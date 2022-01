Review: PEARL VisorTech WLAN-Kohlenmonoxid-Melder im Test

Kohlenmonoxid-Vergiftungen sind eine ernstzunehmende Gefahr. Das unsichtbare, geruchlose CO-Gas entsteht etwa bei unvollständigen Verbrennungsvorgängen. Egal ob Gas- und Ölheizungen, Kaminöfen, Automotoren oder der Grill. Wenn etwas verbrennt, wird neben CO 2 unter Umständen auch CO freigesetzt. Das gefährliche an dem heimtückischen Gas: Kohlenmonoxid bindet das Hämoglobin im Blut und reduziert die Menge des Sauerstoffs, die im Körper zirkuliert. Kohlenmonoxid-Vergiftungen können in hohen Konzentrationen innerhalb von Minuten zum Tod führen. Wir haben darum den PEARL VisorTech WLAN-Kohlenmonoxid-Melder getestet.

Lieferumfang des WLAN Kohlenmonoxid-Melders

Der PEARL VisorTech WLAN-Kohlenmonoxid-Melder ZX-3068-901 wird geliefert mit einer Kurzanleitung auf Deutsch und Französisch sowie dem Text der GPL-Lizenz. Zudem ist eine Wandhalterung, vier bereits eingelegte AA-Alkali-Batterien und zwei Sechser-Dübel sowie Schrauben mit dabei.

Hardware und Eigenschaften

Der smarte WLAN-Kohlenmonoxid-Melder ist 130 x 75 x 35 mm gross und wiegt 280 Gramm. Das weisse Kunststoffgehäuse hat auf der Vorderseite eine Sirene mit 85 dB Lautstärke zur Linken. Rechts befindet sich eine grosse Taste und mittig ein LCD. Die Taste dient zum Einrichten per WLAN, worauf wir später eingehen werden, und zum Test der Alarm-Funktion. Drückt man die Taste, schaltet das Gerät kurzzeitig in den Alarm-Betrieb, indem eine CO-Konzentration von 300 ppm simuliert wird.

LCD

Die Flüssigkristallanzeige zeigt CO-Konzentration in ppm (parts per million) in der Raumluft sowie den Batterieladezustand an. Darunter sind drei LED-Statusleuchten untergebracht. Eine grüne LED links zeigt den Normalbetrieb und eine unproblematische Kohlenmonoxid-Konzentration an. Mittig ist eine gelbe LED zur Fehleranzeige und rechts eine rote LED für den Alarm.

Der VisioTech WLAN-CO-Melder von PEARL entspricht der Norm DIN EN 50291-1 für elektrische Geräte zur Detektion von Kohlenmonoxid in Wohnhäusern.

WLAN

Das WLAN-Modul im Inneren des CO-Sensors für die Smart Home-Anbindung kann lediglich im 2.4 GHz-Frequenzband arbeiten. Der Espressif-Chipsatz im Inneren, vermutlich ein ESP32, ist nicht in der Lage, im 5 GHz-Frequenzbereich ein WLAN-Signal zu nutzen.

LED Signale

Die Normal-LED blinkt jeweils all 50 Sekunden einmal kurz auf. Ist die CO-Konzentration zu hoch, schlägt das Gerät Alarm. Die rote Alarm-LED blinkt schnell und der schrille Alarmton ist zu hören. Ist die Konzentration nur kurzzeitig erhöht, wird stiller Alarm ausgelöst. Dabei blinkt die rote Alarm-LED im 10-Sekunden-Takt auf, während der Alarmton noch nicht zu hören ist. Sinkt die Konzentration innerhalb von 10 Minuten nicht unter den Schwellenwert, geht der stille Alarm in den Alarm über, sodass die rote Alarm-LED schnell blinkt und der Alarmton zu hören ist. Andernfalls erlischt der stille Alarm und der WLAN-Kohlenmonoxid-Melder geht in den Normalbetrieb zurück.

Alarm!

Alarm wird ab einer Konzentration von 50 ppm CO in der Raumluft nach circa 80 Minuten ausgelöst. Das entspricht 57.28 mg/m3 Raumluft. Hier ist die maximale Konzentration, der eine erwachsene, gesunde Person für acht Stunden ausgesetzt sein darf (35 ppm) überschritten. Die rote Alarm-LED blinkt jede zweite Minute auf.

Ab 100 pmm CO in der Luft wird nach etwa 30 Minuten jede zweite Minute die rote LED ausgelöst und die Sirene ertönt. Hier ist mit Kopfschmerz, Müdigkeit, Schwindel und Übelkeit zu rechnen.

Ab 300 ppm schaltet der Alarm nach etwa 50 Sekunden zur Dauersirene um und die rote LED blinkt schnell auf. Denn nun wird es gefährlich. Innerhalb von Stunden kann die CO-Vergiftung bei diesen Konzentrationen lebensbedrohlich werden!

Die elektrochemisch gemessene Kohlenmonoxid-Konzentration wird jeweils immer auf der LC-Anzeige dargestellt.

Im Fehlerfall blinkt die gelbe mittlere LED dreimal pro Minute, worauf ein 2-facher Signalton ertönt. Ist der Batteriestand niedrig, ist der Signalton hingegen drei mal zu hören all 60 Sekunden. Die vier AA-Mignon-Zellen reichen jedoch laut PEARL Versandhandel für 10 Jahre Laufzeit aus.