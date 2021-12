Review: PEARL AGT 5in1 WLAN-Luftqualitäts-Sensor im Test

Der AGT Luftqualitätssensor im Sortiment von PEARL liefert dazu die richtigen Daten. Neben Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO 2 werden auch Formaldehyd sowie VOC gemessen, aufgezeichnet und per WLAN gemeldet.

Sobald das Gerät mit dem heimischen WLAN verbunden ist, können die Daten gelesen und gespeichert werden. Sie werden in hübschen Verkaufsgrafiken visualisiert und helfen so, die Raumluft besser im Blick zu haben. Da die Elesion App mit einer Cloud- Anbindung daher kommt, ist dies sogar von überall auf der Welt möglich.

Die Verarbeitung des PEARL AGT 5in1-Luftqualitäts-WLAN-Sensors ist sehr gut. Nichts wackelt oder knarzt. Die Installation ist relativ einfach, auch wenn kein Montagematerial mitgeliefert wird. Weil der Luftsensor mit WLAN- und Logg-Funktion so leicht ist, kann er auch getrost mal mit Doppelklebeband befestigt werden. Einziges Manko ist die permanent notwendige Stromversorgung via microUSB-Kabel. Das kurze Kabel aus dem Lieferumfang ist hierfür kaum geeignet und ein Netzteil ist ebenfalls zusätzlich erforderlich. Da wir alle aber wohl zig Handyladekabel und Ladegeräte in Schuladen liegen haben, sollte das kein Problem sein.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Da eine Anbindung an Smart Home Lösungen wie Amazon Alexa oder Google Home problemlos möglich ist, können auch gleich automatische Abläufe konfiguriert werden. So kann bei höherer CO 2 – oder TVOC-Konzentration einfach der Luftreiniger eingeschaltet oder das elektrisch gesteuerte Fenster gekippt werden.

Das alles klappt recht gut und mit nur geringer Verzögerung. Zumeist unter einer Sekunde werden neu gemessene Werte angezeigt, wenn man beispielsweise in den AGT WLAN-Luftsensor pustet. Vorausgesetzt natürlich, die Internetverbindung via WLAN-Signal ist ausreichend schnell.

Preis und Fazit

Der AGT 5in1-Luftqualitäts-Sensor mit WLAN, Datenlogger-Funktion und App-Alarm kostet bei PEARL 32,99 Euro bzw. 39.95 SFr. und ist auch bei Amazon erhältlich – sogar im Dreierpack mit Rabatt.