Review: PEARL auvisio Lernfähige IR- & Funk-Fernbedienung im Test

Zudem ist in dem kleine Gehäuse ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor eingebaut. Zur Verbindung wird die lernfähige IR- und Funk-Fernbedienung per WLAN-Signal im 2.4 GHz-Frequenzbereich eingerichtet.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Dazu wird die lernfähige auvisio WLAN IR- und Funk-Fernbedienung mit Temperatur/Luftfeuchtesensor per PEARL-eigener Elesion-App konfiguriert.

Testeindruck

Die Verarbeitung der WLAN-Fernbedienung lässt nicht zu wünschen übrig. Nichts wackelt oder knarzt. Die Einrichtung per App ist in wenigen Schritten erledigt. Aus einer Datenbank mit zig Herstellern und Geräten kann die entsprechende Fernbedienung ausgewählt werden, die emuliert werden soll. Vom Fernseher und der HiFi-Anlage bis zur Klimaanlage ist da schon einiges mit dabei.

Selbstverständlich ist die Universal-Fernbedienung aber auch in der Lage, die Steuercodes von Infrarot- und Funkgeräten zu lernen, wenn man diese nicht in der Datenbank findet.

Fortan kann das angeschlossene Gerät, dank Cloud-Anbindung, von überall auf der Welt ferngesteuert werden. Die auvisio lernfähige IR- & Funk-Fernbedienung erweitert aber auch das bestehendes Smart-Life- und Tuya-System: Die ELESION-Geräte von PEARL sind mit den beiden Smart Home-Reihen Smart-Life und Tuya kompatibel. So steuert man sie auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch via Automatisierung und Szenen. Damit kann die WLAN-Universalfernbedienung auch Amazon Alexa oder Google Home als Sprachassistenzprogramme nutzen. Für Apples Siri können leider vorderhand nur die Kurbefehle von iOS her halten, da die Home Kit-Anbindung nicht geht. Dennoch lässt sich so auch per iPhone und iPad das konfigurierte Infrarot- und Funkgerät gut steuern.

Mit der kostenlosen Smart Home App "Elesion" behält man zudem auch die Raumluftwerte im Blick. Die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit werden direkt in der App angezeigt. Leider werden diese nicht an ein angebundenes Smart Home vie etwa Google Home weitergeleitet.

Preis und Fazit

Die auvisio Lernfähige IR- & Funk-Fernbedienung mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor gibt es für 44.95 SFr. bzw. 30,99 Euro bei PEARL direkt und bei Amazon zu kaufen.

Insgesamt ist die WLAN-Fernbedienung eine sinnvolle Erweiterung für alle, die per Infrarot oder per Funk gesteuerte Geräte einsetzen und ebenfalls smart machen wollen. Die URC-160.app verbessert das Smart-Home-Erlebnis und macht vieles nicht nur per Smart Home-Lösung wie Alexa oder Google Assistant, sondern auch aus der Ferne steuerbar. Dank integriertem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor ist man zudem nicht nur immer im Bilde über das Raumklima, sondern kann Heizung oder Lüfter, über die WLAN-Fernbedienung gesteuert werden, optimal der Raumluft anpassen.