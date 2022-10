Review: Owlet Cam 2 Babyphone Kamera im Test von Yves Jeanrenaud

Alles dabei, beim Owlet Cam 2 Babycam Babyphone. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Hardware und Eigenschaften Die Owlet Kamera 2 selbst kommt in einem zylindrischen Design mit halbkugelförmigem Fuss. Darin befindet sich kein handelsĂŒbliches Stativgewinde mehr wie beim VorgĂ€ngermodell. Auf der RĂŒckseite ist ein Lautsprecher sowie der microUSB-Eingang zur Stromversorgung untergebracht. Die Vorderseite wird geprĂ€gt vom abgeflachten, schwarzen Hauptteil, der mit einem silbernen Rand ausgestattet ist und den Herstellernamen Owlet trĂ€gt. In diesem ist die Kameraoptik, die Videoaufnahmen und -streams mit einer Auflösung von 1080p FullHD, also 1920 x 1080 Pixel mit einem Weitwinkelobjektiv von 130 Grad liefert. Zudem sind hier ein Raumtemperatursensor und ein Mikrofon verbaut, das zusammen mit dem Lautsprecher auf der RĂŒckseite eine Gegensprechfunktion ermöglicht. Der Lautsprecher kann auch fĂŒr Hintergrund-Audio genutzt werden, etwa Schlaflieder oder Meeresrauschen. Die Status-LED an der Vorderseite kann per App auch deaktiviert werden, um das Baby nicht zu irritieren. Das USB-Kabel kommt mit einem gummierten Stecker und versorgt die Kamera mit 5 W Stromleistung. Im Gegensatz zum VorgĂ€ngerkabel ist der Stecker nicht mehr um 90 Grad angewinkelt. Weil der Fuss der Kamera halbkugelrund ist, kann die Owlet Cam 2 im zugehörigen StĂ€nder frei gedreht und angewinkelt werden. Sie ist somit sowohl auf dem Regal aufgestellt als auch an der Wand befestigt leicht und prĂ€zise zu installieren und auszurichten. Leider kann keine handelsĂŒbliche Halterung mit herkömmlicher Stativgewindeschraube mehr benutzt werden. Neue KI Funktionen: Schreien, Weinen und Nickerchen-Vorhersage Richtig toll jedoch sind die neuen KI-gestĂŒtzten Funktionen. Mit der Schrei-Erkennung unterscheidet die Owlet Cam 2 zwischen den Lauten, die Babys im Schlaf von sich geben sowie Weinen und Schreien. Babys geben manchmal schon sehr ulkige GerĂ€usche von sich, obschon sie tief und fest schlafen. Sie grunzen, bellen, pupsen laut und werfen sich auch oftmals hin und her. Damit man dabei nicht immer gleich eine Benachrichtigung bekommt und hochschreckt, filtert die lokale kĂŒnstliche Intelligenz alles raus, was nicht nach Schreien und Weinen klingt. Mit der neuen Video-Clip-Funktion wird jedoch nicht nur eine Benachrichtigung heraus geschickt, wenn das Baby weint, sondern auch die Sekunden vorher werden aufgezeichnet. Somit kann man sehen, ob das Baby auf den HĂ€nden kaut oder geschmatzt hat. Beides wĂ€ren Anzeichen dafĂŒr, dass es vielleicht hungrig ist. Oder es weint im Schlaf, ohne dass wir es wecken mĂŒssten deswegen. Diese kurzen Videoaufzeichnungen werden fĂŒr sieben Tage in der Owlet App aufbewahrt und können auf Wunsch auch heruntergeladen werden. Zum Beispiel, wenn man festhalten möchte, wie das Kind zum ersten mal nach einem ruft nach dem Aufwachen. Die prĂ€diktive Schlaftechnologie von Owlet ist so etwas wie eine Schlafvorhersage. Mit Predicitve Sleep erkennt die App, wann das Baby reif ist fĂŒr das nĂ€chste Nickerchen oder die nĂ€chste Schlafenszeit. DafĂŒr ist Alter und Dauer des letzten Mittagsschlafs oder des letzten Nachtschlafs mit in der Berechnung, um zu bestimmen, wann es wohl wieder soweit ist.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud Verarbeitung und Testeindruck der Owlet Cam 2 Babyphone Kamera Die Verarbeitung der Kamera sowie des Zubehörs ist einwandfrei und lĂ€sst keine WĂŒnsche offen. Gerade die mitgelieferten KabelkanĂ€le sind wirklich sinnvoll und lassen sich problemlos auf Tapete oder Putz kleben und auch wieder, mit aller Vorsicht, ablösen, ohne SchĂ€den zu verursachen. Das Design der Owlet Babyphone Camera 2 ist identisch zum VorgĂ€ngermodell und macht einen schicken, modernen Eindruck. Warum man jedoch immer noch auf microUSB statt USB-Typ-C fĂŒr den Anschluss gesetzt hat, erschliesst sich an dieser Stelle nicht. Ebenso, warum die Stativgewindeaufnahme weichen musste. Auch ist schade, dass die praktische Aufrollbox des VorgĂ€ngermodells sowie der 90-Grad-Stecker wieder verloren gegangen sind. Einrichtung und Installation der Owlet Cqm 3 Babyphone Kamera Zum Einrichten wird ebenfalls die kostenlose Owlet App fĂŒr Android oder iOS benötigt. ‎Owlet Preis: Kostenlos Owlet Preis: Kostenlos WLAN-Verbindung Die Kamera lĂ€sst sich gut in ein 2.4 GHz-WLAN einbinden, wobei man in der App Schritt fĂŒr Schritt durch die Einrichtung gefĂŒhrt wird. Auch die Owlet Cam 2 kann leider mit 5 GHz-Frequenzbereichen immer noch nicht arbeiten. Darum empfiehlt der Hersteller Utah weiterhin, dass nach Möglichkeit der WLAN-Access Point die beiden Frequenzbereiche in unterschiedliche Signale umsetzt, also eine WLAN-SSID fĂŒr 2.4 GHz und eines fĂŒr 5 GHz aussendet. Den Bug mit den doppelten AnfĂŒhrungszeichen in WLAN-Passcodes hat die Owlet Cam 2 ĂŒbrigens von Haus aus nicht. Das Update, das wir damals angeregt hatten, wurde direkt mit der Firmware ab Werk ausgeliefert. Auch wenn man die Kamera mal vorm Strom trennt, verbindet sie sich schnell und zuverlĂ€ssig wieder mit dem WLAN. In der App kann dann der Zugang zur Kamera mit bis zu vier weiteren Accounts geteilt werden, so dass auch etwa die Grosseltern das Baby beim Schlafen ĂŒber eine verschlĂŒsselte Verbindung sehen können. VideoqualitĂ€t der Owlet Cam 2 Danach klappt die Nutzung in der App tadellos. Das Bild ist scharf und prĂ€zise. Es wird in der App direkt ĂŒber etwaigen Vitalwerten des Babys angezeigt, wenn man die Owlet Smart Sock 3 ebenfalls einsetzt. Das Videobild mit 1080p kann aber auf Wunsch auch im Vollbildmodus und im Querformat betrachtet werden. Vier Zoom-Stufen erlauben es, nĂ€her an das Kind heran zu gehen. NatĂŒrlich verliert es dann etwas an Auflösung. Nachtsicht und Zwei-Wege-Ton Auch die Nachtsicht funktioniert gut und liefert ein schönes Bild, dass allerdings Schwarz/Weiss bleibt. DafĂŒr weist es jedoch kaum Artefakte oder Schlieren auf. Hingegen wurde die TonqualitĂ€t im Vergleich zum VorgĂ€ngermodell bei der Owlet Cam 2 durchaus verbessert. Wenn der Raum nicht zu sehr hallt, kann man sehr gut hören, was das Baby brabbelt oder schreit und wenn man als Elternteil darĂŒber quasi als Gegensprechanlage sprechen mag, ist man auch besser zu verstehen als zuvor. Raumklimasensoren Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit werden auch weiterhin bei der Owlet Cam 2 problemlos erfasst und anzeigt. Das ist insofern super, als dass feuchtkaltes Raumklima bei Pseudokrupp mitursĂ€chlich sein kann. Wer schon mal mit einem SĂ€ugling oder Kleinkind um zwei Uhr morgens in der Notaufnahme stand deswegen, weiss das zu schĂ€tzen. Die Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit werden in der unteren linken Ecke im Videostream in der Vollbildansicht eingeblendet. Ansonsten sieht man sie ĂŒber die Information "Zimmer genau richtig" oder "Zimmer zu kalt" bzw. "Zimmer zu warm" in der App direkt ausgewertet. Nett. Schreien und Weinen-Erkennung mit der Owlet Cam 2 Die Schrei- und Weinen-Erkennung funktioniert erstaunlich gut. Wenn das knapp achtmonatige Kind wirklich unzufrieden war, wurde zuverlĂ€ssig eine Benachrichtigung ausgelöst. Bei leisem Wimmern hingegen ist die Owlet Cam 2 etwas ignoranter gewesen, als einem vielleicht lieb wĂ€re. Die Empfindlichkeitsstufe kann zwar in der Owlet App angepasst werden, so dass man selbst ruhiger schlafen können soll. Aber auch auf höchster Stufe wĂ€re mir da doch nicht ganz wohl. Schlafvorhersage der Babyphone Kamera Owlet Cam 2 Die Schlafvorhersage indes klappt ziemlich gut. Wenn die Kamera die Schlafenszeit nicht selbst aufzeichnen kann, ist es ĂŒbrigens auch möglich, diese manuell in der App zu protokollieren. Nachdem man Zeitpunkt und Dauer eingegeben hat, berechnet Owlet damit und auf Basis des Kindesalters und daraus resultierenden Entwicklungsstand des Babys, wann das Baby bereit ist zu schlafen, aber noch nicht ĂŒbermĂŒdet ist. Das ist super, weil ĂŒbermĂŒdete Babys und Kleinkinder viel schwerer einschlafen können. Erwachsenen fĂ€llt das kaum noch auf. Dennoch wĂŒrde ich auch an dieser Stelle lieber mehr auf das Baby achten wollen und dessen Körpersprache, Augenreiben oder GĂ€hnen beobachten, um zu entscheiden, dass es Zeit fĂŒr den nĂ€chsten Schlaf ist. So strikt nach Zeitplan hat, zumindest bei unseren Kindern, nie wirklich funktioniert und wirkte auf mich auch immer arg artifiziell. Darum schliefen die LĂŒtten, wann sie mĂŒde waren und nicht, wenn die Uhr oder die App das hĂ€tte sagen wollen. Preis und Fazit Die Owlet Cam 2 gibt es zum Preis von 209.- SFr. bzw. 169,- Euro beim Hersteller direkt online zu kaufen. Auch andere Online-Shops wie Amazon haben die Babyphone Kamera mit Schrei-Erkennung und Schlafvorhersage bereits im Sortiment. Keine Produkte gefunden. Im Bundle mit der Smart Sock 3 gibt es die Owlet Cam 2 als Owlet Monitor Duo 2 fĂŒr 499.- SFr. bzw. 499.- Euro. Insgesamt ist die Owlet Cam 2 ein kleines, aber feines Upgrade. Dass nun neben dem klassischen Weiss auch SalbeigrĂŒn, RosĂ© und Pastellblau als GehĂ€use- und Kabelfarbe zum Einsatz kommen (werden), ist nett. Die KabelkanĂ€le und AufhĂ€ngungen sind weiterhin sehr durchdacht und Ă€usserst nĂŒtzlich. Warum hingegen immer noch auf microUSB gesetzt wird, ist nicht verstĂ€ndlich. USB-Typ-C wĂ€re an dieser Stelle doch wirklich nicht mehr zu viel verlangt. Auch hĂ€tte man die Stativgewinde-Aufnahme nicht unbedingt einsparen mĂŒssen, nur weil eine eigene, schicke und vielseitige Halterung mit dabei ist. Die Auflösung von 1080p ist fĂŒr eine Babyphone Kamera durchaus ausreichen und die Infrarot-Nachtsicht lĂ€sst sich damit ebenfalls gut nutzen. Das ist wichtig, da man ja meistens wenn das Baby im abgedunkelten Raum schlĂ€ft sehen möchte, ob alles in Ordnung ist. Die Überwachung des Raumklimas durch die Owlet Cam 2 sowie das KI-gestĂŒtzte Erkennen von Weinen, Schreien und wann das Baby wohl mĂŒde genug fĂŒr ein SchlĂ€fchen ist, sind praktische neue Features. Ob man diese als Elternteil wirklich nutzt, ist wohl eine sehr individuelle Frage. Wer die Wahl zwischen der ersten und zweiten Generation der Owlet Cam hat, könnte hier versucht sein, auf die neuen Funktionen zugunsten eines gĂŒnstigeren Preises zu verzichten. Nach ein paar Monaten Schlafdeprivation beantwortet man die vielleicht aber auch wieder anders.