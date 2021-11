Review: SwitchBot Bot und Remote im Black Friday Test

Smart Home Lösungen gibt es viele und für unterschiedlichste Geräte. Doch manchmal möchte man ein lieb gewonnenes Gerät nicht durch ein neues ersetzen, nur weil es nicht smart ist. Da kommt der SwitchBot Bot ins Spiel. Mit der kleinen Box lassen sich Tasten und Schalter von unterschiedlichsten Geräten und Anwendungen – von der Kaffeemaschine bis zum Garagentor, im Handumdrehen smart machen. Wir haben uns den SwitchBot Bot und die dazugehörige SwitchBot Remote einmal genauer angeschaut. Und weil gerade der Black Friday vorbei ist, gibt es noch bis zum 29. November, also auch am Cyber Monday, satte 35 Prozent Rabatt auf SwitchBot-Produkte. Mehr dazu später.

Die Fernbedienung ist 37 x 43 x 13 mm klein und wiegt 18 Gramm. Sie ist nur in der Farbe weiss erhältlich und hat auf der Vorderseite mittig zwei Tasten. Eine davon hat eine konkave Delle, so dass man sie besser voneinander unterscheiden kann.

Auf der Rückseite ist für den Schalter-Arm eine Öffnung vorhanden sowie das 3M-Doppelklebeband angebracht. Damit wird der SwitchBot Bot an Gegenständen und Geräten befestigt. Er bewegt sich dazu um bis zu 135 Grad und kann mit bis zu 560 Gramm Kraft pressen, wobei er den Widerstand selbst erkennt und so nicht zu fest drückt.

Sowohl SwitchBot Bot als auch SwitchBot Remote sind hervorragend verarbeitet und machen einen soliden Eindruck. Egal ob schwarz oder weiss sieht der Bot schick und schlicht gleichermassen aus. Installiert ist der SwitchBot Bot schnell. Nachdem er in der kostenlosen App eingerichtet wurde, kann man ihn einfach und bequem an die gewünschte Stelle kleben.

Das alles klappt tadellos. Sowohl der SwichBot Bot ohne Remote als auch mit dieser funktionieren so, wie sie sollen. Egal ob die alte Espresso-Maschine oder der Schalter der Garagenbeleuchtung. Schnell ist der SwitchBot angeklebt und verrichtet seine Dienste zuverlässig. In der hauseigenen App kann der Bot betätigt werden oder aber automatisiert an Abläufe und Sensoren gebunden auslösen.

Ist ein Hub vorhanden, kann mittels Assistenzprogramm sogar auf Sprachsteuerung zurückgegriffen werden, um den Bot zu bedienen. Dabei ist IFTTT für die weitere SmartHome-Integration ebenso mit dabei wie Google Home und Alexa. Siri wiederum kann von Haus aus erst mal nur mittels Kurzbefehl mit dem SwitchBot Bot kommunizieren. Dank aktiv entwickeltem SwitchBot Plugin für Homebridge jedoch kann auch der SwitchBot Bot ins Smart Home via Apple Home eingebunden werden. Voraussetzung dafür ist ebenfalls ein SwitchBot Hub und ein 2.4-GHz WLAN-Signal.

Mit der SwitchBot Remote kann sogar auf das Bedienen des Bots mittels Smartphone verzichtet werden, denn die Fernbedienung steuert das Gerät direkt an. Auch das klappt einwandfrei und ähnlich schnell wie per App. Es ist immer etwa eine Sekunde Verzögerung zu verzeichnen, was wohl aber für die allermeisten Einsatzzwecke zu verkraften ist.

Preis und Fazit

Der SwitchBot Bot kostet einzeln 29,99 Euro bzw. SFr. beim Hersteller und die SwitchBot Remote ist für 18,- Euro bzw. SFr. zu haben. Im Viererpack gibt es den SwitchBot günstiger, nämlich für 116,- Euro bzw. SFr.

Alles in Allem ist der SwitchBot Bot ein wirklich spannendes Zubehör für das Smart Home. Damit kann man auch nicht-smarte Geräte einfach nachrüsten und fit für die Integration in IFTTT, Google Home oder Apple HomeKit machen. Die SwitchBot Remote ergänzt den Schalter-Bot gut. Gut ist zudem, dass die Cloud und der Hub Mini-Einsatz optional sind an der Stelle. Der SwitchBot Bot lässt sich auch nur per Remote oder direkt auf dem Smartphone steuern.