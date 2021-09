Review: SwitchBot Contact Sensor Fenstersensor/Türsensor

Zur Verbindung nutzt der Sensor Bluetooth LE. Zur Einbindung in ein Smart Home ist also der SwitchBot Hub Mini notwendig, da sonst die Messergebnisse lediglich auf dem Smartphone angezeigt und benutzt werden können. Doch auch da lassen sich Smart Home Szenen und Abläufe realisieren.

Der Magnet-Teil des Sensors hat ebenfalls ein 3M-Doppelklebe-Pad auf der Rückseite. Er kann allerdings nicht per Schraube befestigt werden sondern muss klebend an Tür- oder Fensterrahmen haften.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Installation und Benutzung

Der SwitchBot Contact Sensor lässt sich recht einfach an Türen, Fenstern und Schubladen anbringen, um deren Zustand zu überwachen. Die Folien werden von den Klebepads abgezogen und mit etwas Druck ist der Sensor und sein magentisches Gegenstück montiert. Dabei ist es unerheblich, ob der Magnet links oder rechts vom Sensor angebracht wird. Zur Einrichtung wird die kostenlose SwitchBot App benötigt, die für Android und iOS verfügbar ist.

Die Apps für Android sowie für iOS sind identisch aufgebaut und funktionieren tadellos. Sie benötigt natürlich unter Android Zugriff auf den Standort um per Bluetooth kommunizieren zu können. Auch ist ein kostenloses User-Konto bei SwitchBot erforderlich, über dass die Geräte registriert und verknüpft werden.

Nach ein paar Fragen zur Installation des Sensors wird dieser bereits angezeigt. Neben dem Öffnungs-Zustand ist hier ebenso das Licht-Niveau sichtbar. Nach standardmässig fünf Minuten wird der Sensorstand in der englischsprachigen App als “Left open” angezeigt. Dies lässt sich jedoch in der App aber auch von 1 bis 30 Minuten konfigurieren.

Ebenso kann eingestellt werden, dass die Taste für das Verlassen des Hauses genutzt werden kann, wenn man bei der Verwendung angegeben hat, dass es sich um eine Türe handeln würde. Hier kann die Dauer angegeben werden, die der Sensor gedrückt werden muss, damit er den entsprechend eingestellten Automatisierungvorgang auslöst.

Zudem kann er ebenfalls das Magnetfeld der Person erkennen und so mit einer Reichweite von bis zu 3 Metern erkennen, dass man sich dem Sensor nähert bzw. sich bewegt. Diese Funktion ist allerdings noch im Beta-Stadium und erfodert den SwitchBot Hub Mini.

Hingegen gibt es eine Auswahl aus vier unterschiedlichen Benachrichtigungs-Optionen, unter denen auch die Bewegungserkennung aufgeführt ist, die nicht Beta sein sollte. Weiter kann man in der App per Push-Notification informiert werden, wenn der Sensor plötzlich offen, geschlossen oder eben für eine definierte Zeit offen gelassen ist.

Natürlich ist wie bei fast jedem Smart Home-Gerät die Zuordnung in unterschiedliche Häuser und Räume möglich. Neu kam mit dem letzten Update der SwitchBot App auch eine Funktion namens NFC hinzu, mit der man die Geräte-Seite des Contact Sensors direkt öffnen kann, wenn der entsprechend damit verknüpfte NFC-Tag am Smartphone benutzt wird.

Testeindruck zum SwitchBot Contact Sensor

Der SwitchBot Contact Sensor für Türen, Fenster, Schubladen und vieles mehr ist sehr robust verarbeitet und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Stromversorgung mittels handelsüblicher AAA-Batterien klappt tadellos und die Installation geht schnell und einwandfrei von Statten.

Die Erkennung des Magnets funktioniert tadellos und auch an dicken Türrahmen ohne Probleme. Es meist kaum eine Verzögerung in der App zu sehen und selbst bei Benutzung des Cloud Dienstes über den SwitchBot Hub Mini vergeht meist höchstens eine halbe Sekunde, bis man über den neuen Zustand des Sensors benachrichtigt wird.

Es kann mit dem SwitchBot Magnetsensor schnell und einfach jede Tür und jedes Fenster smart nachgerüstet werden. Die Batterielaufzeit ist derart lange, dass sie sich kaum in einem Testbericht ausprobieren lässt. Allerdings zeigt sich auch nach wochenlangem Einsatz an der Zimmertür und Verbindung zur Cloud, die regelmässig den Status des Sensors abruft, dass der Batteriezustand immer noch mit 100 Prozent angezeigt wird. Es kann also anscheinend durchaus realistischerweise von mehreren Jahren ausgegangen werden.

Der Lichtsensor kann per App kalibriert werden. Er meldet jedoch der App und dem SwitchBot-System nur zwei Zustände: Hell oder dunkel.

Die Verknüpfung zu Amazon Alexa, Google Home und damit dem Google Assistant sowie zu IFTTT sind ebenfalls möglich, wenn der Hub Mini benutzt wird. Das klappt ebenso tadellos. Die Einbindung in Apples Home Kit gelingt indes noch nicht, da das Plugin für Homebridge derzeit den Contact Sensor noch nicht unterstützt und von Haus aus die SwitchBot App nur Siri Kurzbefehle unterstützen kann.

Preis und Fazit zum SwitchBot Contact Sensor Fenstersensor Türsensor

Den SwitchBot Contact Sensor bekommt man beim Hersteller selbst für 21,95 Euro bzw. SFr. und bei Amazon derzeit etwas teurer für momentan 29,99 Euro bzw. SFr. im Handel. Leider sind keine Multipaks verfügbar, so dass man bei der Anschaffung mehrerer Fenster- und Türsensoren gegebenfalls sparen würde.

Alles in allem ist der SwitchBot Contact Sensor ein durchdachtes, nützliches Gadget für das Smart Home, wenn man sowieso schon SwitchBot-Produkte einsetzt. Er ergänzt das Portfolio gut und ermöglicht es, Türen, Fenster oder Schubladen einfach zu vernetzen. Dass er mit nur zwei AAA-Batterien für ganze drei Jahre einsatzfähig ist, ist ebenso positiv hervorzuheben, wie die dezidierte Hardwaretaste und der Lichtsensor. Beides ermöglicht so, in Verbindung mit dem SwitchBot Hub Mini einige interessante Automatisierungen. So kann etwa beim Verlassen des Zimmers oder bei druck auf die Taste automatisch der Vorhang geschlossen oder geöffnet werden. Und weil das Lichtniveau an einer weiteren Stelle gemessen wird, sind auch die tageslichtabhängigen Steuerungen des SwitchBot Curtain Vorhangroboters noch präziser möglich.