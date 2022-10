Review: PEARL newgen medicals Medizinisches Infrarot-Thermometer IRT-55.app mit Bluetooth

Es gibt ja noch anderes ausser Corona, was uns das Leben schwer macht. Eine einfache Erkältung, ein grippaler Infekt oder die echte Grippe. Aber auch SARS-2 CoVID-19 sind wir noch nicht ganz los. Vielen, wenn auch nicht allen Infektionskrankheiten gemein ist, dass unser Immunsystem unter anderem mit Fieber darauf reagiert. Die Körpertemperatur messen geht auf verschiedene Arten und Weisen, wobei mittels Infrarotmessung im Innenohr oder an der Stirn zu den angenehmeren Methoden gehören dürften. Aber geht das auch smart?

Neben der Ausgabe auf dem Segment-Display und per Piezo-Signal ist die Übertragung an die PEARL-eigene App namens ELESION mittels Bluetooth möglich. Aber auch Smart.life und die Tuya App können genutzt werden.

Auf der Rückseite ist neben allerlei Konformitäts- und Produktinformation eine Taste zum Auswerfen des Batteriefachs mittig untergebracht. Ein Druck auf diese wirft unten die kleine Schublade einige Zentimeter aus, in die man die beiden AAA-Batterien einlegen muss.

Zwei Tasten schliessen das schwarze Bedienfeld ab: Die linke Taste kann die akustische Bestätigung via Piep-Ton ein- und ausschalten. Die rechte M-Taste wechselt zwischen den drei Profilen.

Darunter ist ein hintergrundbeleuchtetes LCD zu finden, in dem das Messprofi (Erwachsene, Kinder und Oberflächen) sowie die gemessene Temperatur in knapp 12 mm grossen Segmentziffern angezeigt wird.

Die Messgenauigkeit des Fieberthermometers liegt bei ± 0.2 °C für Temperaturen zwischen 32 °C und 42.9 °C. Dies ist auch der Messbereich, der für die beiden Einstellungen „Erwachsene“ und „Kind“ gilt sowie für den Ohr-Modus. Misst man mit dem IRT-55.app hingegen Oberflächen per Infrarot, sind Messungen von 0 °C bis 100 °C möglich, wobei ausserhalb des Körpertemperaturbereichs von 32-42.9 °C lediglich eine Messgenauigkeit von ± 0.3 °C besteht.

Das medizinische 3in1-Infrarot-Thermometer von newgen medicals speichert bis zu 32 Messwerte im eigenen Speicher. In der App können bis zu tausend Messwerte vorgehalten werden, doch dazu später mehr.

Das medizinische Infrarot-Thermometer IRT-55.app von PEARLs Eigenmarke newgen medicals ist : 38 x 16.6 x 4 cm gross, überwiegend aus weissem Kunststoff und wiegt gerade mal 80 Gramm. An beiden Enden wird das Gerät von hellblauen, ovalen Abrundungen geziert und der obere Teil ist knapp 15 Grad angewinkelt. Hier befindet sich die Infrarot-Messsonde. Um diese ist eine mit Magneten befestigte Kappe angebracht. Nimmt man die Kappe ab, kann mit dem newgen medicals IRT-55.app die Körpertemperatur im Innern des Ohrs gemessen werden. Das ist präziser als auf der Stirn etwa.

Auch ein Export der Messdaten im CSV-Format bietet die App an.

In der App, egal unter welchem Namen, können nun mehrere Accounts angelegt oder bestehende mittels E-Mail-Adresse eingeladen werden, die Werte des IRT-55.app Thermometers zu lesen. Zudem kann nun hier die Temperatureinheit von Grad Celsius auf Grad Fahrenheit umgestellt werden, wenn gewünscht. Am Gerät selbst geht das auch, indem die Mute-Taste gedrückt gehalten wird.

Screenshots: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Ebenfalls kann in der App der Messmodus direkt umgeschaltet werden zwischen Erwachsene, Kinder, Ohr und Objekt. Die App führt sodann ein Tagebuch mit den letzten 1000 Messungen je User und ordnet diese in sechs Einstufungen ein. Dabei ist 35.0 °C bis 37.5 °C der Normalbereich. Zwei dieser Stufen werden im Übrigen auch auf dem LCD angezeigt, indem HI bzw. Lo ausgegeben wird.

Die Messungen klappen indes tadellos und schnell. Innerhalb einer Sekunde steht ein Ergebnis auf dem Display des Geräts und gegebenenfalls zusätzlich in der App via Bluetooth. Egal ob Kochtopf, Sofakissen oder Laptop-Lüftergitter – auch möglichst nicht reflektierende Objektoberflächen lassen sich mit dem Infrarot-Thermometer gut und schnell vermessen.

Die Messtoleranz von ±0.2 °C jedoch macht beim Fiebermessen manchmal wenig Spass. Der Schritt zwischen 37.4 °C als Normaltemperatur und 37.6 °C, bei der Fieberalarm ausgelöst wird, ist so zu nah beieinander.

Im Vergleich mit einem handelsüblichen Quecksilber-Fieberthermometer zeigt sich das PEARL newgen medicals 3in1-Infrarot-Thermometer IRT-55.app indes recht zuverlässig. Die Werte sind, im Innenohr bzw. unter dem Arm gemessen, nur selten mehr als 0.1 °C voneinander entfernt. Andere digitale Thermometer aus der Drogerie zeigen ebenso ähnliche Werte an.

Auf der Stirnmitte jedoch sind die Messungen manchmal etwas schwierig. Man muss hierbei bei der berührungslosen Messung aufpassen, den richtigen Abstand zu wählen. Zwischen 0.2 cm und 3 cm ist laut Hersteller das IRT-55.app Infrarotthermometer ausgelegt. Direkt aufsetzen sollte man also die Messsonde nicht. Ein Fehler, den man aber gerne macht, wenn man die Anleitung nicht vorher studiert hat.

Beherzigt man das jedoch, klappt die Messung wiederum auch berührungslose sehr gut. Stellt man das Gerät zudem auf Stumm, kann man so auch beim schlafenden Kleinkind schnell und einfach die Temperatur kontrollieren. Doch Vorsicht, dass man nicht aus Versehen auf den Mute-Knopf kommt. Dann piept das Infrarot-Thermometer nämlich gleich mal laut auf.

Preis und Fazit

Für das PEARL newgen medicals Medizinisches 3in1-Infrarot-Thermometer IRT-55.app bezahlt man bei PEARL 44.95 SFr. bzw. 32,99 Euro.

Das PEARL newgen medicals 3in1-Infrarot-Thermometer IRT-55.app ist ein nützliches, einfach zu bedienendes und angemessen zuverlässiges medizinisches Produkt. Egal ob man Fiebermessen oder die Temperatur der Grafikkarte ermitteln möchte, mit dem Infrarot-Thermometer geht das berührungslos, einfach und schnell.

Schade ist nur, dass die Alarmbereiche nicht konfiguriert werden können.