Review: Refoss Smarte WLAN-Steckdosenadapter mit Tasmota Firmware im Test

Lesedauer: 5 Minuten

Die Smart Plugs P11 von Refoss sind 5 x 5.7 x 6.3 cm gross und wiegen jeweils knapp 84 Gramm. Sie sind aus weissem, flammhemmendem Kunststoff gefertigt und kommen mit einer handelsüblichen Schuko-Steckdose sowie einem entsprechenden Stecker Typ F, genauer gesagt ein CEE-7/7-Stecker also Typ E und Typ F zusammen. Es passen somit Stecker mit Schutzkontakt als auch Konturen- und Eurostecker in die WLAN-Dose. Auf der Seite ist ein beleuchteter Ein-Aus-Schalter zu finden, der mit einer LED ausgestattet ist. Darüber wird ebenfalls der Status des Schalters beziehungsweise des Smart Plugs angezeigt.

Smarte Adapter für die Steckdose gibt es viele, doch die meisten sind auf eine Cloud-Platform angewiesen. So etwa die weitverbreitete von Tuya . Da ist die quelloffene Firmware von Tasmota , die sich speziell an Espressifs MCU-Serie richtet, eine wohltuende Ausnahme. Diese kann auf Chips der Modellreihen ESP8266, ESP8266, ESP8285, ESP32, ESP32-S und ESP32-C3 geflasht werden. Der Hersteller Refoss hat mit dem Smart Plug P11 ein Packet mit gleich zwei WLAN-Steckern im Angebot, dass auf dem ESP8266 basiert und entsprechend mit Tasmota ausgestattet ist. Grund genug für uns, die Smart Home Gadgets genauer anzuschauen.

Da der P11 Smart Plug von Refoss eine Öffnung für einen mittigen Schutzleiterstift enthält, passt er auch in Typ E Steckdosen, wie sie in Frank, Belgien und weiteren Ländern üblich sind. In die WLAN-Steckdose passt jedoch dann kein Typ-E-Stecker wegen der Federkontakte für den Schutzleiter. Typ F, auch bekannt als Schuko-Stecker sowie die zweipoligen Euro- (Typ C, CEE-7/16) und Konturen-Stecker (CEE-7/17) können somit aufgenommen werden.

Zudem kann Tasmota den Stromverbrauch messen und Anzeigen, so dass Volt, Ampere und Watt beziehungsweise Voltampere ausgegeben werden. Das Smatrt-Home Gadget kalibriert die Spannung. So sehen wir die elektrische Scheinleistung (VA) und die elektrische Blindleistung (VAr) Weiter summiert die Firmware die verbrauchten Kilowatt-Stunden und zeigt diese für den laufenden Tag, für den gestrigen Tag sowie total an. Auch misst der WLAN-Adapter die Temperatur, die jedoch am Besten zunächst kalibriert wird. Denn aus Sicherheitsgründen schaltet die Steckdose bei überschreiten der Temperatur automatisch aus.

Screenshots: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Schnittstellen

Neben dem einfachen Zugriff via HTTP, also mit jedem handelsüblichen Browser und optimiert für Smartphone-Bildschirme, kann der Tasmota-WLAN-Stecker P11 von Refoss mit weiteren Standards und Smart Home-Systemen von Haus aus zusammenarbeiten. Hier sind Domoticz und MQTT direkt über das Webinterface konfigurierbar, so dass auch ioBroker und Homematic IP verbunden werden können.

Damit sind auch Google Home Assistant, Amazon Alexa, ioBroker, und SmartThings kein Problem sowie über Homebridge ebenfalls Apple HomeKit in der Lage, auf den P11 Smart Plug WLAN-Stecker zuzugreifen. Zudem kann das Tasmota-Gerät so tun, als wäre es ein PHILIPS hue-Gerät oder ein Belkin WeMo und unterstützt das Syslog-Protokoll. Daneben gibt es auch die Möglichkeit, den WLAN-Steckdosenadapter direkt via HTTP-API zu steuern.

Testeindruck

Der Refoss Smart Plug Tasmota P11 macht einen sehr guten Eindruck. Die Verarbeitung ist tadellos, die Schalter funktionieren einwandfrei und verhaken sich nicht. Über das Webinterface lässt sich die LED in der Ein-Aus-Taste auch ausschalten. Ebenso wie die Kalibrierung des Temperatursensors über die Konsole der Tasmota-Firmware per Browser kein Problem darstellt, lässt sich hier die Schnittstelle zum MQTT Broker und anderen Smart Home-Systemen konfigurieren. Anleitungen hierzu finden sich im Internet zuhauf und man lann so vergleichsweise einfach Stromverbraucher im eigenen Heim per WLAN steuern, messen und verwalten. Auch kann ein Balkonkraftwerk angeschlossen werden und so die Stromproduktion protokolliert werden.

Das alles klappt tadellos. Das Umschalten der Steckdose dauert kaum eine Sekunde. Das Relay, das das Verbrauchergerät ein- oder ausschaltet, ist zwar gut hörbar, aber stört nicht sonderlich.

Die Einrichtung ist schnell erledigt und benötigt nur wenig technisches Verständnis. Auf der anderen Seite kommt der Refoss WLAN-Steckdosenadapter ohne App und Cloud-Infrastruktur aus, so dass die eigenen Daten sicher verwaltet werden können. Das bisschen Komfort, dass uns Tuya und andere Plattformen im Vergleich hier bringen, erkaufen wir bekanntermassen mit unseren Daten. Und die Flexibilität der Tasmota-Firmware ist schon ein Level für sich. Ohne Problem kann man so im heimischen Netz die Steckdosen via WLAN und API per HTTP ansteuern und JSON-Antworten sowie Requests verarbeiten, um Aufgaben und Automatisierungen abzuarbeiten, die sonst nur von komplexen Cloud-Apps geleistet werden.

Preis und Fazit

Das Refoss Smart Plug Tasmota P11 Doppelset gibt es beim Hersteller lediglich für 25.99 US-Dollar zu kaufen. Amazon bietet zwei P11-WLAN-Schalter nunmehr mit 20 Prozent Rabatt für 24,- Euro bzw. SFr. statt 29,99 Euro bzw SFr. und einzeln für 16,99 Euro bzw. SFr. mit zusätzlichen 8 Prozent Rabatt. Vier WLAN-Adapter kosten 43,99 Euro statt 54,99 Euro bzw. SFr.

Alles in Allem ist der Tasmota-WLAN-Schalter P11 von Refoss eine tolle Sache, die zum vergleichsweise kleinen Preis ein solides, Smart Home-Schalten von beliebigen Geräten bis 16 A Leistung ermöglicht, ohne dass eine Cloud oder App auf dem Smartphone nötig wäre. So gehören nicht nur die Daten uns, sondern auch das Gerät vollständig. Denn selbst wenn der Hersteller eines Tages verschwinden sollte, funktioniert das Gerät potentiell einfach weiter. Nicht so wie bei anderen Smart Home Gadgets, die etwa auf die Tuya- oder eine andere IoT-Plattform angewiesen sind.