und die Stereoanlage werden so auch ganz einfach intelligent gemacht!

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck zum SwitchBot Curtain Vorhangroboter

Die Verarbeitung des Roboters für die Gardinenstange ist in Ordnung. Alle Teile passen einwandfrei, sind ohne Knarzen oder unnötiges Wackeln konstruiert und haben einwandfreie Kanten. Der UV-beständige Kunststoffgehäuse macht dennoch einen wenig robusten Eindruck. Vom Vorhang herunterfallen sollte der SwitchBot auf jeden Fall nicht. Doch das tut er wohl auch kaum, denn die Klammer beim SwitchBot Curtain (Rod) in unserem Testfall, der für handelsübliche Gardinenstangen ausgelegt ist, hält einwandfrei. Man muss sie zwar auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich stark zusammenpressen, aber dann klappt alles tadellos. Auch bei einer handelsüblichen Teleskop-Gardinenstange aus einem schwedischen Möbelhaus ist übrigens der Alu-Verstärkte Sticker für den glatteren Übergang zwischen den beiden Rohren gar nicht notwendig gewesen. Der SwitchBot Curtain fährt auch so ohne zu Zögern über diese kleine Schwelle hinweg.

Installation

Nachdem die kostenlose App, die neben Englisch auch Italienisch und Französisch aber kein Deutsch kann, installiert ist, kann der SwitchBot Curtain auch schnell und unkompliziert eingerichtet werden. Dass die Texte nicht auf Deutsch verfügbar sind, ist zu verschmerzen und vielleicht auch besser, wenn man sich die Übersetzung auf der Herstellerseite ansieht. Denn bei “Google Wiedergabe” nach der App zu suchen, ist schon seltsam.

SwitchBot Apps

Die Apps für Android sowie für iOS sind identisch aufgebaut und funktionieren tadellos. Sie benötigt natürlich unter Android Zugriff auf den Standort um per Bluetooth kommunizieren zu können. Auch ist ein kostenloses User-Konto bei SwitchBot erforderlich, über dass die Geräte registriert und verknüpft werden.

Nach ein paar Fragen zur Art der Vorhangaufhängung und des Vorhangs selbst wird der SwitchBot Curtain noch kalibriert. Dabei vermisst der Roboter eigentlich, wie lange der Weg vom vollständig geschlossenen bis zum vollständig offenen Vorhang ist. Natürlich ist wie bei jedem Smart Home Gerät die Zuordnung in unterschiedliche Häuser und Räume möglich.

Steuerung des SwitchBot Curtain

Von da an kann direkt per App der Vorhang gesteuert werden, was erstaunlich gut und schnell klappt. Zudem ist es möglich, die Helligkeit auszulesen und als Trigger für den SwitchBot Curtain zu nutzen, so dass etwa bei viel Sonnenlicht der Vorhang automatisch geschlossen wird. Natürlich sind auch die handelsüblichen Optionen wie Zeitsteuerung und die Verknüpfung mit Szenen in Verbindung mit anderen Smart Home Geräten von SwitchBot möglich. Wer etwa einen Kontaktsensor an der Tür anbringt, kann so den SwitchBot Curtain benutzen, um die Vorhänge zu öffnen beim Nachhause-kommen. Aber ohne SwitchBot Hub sind nur bis zu 5 Timer möglich, die direkt im Gerät gespeichert werden. Damit ist es aber auch so ohne permanente Verbindung zum Smartphone via Bluetooth möglich, mit dem Sonnenlicht im Zimmer aufzustehen, indem man die Uhrzeiten und Wochentage für den SwitchBot Curtain einprogrammiert, aber der Hub kann darüber hinaus noch mehr. Manche Automatiken etwa sind nur mittels Hub oder bei anwesender App möglich.

Leiser…

Für den SwitchBot Curtain gibt es zwei Transportmodi: Den Performance und den Silent Modus. In letzterem ist der Vorhangroboter etwas leiser weil langsamer unterwegs, schafft dann aber übrigens den Übergang der beiden Rohre der Teleskopstange nicht mehr ohne Hilfe des mitgelieferten Stickers. So oder so ist der SwitchBot Curtain kein sehr leises Gerät und auch im Stille-Modus noch hörbar. Der Motor muss wohl einfach eine gewisse Kraft umsetzen, um 8 kg schwere Vorhänge bewegen zu können.

Schrittweise

Das ganze klappt aber auch erstaunlich gut! Vorhänge, selbst mit kleinen Gewichten unregelmässig bis 8 kg beschwert, werden vom SwitchBot Curtain problemlos gezogen und tadellos geöffnet und geschlossen. Zudem kann man in der App auch aufs Prozent genau angeben, wie weit der Vorhang bewegt werden soll. Es muss also nicht immer ganz oder gar nicht sein.

Touch & Go

Übrigens kann der SwitchBot Curtain dank der Touch & Go getauften Funktion auch einfach ohne App und Hub benutzt werden: Wenn man den Vorhang beginnt zu ziehen, bemerkt der Gardinen-Bot das und beendet die Bewegung automatisch. Auch cool!