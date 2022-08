Review: Sleepiz Schlafmonitor im Test

Sleepiz kommt mit einem Monopod-Stativ und fünf-eckigem Standfuss aus Metall, einem Steckernetzteil und SpO 2 -Sensor für die Fingerspitze, der an einem Armband eingesteckt wird. Zudem ist ein Lenovo Tab M8 (TB-8505X) sowie passendes USB-Kabel und -Steckernetzteil mit im Lieferumfang. Eine bebilderte Anleitung erklärt in aller Kürze die Benutzung.

Um zu wissen, warum man nicht so gut schläft, gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Denn ein Schlaf, der trotzt ausreichender Dauer und passender Uhrzeit sowie Rahmenbedingungen nicht so erholsam ist, wie er sein soll, kann viele Ursachen haben. Darum ist oft der Gang ins Schlaflabor angezeigt, was jedoch umständlich und auch nicht gerade kostengünstig ist. Denn nicht immer liegen Diagnosen oder Verdachtsmomente vor, die eine Krankenkasse zur Kostenübernahme für das Schlaflabor bewegen. Doch es gibt auch hier Abhilfe! Ähnlich wie das aktuelle Google Nest Hub2 (2021) aus dem vergangenen Jahr, setzt Sleepiz auf unter anderem Ultraschall zur kabellosen Schalfdiagnose.

Der Sleepiz-Schlafmonitor selbst nennt sich Sleepiz One+ und ist ein quaderförmiges Gerät in Weiss und Türkis. Auf der Oberseite befindet sich ein Ein/Aus-Schalter und eine Status-LED sowie ein grauer Pfeil, der die Ausrichtung des Geräts erleichtert. Auf der Vorderseite, zu der dieser Pfeil weist, ist keine Sensorik zu sehen.

Da Schlafapnoe, also kurze nächtlichen Atemaussetzer, weitreichende gesundheitliche Folgen wie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen haben können, entschieden wir uns für den Test inklusive SpO 2 -Messung. Das Sleepiz Screening-Gerät selbst ist vollkommen geräuschlos im Betrieb und hat auch keine störende Beleuchtung, denn die Status-LED sind abends aus. So stört es beim Schlafen nicht. Auch das Armband mit dem SpO 2 -Sensor stört kaum und macht auch keine Geräusche. Der Silikonring an der Fingerspitze ist kaum zu bemerken und das Armband ist leichter als eine handelsübliche Armbanduhr und schnell vergessen.

Die Einrichtung erfolgt sodann über das mitgelieferte Android-Tablet im Kiosk-Modus, so dass nur die Sleepiz-App genutzt werden kann. Auch hier wird in wenigen Schritten durch die Konfiguration geführt.

Bilder: Sleepiz AG / PocketPC.ch / Jeanrenaud

Wer das Screening-Plus Paket gebucht hat, kann nun zusätzlich auch telefonisch Rücksprache mit einer Expertin von Sleepiz halten, die jeden Wert der Analyse bespricht und erklärt. Das Telefongespräch dauert circa 20 Minuten. Im Premium-Paket wiederum gibt es zudem auch ein 20-minütiges Schlafcoaching mit Hinweisen zur besseren und erhohlsameren Nachruhe.

Das Ganze klappte in unserem Test einwandfrei und tadellos. Sowohl die Inbetriebnahme als auch der Versand und Rückversand und die Auswertung haben problemlos geklappt und waren ohne Vorkenntnisse oder viel Geschick zu erledigen.

Die gemessenen Sensordaten werden in Echtzeit an Sleepiz in der Schweiz übermittelt und anschliessend ausgewertet. Das Gerät überwacht in der Folge die nächtliche Atmung laut Herstellerangaben mit einer Genauigkeit von 99 Prozent. Entsprechend detailliert sind auch die Graphen in der Auswertung. Dennoch werden die Auswertungen auf gut handhabbare Kennzahlen zusammengefasst. Namentlich finden wir hier die respiratorischen Events pro Schlafstunde, also die Atempausen in der Nacht. Diese sind jedoch keine Erfindung von Sleepiz sondern basieren auf Empfehlungen der amerikanischen Gesellschaft für Schlafmedizin und werden in der Praxis häufig genutzt.

Die Auswertung ist damit gut verständlich und vermittelt einen guten Eindruck über die analysierten Daten.

Preis und Fazit

Das Sleepiz-Gerät ist für 119.- SFr. bzw. Euro direkt bei Sleepiz bestellbar. Dabei gibt es mit 30-tägiger Geld-Zurück-Garantie den Datenreport mit ärztlicher Auswertung als PDF-Datei über den eigenen Schlaf in drei aufeinanderfolgenen Nächten. Für 149.- SFr. bzw. Euro gibt es das Screening wie erwähnt im sleepiz Screening Plus mit anschliessender telefonischer Besprechung des Reports und für 199.- SFr. bzw. Euro ist das Schlaf-Coaching im Screening Premium-Paket enthalten.

Bis Ende September gibt es übrigens mit dem Code SLEEPIZ2022 zudem 15 Prozent Rabatt.

Der Bericht wird, bevor er per E-Mail verschickt wird, ärztlich überprüft, so dass die Daten nicht nur möglichst aussagekräftig sind, sondern ebenfalls die klinisch genaue Analyse entsprechenden Ansprüchen genügt.

Sleepiz ist insofern eine Revolution, als dass es den Gang ins Schlaflabor erübrigen kann und eine äusserst bequeme und kostengünstige Alternative zur Untersuchung von Schlafstörungen darstellt. Im Schlaflabor wird man nämlich in der Regel verkabelt, mit bis zu 30 Sensoren am Körper, und schläft in einer ungewohnten Umgebung. Selbst die ambulante Polygraphie zuhause ist bislang zumeist kabelgebunden. Das ist für viele Menschen mit Stress verbunden, was erholsamem Schlaf natürlich auch nicht unbedingt zuträglich ist. Auch sind die Kosten schnell mal im mittleren dreistelligen, je nach Krankenkasse auch im vierstelligen Bereich! Und auf Termine muss man dabei häufig auch noch warten.

Kurzum, Sleepiz bietet eine kostengünstige und medizinischen Ansprüchen genügende Screening-Lösung für alle, die sich nach ausreichend Schlaf immer noch ausgelaugt fühlen und keine Ursache identifizieren können, oder andere Symptome wie Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit oder einen trockenen Mund am Morgen aufweisen. Und das dürften nicht wenige sein. Die Schweizerische Lungenliga schätzt, dass als 150’000 Menschen unter Schlafapnoe leiden und weniger als 20 Prozent die Erkrankung tatsächlich diagnostiziert haben. Studien weisen gar darauf hin, dass die Hälfte der Männer über 40 von einer mittelschweren oder schweren Ausprägung mit bis zu 30 und mehr Atemaussetzern pro Stunde betroffen sein dürfte.

Die klinisch genaue kabellose Messung und Analyse von Sleepiz ist hier wirklich ein interessantes Produkt zur richtigen Zeit. Mit dem PDF-Rapport kann man nun weiter überlegen, ob eine schlafmedzinische Konsultation angezeigt ist oder doch weiter nach anderen Gründe gesucht werden müssen, dass der Schlaf nicht so erholsam ist, wie er eigentlich sein sollte.

Und weil eingangs der Google Nest Hub 2 erwähnt wurde, der ebenfalls über eine Schlaf-Tracking-Funktion, die mittels Licht und Radar funktioniert, noch einige abschliessende Worte. Beim Nest Hub 2 werden nur Bewegung und Atmung gemessen und in Schlafqualität umgerechnet. Darum ist die Funktion schon schwer mit Sleepiz zu vergleichen, ebenso wie die Schlaf-Tracker von Fitbit oder mittels Apple Watch. Auch ist die Genauigkeit bei dem Medizinprodukt von Sleepiz deutlich höher einzustufen und die Analyse so mit anderen Detailstuffen, die eben hier ermöglichen, Atemaussetzer während des Schlafens zu erkennen. Sleepiz bedient hier also nicht nur eine andere Zielgruppe, indem beispielsweise auch direkt Labordienstleistungen für Spezial- und Hausärztinnen angeboten werden, sondern liefert auch mehr und detailliertere Daten mit einem anderen Zweck: Nicht Selbstoptimierung sondern medizinisch fundiertes Screening soll mit mit dem Sleepiz Schlafapnoe-Monitor ermöglicht werden. Danach folgt die Diagnose mit entsprechendem Fachpersonal, denn das PDF ersetzt keine Beratung beim Arzt oder bei der Ärztin, wenn die Auswertung Anlass zur Sorge geben sollte.