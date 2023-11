Review: Reolink Argus PT Ultra 4K IP-Kamera im Test

Lesedauer: 6 Minuten

Neben der Kamera selbst ist im Karton eine Wand- sowie eine Deckenhalterung aus weissem Kunststoff. Zudem ist die passende Bohrschablone in Form eines Stickers sowie ein Montagekit bestehend aus zwei Schrauben, zwei D├╝beln und einem Sechskantschl├╝ssel dabei. F├╝r die besch├Ądigungsfreie Befestigung an B├Ąumen, Fallrohren oder Masten ist ein Gurt inbegriffen. Ein SIM-Kartenschacht-Werkzeug zum Zur├╝cksetzen der IP-Kamera, ein Hinweis-Sticker ├╝ber die Video├╝berwachung, eine Kurzanleitung sowie weisses ein USB-C-Kabel von 120 cm L├Ąnge und eine mehrsprachige Kurzanleitung und die obligatorischen Konformit├Ąts- und Garantieerkl├Ąrung runden den Lieferumfang ab.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Optik und Sensoren

Die Kamera selbst kommt mit einem 1/2.7 Zoll CMOS-Sensor und einer Aufl├Âsung von 3840 x 2160 Pixel bei 15 fps. Die 8 MP kommen in einem festem Objektiv von horizontal 90 Grad und vertikal 47 Grad. Dies macht diagonal einen Blickwinkel┬á von 110 Grad aus. Neben der 4 mm-Linse mit f/1.6 sind zwei Infrarot-LED mit 1.2 W Leistung und einer Wellenl├Ąnge von 850 nm verbaut, die eine Nachtsicht von bis zu 10 Metern erlauben. Darunter sind zwei weisse LED mit einer Leistung von 2.4 Watt verbaut, die eine Farbtemperatur von 6500K aufweisen und so auch nachts ein Farbbild erm├Âglichen. Videos werden mit dem Codecs H.265 komprimiert.

Zudem sind hier ein Tageslichtsensor und die blaue Status-LED zu finden. Darunter ist der PIR-Bewegungssensor und das Mikrofon verbaut. Auch dieser kann hat eine, konfigurierbare, Reichweite von bis zu 10 Metern.

Drehen und Schwenken

Der Schwenkbereich der Reolink Argus PT Ultra betr├Ągt 355 Grad und die Kameraoptik kann um 140 Grad geneigt werden. Es k├Ânnen ein Wachpunkt und bis zu 32 Preset-Punkte zum Patrouillieren konfiguriert werden. Die Kamera kann neben der PIR-Bewegungserkennung ebenfalls per smarter Erkennungsfunktion zwischen Personen, Fahrzeugen und Haustieren erkennen.

Die Kamera ist f├╝r den Einsatz von -10 ┬░C bis 55┬░ C geeignet und nach Schutzart IP64 staubdicht und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen gefeilt. Die Reolink Argus PT Ultra ist also perfekt f├╝r den Ausseneinsatz geeignet.

Reolink Solar Panel 2

In Zusammenarbeit mit dem Reolink Solar Panel 2, dass 210.6 x 174.6 x 25.4 mm gross und 699 Gramm leicht ist, kann die Netzwerkkamera sogar kabellos montiert werden. Das Solar-Panel kommt mit einem fest installierten 4 Meter langen USB-C-Kabel mit verst├Ąrkter Gummidichtung daher, so dass kein Wasser in das Kamerageh├Ąuse eindringen kann.

Lieferumfang

Auch das Solar Panel 2 kommt mit einer Anleitung in mehreren Sprachen, darunter Deutsch und Franz├Âsisch, und der Konformit├Ątserkl├Ąrung, Montagematerial und Bohrschablone daher. Zudem ist im Karton ein Gurt zur Befestigung an Baum und Regenrinne und ein wasserdichtes Adapterkabel von USB-C auf microUSB enthalten, womit auch ├Ąltere Kameramodelle von Reolink versorgt werden k├Ânnen.

Die Halterung f├╝r die Solarzelle wird mit einem Stativgewinde auf der R├╝ckseite befestigt und ist aus weisslackiertem Metall gefertigt.

Testeindruck

Die Argus PR Ultra ist wie Reolink gewohnt einwandfrei verarbeitet und macht einen hochwertigen Eindruck. Nichts wackelt oder knarzt. Der Akku h├Ąlt, je nach Einstellungen und Verwendung, gut eine Woche durch und ist dank Solarpanel vollkommen autark aufzustellen. Verbunden wird sie dabei per WLAN im 2.4 GHz oder im 5 GHz-Frequenzband, was bei ├ťberwachungskameras nicht immer der Fall ist.

App und Einrichtung

Die IP-Kamera mit 8 MP Aufl├Âsung l├Ąsst sich in der kostenlosen Reolink App f├╝r Google Android und Apple iOS einrichten.

Die Installation und Verwendung per App klappt wie gewohnt einwandfrei und problemlos. Es l├Ąsst sich die Bewegungserkennung konfigurieren und auf eine smarte Erkennung von Personen, Tieren und/oder Fahrzeugen justieren. Ebenso k├Ânnen Alarme und Aktionen eingerichtet werden, von der Push-Benachrichtigung in die App und per E-Mail bis zum Upload via FTP und dem Speichern auf der lokalen microSD-Karte. Zudem kann ein Aufnahme-Zeitplan eingerichtet werden, so dass etwa innerhalb der Gesch├Ąftszeiten keine Alarme ausgel├Âst werden.

Das Videomaterial wird im H.265 Codecs kodiert und optional auch mit Ton aufgezeichnet. Weiter kann die IP-Kamera via App mit Google Assistant und Amazon Alexa und somit per Sprachbefehl aufgerufen werden. Wird die Kamera mit einem Alexa Ger├Ąt oder einem Google Home Hub mit Bildschirm genutzt, kann das Videobild auch direkt darauf ausgegeben werden. Auch die Zwei-Wege-Audiofunktion funktioniert gut und erm├Âglicht so, die Gegensprechanlage zu ersetzen.

Leise

Die Kamera dreht und schwenkt erstaunlich leise, so dass sie selbst in leisen Umgebungen kaum zu h├Âren ist. Das Bild der Reolink Argus PT Ultra l├Ąsst kaum zu w├╝nschen ├╝brig. Klar ist es leicht verzerrt, um den Blickwinkel von 110 Grad zu realisieren, doch daf├╝r sind alle Details sauber und erkennbar. Die In-Bild-Lupe, eine neue Funktion der Reolink-App, bringt hier bei 8 MP wirklich auch eine Erleichterung zu Tage. Zudem kann der Algorithmus die Bereiche live einzeichnen, in denen er Bewegung erkannt hat, so dass man an den Einstellungen feilen kann. Beispielsweise m├Âchte man ja nicht jedes Blatt im Wind per Push-Nachricht sehen und kann so die Mindestgr├Âsse f├╝r die Objekterkennung einfach hochstellen.

Laut

Der Lautsprecher ist erstaunlich laut, nicht nur als Alarmsirene, und f├╝r einen Mono-Speaker verh├Ąltnism├Ąssig klar und verst├Ąndlich. So kann nicht nur die Gegensprech-Funktion problemlos ├╝ber 10 bis 12 Meter genutzt, sondern auch vorgefertigte Sprachansagen ausgegeben werden.

Nachtsicht

Der Nachtsichtmodus mit den beiden LED-Strahlern funktioniert gut und hat zudem auch abschreckende Wirkung im Falle eines Alarms. Wie ein herk├Âmmlicher Bewegungsmelder schreckt er erst einmal auf. Aber auch die Nachtsicht per Infrarot l├Ąsst sich sehen und zeigt ein gutes Bild, wenngleich auch nur in Graustufen.

Die Personen- und Autoerkennung klappt lokal KI-gest├╝tzt gut und erm├Âglicht so, Alarme und Aufnahmen nicht unn├Âtig auszul├Âsen. Das spart Nerven und Speicherplatz, lokal und in der optionalen und kostenpflichtigen Reolink Cloud. Die Verwendung der Reolink Cloud zum Speichern ist dank der Speicherkartenoption bis 128 GB auch nicht in jedem Anwendungsfall erforderlich. Leider ist der microSD-Slot so tiefliegend verbaut, dass es doch recht fummelig ist, eine Speicherkarte einzulegen. Das macht man aber zum Gl├╝ck nicht tagt├Ąglich, so dass dieses kleine Manko nicht ins Gewicht f├Ąllt.

Preis und Fazit

Die Reolink Argus PT Ultra IP-Kamera kostet beim Hersteller 219,99 Euro bzw. SFr. und ist aktuell f├╝r gerade mal 175,99 Euro bzw. SFr. zu haben. F├╝r 29,99 Euro bzw. SFr. gibt es das Solar Panel 2 mit 6 Watt Maximalleistung von Reolink separat zu kaufen. Im Bundle gibt es die UHD-Kamera f├╝r 255,19 Euro bzw. SFr. beim Hersteller. Bei Amazon indes gibt es das Paket f├╝r gerade mal 175,99 Euro bzw. SFr. zu kaufen. Das Solar-Panel gibt es derzeit auch mit 20 Prozent Rabatt einzeln zu erstehen.

Alles in allem ist die Reolink Argus PT Ultra eine sehr gute WLAN-Kamera mit 8 MP UHD-Aufl├Âsung, die mit Personen- und Autoerkennung, einer gute Infrarot-Nachtsicht sowie einem Nachtsichtmodus in Farbe dank zweier LED-Strahler auff├Ąllt. Toll ist zudem, dass beide WLAN-Frequenzbereiche unterst├╝tzt werden und der Akku per Solarzell autonom mit Strom versorgt werden kann.