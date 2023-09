Review: SwitchBot Curtain 3 Vorhangroboter mit neuem Solar Panel im Test

Lesedauer: 9 Minuten

Den Roboter SwitchBot Curtain 3 gibt es wie gesagt in drei Versionen und zwei Farben. Je nach dem, wie der Vorhang aufgehängt ist, nämlich mittels handelsüblicher, runden Stange (Rod), an einer I-Schiene oder U-Schiene. Alle drei Modelle gibt es sowohl in Schwarz als auch Weiss. Wir haben uns das Modell Curtain 3 (Rod) für Gardinenstangen angeschaut.

Vor einer Weile hatten wir den SwitchBot Curtain Vorhang-Roboter im Test . Diesen gibt es in drei Varianten: Für Gardinenstangen sowie für Schienen im I- und im U-Format. Auch das Nachfolgemodell SwitchBot Curtain Rod 2 mit verbesserter Aufhängung haben wir ausprobiert. Nun kam mit dem Curtain 3 von SwitchBot ein neuer Vorhangroboter auf den Markt, der wiederum in den drei Varianten Rod, U Rail und I Rail verfügbar ist. Neben nativem Support für Matter , Apple HomeKit und Google Home Assistant kann der Curtain 3 mit einem doppelt so starken Motor nun auch richtig schwere Gardinen bewegen und ist im Flüstermodus noch viel leiser als das vorige Modell.

Im normalen Betrieb erzeugt das Gerät einen Geräuschpegel von 42 dB. Das ist nur wenig lauter als ein Flüstern. Im neuen Leise-Modus namens QuietDrift ist das Gerät gerade mal 25 dB leise und so kaum noch stören soll. Allerdings verbraucht der QuietDrift Mode etwas mehr Energie, so dass die Stromversorgung mittels Solarpanel empfohlen wird.

Auf der Oberseite des SwitchBot Vorhang-Roboters befindet sich nun beim Curtain 3 ein grosses, gummiertes Rad und in den Armen der Halterungen wie zuvor auch zwei getrennte, gummierte Räder je Arm, die zur Fortbewegung des Roboters dienen. Dabei können Wege von bis zu 3 Metern in eine Richtung zurückgelegt werden.

Durch die neue Konstruktion hängt das SwitchBot Solar Panel 3 fix am SwitchBot Curtain 3 und muss nicht mehr am Vorhang mittels Klebeband oder Klett-Pad befestigt werden. So werden die Gardinen nicht beschädigt. Zudem ist das Zubehör nun zuverlässiger vom Sonnenlicht beschienen und die Ladeeffizienz wurde ebenfalls gesteigert. So wird der Vorhangroboter auch bei schwachem Licht aufgeladen.

Das neue Solar Panel ist 70.5 x 178.5 x 19.5 mm gross und kommt mit einem faltbaren Montagearm, in den das USB-C-Kabel eingebaut ist. Der Arm wird mittels seitlicher Taste im Winkel justiert und kann so optimaler zur Sonne ausgerichtet werden. Hier sind Winkel bis 240 Grad in Schritten von jeweils 20 Grad einstellbar. Über dem Solarzellen-Feld, dass 3.5 V mit 450 mA liefert, ist ein Helligkeitssensor verbaut.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck

Die Anforderungen an die Gardinenstange sind immer noch dieselben wie in der ersten Version des Curtain Rod von SwitchBot. Die Halterung des SwitchBot Curtain 3 (Rod) besteht aus zwei ausziehbaren Kunststoffarmen, die ein V-förmiges Dach mit vier zwei Rollen fest halten. Diese Konstruktion wird um Gardinenstangen von 15 bis 40 mm Durchmesser geklemmt.

Der Vorhang selbst kann so einiges an Material und Aufhänge-Art aufweisen. Ob die Fensterverkleidung mit eigenen Ösen, mit Stoffschlaufen, Ringen oder Schlaufen fast unsichtbar auf der Rückseite an der Stange befestigt wird, ist dabei fast vollkommen egal. Nur für Tüllen-Vorhänge braucht es ein entsprechendes Set. Für nahezu alle Vorhangtypen gibt es eine einfache Installationsart des SwitchBot Curtain. Diese sind sowohl in der Anleitung als auch Schritt für Schritt bebildert in der App dargestellt sowie einfach und schnell durchgeführt. In wenigen Sekunden ist der Gardinenroboter, versteckt auf der Rückseite des Vorhangs, installiert. Stangen bis zu 3 Meter Länge und Vorhänge mit bis zu 15 kg Gesamtgewicht können vom SwitchBot gemeistert werden. Das Vorgängermodell schaffte noch maximal 8 kg schwere Fenstertextilien.

Längere Stangen oder doppelte Gardinen müssen entsprechend von zwei SwitchBots bedient werden. Ist ja klar. Wer will, dass ein geteilter Vorhang auch zu beiden Seiten auf geht, braucht also zwei SwitchBot Curtain Rod 3. Diese können aber dann in der app gruppiert werden, so dass sie zusammen reagieren und gesteuert werden.

Verarbeitung und Sicherheit

Die Verarbeitung des Roboters für die Gardinenstange ist in tadellos. Alle Teile passen einwandfrei, sind ohne Knarzen oder unnötiges Wackeln konstruiert und haben einwandfreie Kanten. Das UV-beständige Kunststoffgehäuse macht einen ebenso robusten Eindruck wie beim Vorgängermodell und entsprechend besseren als bei der ersten Generation. Fällt der Roboter einmal herunter, sind meist nur die Klammern, die den Curtain 3 (Rod) fest und sicher sowohl im Gerät als auch an der Stange selbst halten, herausgesprungen. Das Gehäuse selbst nimmt meistens keinen Schaden. Natürlich hängt es davon ab, wie tief der Fall ist und wie hart der Untergrund.

Aber wenn nicht gerade Haustier oder Kleinkind wie verrückt am Vorhang zerren, passiert dem Roboter an der Stange eigentlich nichts. Selbst wenn man den Vorhang sehr schnell herumreisst, fällt er nicht herunter, sondern bremst vielmehr die Bewegung ab. Weil die Motoren dann von Alleine anspringen und den Vorhang weiter öffnen, lässt man meistens auch schon selbst den Vorhang wieder los. Es ist also eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass der SwitchBot Curtain 3 herunterfällt.

Installation

Zunächst wird einfach der Curtain 3 (Rod) Gardinenroboter von SwitchBot aufgeladen und dann auf der Rückseite des Vorhangs an die Gardinenstange geklemmt.

Im Lieferumfang enthalten ist ein Metall-Sticker, mit dem der Übergang von einem Rohrsegment auf ein anderes bei handelsüblichen Teleskop-Gardinenstangen geglättet werden kann. Aber auch bei den günstigen aus dem Baumarkt oder einem schwedischen Möbelhaus haben wir diesen nicht gebraucht. Der SwitchBot Curtain 3 (Rod) fährt problemlos über diese kleine Unebenheit drüber. Dann wird der Magnet am Ende des Fahrbereichs angeklebt – bei einem geteilten Vorhang eben entsprechend in der Mitte. Mehr gibt es also zunächst nicht zu tun, als die kostenlose App für Google Android und Apple iOS zu installieren.

Diese kann die neben Englisch auch Italienisch, Französisch und Deutsch. Damit kann nun aber der SwitchBot Curtain 3 auch schnell und unkompliziert eingerichtet werden.

Die Apps für Android sowie für iOS sind identisch aufgebaut und funktionieren tadellos. Sie benötigt natürlich unter Android Zugriff auf den Standort um per Bluetooth kommunizieren zu können. Auch ist ein kostenloses User-Konto bei SwitchBot erforderlich, über dass die Geräte registriert und verknüpft werden.

Nach ein paar Fragen zur Art der Vorhangaufhängung und des Vorhangs selbst wird der SwitchBot Curtain noch kalibriert. Dabei vermisst der Roboter eigentlich, wie lange der Weg vom vollständig geschlossenen bis zum vollständig offenen Vorhang ist. Natürlich ist wie bei jedem Smart Home Gerät die Zuordnung in unterschiedliche Häuser und Räume möglich.

Auch die Installation des Solar Panel 3 klappt schnell und problemlos.

Steuerung des SwitchBot Curtain 3 (Rod)

Von da an kann direkt per App der Vorhang gesteuert werden, was erstaunlich gut und schnell klappt. Zudem ist es möglich, die Helligkeit auszulesen und als Trigger für den SwitchBot Curtain 3 zu nutzen, so dass etwa bei viel Sonnenlicht der Vorhang automatisch geschlossen wird. Natürlich sind auch die handelsüblichen Optionen wie Zeitsteuerung und die Verknüpfung mit Szenen in Verbindung mit anderen Smart Home Geräten von SwitchBot möglich. Wer etwa einen Kontaktsensor an der Tür anbringt, kann so den SwitchBot Curtain benutzen, um die Vorhänge zu öffnen beim Nachhause-kommen. Aber ohne SwitchBot Hub 2 sind nur bis zu 5 Timer möglich, die direkt im Gerät gespeichert werden. Damit ist es aber auch so ohne permanente Verbindung zum Smartphone via Bluetooth möglich, mit dem Sonnenlicht im Zimmer aufzustehen, indem man die Uhrzeiten und Wochentage für den SwitchBot Curtain einprogrammiert, aber der Hub kann darüber hinaus noch mehr. Manche Automatiken etwa sind nur mittels Hub oder bei anwesender App möglich. Auch IFTTT, Apple HomeKit bzw. Matter und Google Home werden damit möglich.

Leiser und stärker

Für den SwitchBot Curtain 3 gibt es zwei Transportmodi: Den Performance und den QuietDrift Modus. In letzterem ist der Vorhangroboter deutlich leiser weil mit nur 5 mm/s sehr viel langsamer unterwegs. Der Übergang der beiden Rohre der Teleskopstange klappt dennoch problemlos.

Nun ist der Vorhang-Roboter ein wirklich leises Gadget geworden, und das trotz der nochmal stärkeren Motoren, die bis zu 15 kg statt wie zuvor bis zu 8 kg schwere Vorhänge bewegen können.

Vorhänge bewegen

Das ganze klappt aber auch hier wieder sehr gut. Die Vorhänge werden vom SwitchBot Curtain 3 problemlos gezogen und tadellos geöffnet und geschlossen. Zudem kann man in der App auch auf ein Prozent genau angeben, wie weit der Vorhang bewegt werden soll. Es muss also nicht immer ganz oder gar nicht offen sein.

Touch & Go

Immer noch kann der SwitchBot Curtain dank der Touch & Go getauften Funktion auch einfach ohne App und SwitchBot Hub 2 benutzt werden: Wenn man am Vorhang ruckelt, zieht der Curtain Roboter diesen automatisch in dieselbe Richtung bis zum Anschlag. Das ist praktisch, wenn man das Handy oder die Fernbedienung gerade nicht zur Hand hat.

Preis und Fazit zum SmartBot Curtain 3 mit Solar Panel 3

Den SmartBot Curtain 3 gibt es für Gardinenstangen und -schienen bei Amazon für 89,99 Euro bzw. SFr. leicht teurer als das Vorgängermodell. Auch sind die Schienen-Versionen preislich nicht mehr günstiger. Beim Hersteller SwitchBot gibt es aber Sets mit zwei oder vier Robotern, bei denen sich kräftig sparen lässt. Auf der Verkaufsplattform Amazon gibt es bis zum 30.09.2023 mit dem Code MP75FOQ3 dafür 10 Prozent Rabatt, wenn man das SwitchBot Solar Panel 3 mit dazu kauft. Dieses gibt es für 25,99 Euro bzw. SFR. einzeln zu kaufen. Auch hier gibt es wieder Zweier- und Vierersets bei SwitchBot.

Der SwitchBot Curtain 3 (Rod) ist ein sehr spannendes Stück Smart Home-Technik, um alte Vorhänge smart zu machen. Der Roboter bringt im Vergleich zum Vorgängermodell deutliche Verbesserungen mit dem viel stärkeren Motor, der gleichzeitig nochmals viel leiser fahren kann. Auch wenn nicht alle Menschen so schwere Gardinen vor ihren Fenstern haben, ist vor allem der QuietDrift Modus eine Wohltat, denn so kann das Gerät auf Automatik und mittels Szenen im Smart Home gesteuert werden. Ob man schläft oder nicht, der Roboter an der Stange verrichtet seine Arbeit, ohne dass er stört. Gerade, wenn man das Solarpanel anschliesst, ist man rundum versorgt. So kann man sich von der Sonne wecken lassen, indem vor dem Aufstehen einfach die Vorhänge aufgezogen werden.

Gerade in Verbindung mit dem SwitchBot Hub 2 macht der Gardinen-Roboter richtig Spass, denn er ist so im Smart Home integrierbar und kann per Amazon Alexa, Google Home und Apple Siri gesteuert werden. Mittels Matter-Standard kommt er auch im HomeKit Smart Home an und wer gerne selber bastelt, ist per IFTTT bestens bedient. Eine API gibt es zudem für SwitchBots IoT-Geräte.

Rabattcode

Mit dem Code ZYCURTAIN3 gibt es auf den Curtain 3, das Solarpanel 3, den Hub 2, und die Remote von SwitchBot bis zum 30. November dieses Jahres 10 Prozent Rabatt. Der Rabatcode gilt sowohl auf Amazon als auch auf der Webseite des Hersktellers.