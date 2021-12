Review: PEARL Luminea Home Control WLAN-Steckdose im Test

Um das Smart Home Trio abzurunden, gibt es viele Möglichkeiten. Eine davon ist der Luminea Home Control WLAN-Steckdosenadapter von PEARL, der zudem auch zwei USB-Anschlüsse mit bringt. Das Modell SF-460.avs erlaubt es, angeschlossene Geräte bequem per Smart Home und App zu steuern. Wir haben es kurz

Weiter ist die Elesion-App und damit auch die PEARL Luminea Home Control WLAN-Steckdose kompatibel zu den Sprachassistenzsystemen Amazon Alexa und Google Assistant sowie über iOS Kurzbefehle auch mit Siri. Die Smart Home-Steckdose kann auch in bestehende Systeme wie Google Home und bedingt Apple Home Kit integriert werden.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck

Der Luminea Home Control WLAN-Steckdosenadapter von PEARL macht einen gut verarbeiteten Eindruck. Nichts knarzt oder wackelt und der Kunststoff scheint genügend stabil. Die Stecker passen gut und ausreichend fest. Sowohl der Netzstecker der WLAN-Dose selbst als auch Euro- und Schuko-Stecker, die in die Dose gesteckt werden, halten gut, ohne schwergängig zu sein. Ebenfalls sind die beiden USB-A-Anschlüsse standardkonform und nehmen USB-Kabel problemlos auf.

Die WLAN-Steckdose ist in wenigen Schritten eingerichtet. Von da an können angeschlossene Geräte, egal ob Lampe oder Wasserkocher, per Siri, Alexa oder Google Home gesteuert werden. Die USB-Anschlüsse werden leider nicht geschaltet.

Das Ein- und Ausschalten geschieht mit, einer je nach Verbindungsgeschwindigkeit unterschiedlich kurzen, Verzögerung. Doch unter einer Sekunde bleibt es zumeist, so dass man sich nicht beschweren kann.

Der Empfangsbereich des verbauten WLAN-Moduls lässt nicht zu wünschen übrig. Selbst in entlegenen Winkeln der eigenen vier Wände, in denen Smartphones so ihre Mühe haben, das WLAN noch akzeptabel zu finden, ist die WLAN-Dose noch verbunden. Klar; sie braucht auch nicht wirklich viel Datendurchsatz.

Auch die Verbrauchsmessung der WLAN-Dose klappt ganz gut, so dass man genau sieht, wie viel Strom geflossen ist.

Preis und Fazit

Eine PEARL Luminea Home Control WLAN-Steckdose mit zwei USB-Ports kostet 16,99 Euro bzw. 18.18 SFr., wobei die Schweiz (bislang) ohne das Modell mit USB-Anschlüssen auskommen muss. Bei Amazon ist der WLAN-Steckdosenadapter im Dreierpack erhältlich.

Alles in Allem ist die Luminea Home Control WLAN-Steckdose eine sehr einfach einzurichtende Erweiterung für das Smart Home, das alte Geräte intelligent macht. Die beiden USB-Anschlüsse sind, auch wenn sie nicht ein- und ausgeschaltet werden können, eine sinnvolle Ergänzung. Die Einrichtung ist einfach und die Einbindung ins Smart Home relativ leicht. Schade nur, dass Apple Home Kit nicht nativ unterstützt wird.

Toll ist die Verbrauchsmessung ab 5 Watt beziehungsweise 20 mA. So hat man auch Stromfresser per App im Blick.