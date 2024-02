Review: Nuki Smart Lock Pro (4.Gen) mit Matter und Thread im Test

Lesedauer: 9 Minuten

Das Nuki Smart Lock Pro ist bereits mit einem integrierten WiFi-Modul zus├Ątzlich zu Bluetooth 5.0 und Thread ausgestattet. Das bedeutet, f├╝r den Fernzugriff und die Einbindung in das bestehende Smart Home System braucht man keine separate Bridge mehr wie bei den Vorg├Ąngermodellen. Egal ob Google Home Assistant oder Apple Home Kit: Matter ist mit an Bord! F├╝r moderne Smart Homes kann sogar auf WLAN verzichtet und der neue Funkstandard Thread eingesetzt werden. Dabei ben├Âtigt man einen Thread Border Router, wie etwa den Apple HomePod oder Apple TV 4K, der die Kommunikation dann ├╝bernimmt. Thread wurde entwickelt, um besonders akkuschonend zu arbeiten.

Das neue Smart Lock Pro (Gen 4) ist in zwei hochwertigen Farbvarianten ÔÇô schwarz und silber sowie weiss und silber ÔÇô erh├Ąltlich. Die neuen Farbversionen passen sich dezent und elegant an jeden Eingangsbereich an und kommen mit einem schicken Drehknauf in Aluminium-Finish. Daran erkennt ihr auch das Pro-Modell auf den ersten Blick. Das Einstiegsmodell kommt ohne Aluminium-Optik aus.

Im Karton befindet sich neben dem Smart Lock selbst eine Kurzanleitung, ein kurzes USB-C-Ladekabel sowie ein Inbusschl├╝ssel und zwei Montageplatten. Diese zwei Adapterplatten aus stabilem Kunststoff sind f├╝r die Montage an unterschiedliche T├╝rschl├Âsser gebaut. Die Montageplatte A wird dabei den mittels dreier Madenschrauben an einem innen ├╝berstehenden Schliesszylinder befestigt. Die Montageplatte B kommt mit einem von Werk aus angebrachten 3M-Doppelklebepad auf der R├╝ckseite, mit der die Platte an der T├╝r befestigt wird. Sie l├Ąsst sich beim Auszug aus der Wohnung auch wieder r├╝ckstandslos entfernen und f├╝r kleines Geld kann man bei Nuki neue Klebepads nachkaufen. Zudem befindet sich ein Informationsblatt zum Smart Lock, ein Produktkatalog und ein QR-Code f├╝r Integration in Matter Smart Home-Anwendungen im Lieferumfang.

Das Batteriepack wird in einem extra Fach an der Unterseite eingelegt, dass zudem den Zugang zum Entsperr-Hebel frei gibt. Mit dieser gelben Taste kann man das Nuki Smart Lock Pro von der Montageplatte abnehmen. Das Akkupack wird wie gehabt seitlich mittels USB-C-Anschluss aufgeladen und kann sowohl im montierten Zustand als auch separat aufgeladen werden.

Der Motor des Schlosses wurde abermals verbessert, ist st├Ąrker und kann Schl├╝ssel in Europrofil Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (NGF) drehen. Eine Not- und Gefahrenfunktion bedeutet, dass man den Schl├╝ssel von innen stecken lassen und trotzdem von aussen noch auf- und zusperren kann. Klar ist das wichtig, denn sollte das Nuki Smart Lock Pro aus irgend einem Grund ausfallen oder der Zugang zur App nicht mehr funktionieren, m├Âchte man ja nicht g├Ąnzlich ausgesperrt sein.

Die Adapterplatten sind immer noch nicht mehr aus Metall gefertigt, wie bei den ersten beiden Generation der Nuki Smart Locks . Ansonsten funktionieren sie identisch und werden mit einem stabilen 3M-Klebepad an der T├╝r befestigt oder eben festgeklemmt. Dazu muss gegebenfalls der T├╝rbeschlag abgebaut werden, was aber meist nur eine handvoll Schrauben betrifft. Die Adapter sind zudem immer noch abw├Ąrtskompatibel und so kann das neue Smart Lock Pro auch problemlos auf eine montierte Platte des Smart Lock 3.0 gesteckt werden.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Funktionen und Betrieb des Nuki Smart Lock Pro

Das Nuki Smart Lock Pro der vierten Generation ist mittels kostenloser App schnell eingerichtet. Sie ist f├╝r Google Android und Apple iOS erh├Ąltlich.

Mit dem Nuki Smart Lock Pro 4.0 l├Ąsst sich die T├╝r zuverl├Ąssig auf- und zuschliessen, per App oder eben durch druck auf die mittig im Zylinder angebrachte Taste. Zudem kann man die T├╝r ├Âffnen, indem das Smart Lock den Schl├╝ssel so weit dreht, dass die T├╝rfalle bet├Ątigt wird und so die T├╝r einen Spalt auf geht. Mittels Lock’n’Go kann man die T├╝r beim Verlassen der Wohnung manuell und mit Auto Lock automatisch verriegeln lassen. Zudem kann man die App zur Zeitsteuerung und Verwaltung von bis zu 200 Useraccounts, Auto Unlocking und dem Nuki Club benutzen. Im Nuki Club erh├Ąlt man zus├Ątzliche Verg├╝nstigungen.

Weiter kann in der App Nuki Web freigeschaltet werden, mit dem im lokalen Netzwerk auf das Webinterface des Nuki Smart Lock Pro zugegriffen werden kann. Auch der Developer-Modus von Nuki, mit dem man Zugriff auf die API erh├Ąlt, ist hier verf├╝gbar.

Testeindruck zum Nuki Smart Lock Pro

Das Nuki Smart Lock Pro (Gen. 4) macht wie die Vorg├Ąngermodelle aus ├ľsterreich einen tadellosen Eindruck. Perfekt verarbeitet und hochwertig gefertigt sieht es in Weiss mit Silber auch schick aus. Die Einrichtung erfolgt problemlos wie bisher und ist an handels├╝blichen Wohnungs- und Haust├╝ren schnell erledigt. Will man das Ger├Ąt aus der Ferne ├╝berwachen, kann das Smart Lock entweder via Matter und Thread oder ganz klassisch per WLAN im 2.4 GHz-Frequenzband und Nuki Cloud verbunden werden.

Die Schliessmechanik funktioniert auch in der vierten Generation einwandfrei und zuverl├Ąssig. Der Schl├╝ssel, den man ja innen ins Schloss steckt, wird problemlos gedreht und kann auch, je nach T├╝r mehrere Umdrehungen machen, um so alle Riegel und Haken zu sperren. Dabei macht die Mechanik im Nuki Smart Lock Pro zwar immer noch ein gut h├Ârbares Ger├Ąusch, ist aber durchaus nicht wirklich st├Ârend.

Da der Schliessvorgang zwischen ca. drei und sechs Sekunden braucht, k├Ânnte es vielleicht auch Menschen mit leichtem Schlaf auch mal aufwecken. Ist man daran jedoch mal gew├Âhnt, st├Ârt es schnell gar nicht mehr.

Auch das Power Pack und der Door Sensor sind gut verarbeitet und machen einen durchdachten und tadellosen Eindruck.

Matter und Thread

Die Integration in Matter funktioniert, wie der relativ neue Smart Home Standards ├╝ber Herstellergrenzen hinweg es versprach. Mit dem letzten Firmware-Upgrade auf Version 4.1.8 kommt nun auch die Unterst├╝tzung des Funkstandards Thread ins Nuki Smart Lock Pro und auch in das Nuki Smart Lock 4.0. Doch was ist Thread ├╝berhaupt?

Thread, die IPv6 stromsparende Mesh-Netzwerktechnologie

├ähnlich wie der Zigbee Z-Wave Kommunikationsstandard laufen alle Ger├Ąte nicht mehr auf einem sternf├Ârmigen Netzwerk wie beim WLAN, sondern sind alle untereinander und einfach miteinander vernetzt in einem nahtlosen Mesh-Netzwerk. Ein Z-Wave-Hub koordiniert dabei das Ganze und stellt als Edge Router die Schnittstelle zu andernen Netzwerken, WLAN oder LAN-gebunden, her. Dieser Edge Router wird bei Thread Border Router genannt.

Auch sonst ist Thread zu Zigbee sehr ├Ąhnlich, da es ebenfalls auf dem Netzwerkstandard IEEE 802.15.4 basiert und im globalen 2.4-GHz-Frequenzband sendet. Es hat in den meisten F├Ąllen eine Reichweite von etwa 20 bis 30 Metern (theoretisch bis 100 Meter) und verbraucht sehr wenig Strom. Dazu kommt eine niedrige Datenrate von etwa 250 Kbps im 6LoWPAN. Das ist ok, denn schliesslich m├╝ssen diese Ger├Ąte keine Gigabit-Schnellen Datenstr├Âme ├╝bertragen, sondern nur ab und zu kleine Datenpakete.

Ein wesentlicher Unterschied zu Zigbee ist, Thread, auch als QPG6105 bekannt, internetf├Ąhig ist: Es verwendet das IPv6-Protokoll und TCP f├╝r die Kommunikation. Thread ist ausserdem selbstheilend, was bedeutet, dass Daten umgeleitet werden, wenn ein Ger├Ąt im Mesh-Netzwerk nicht verf├╝gbar sein sollte. Zigbee kr├Ąnkelt daran immer wieder. Thread hat eine geringere Latenzzeit, ist offen, lizenzgeb├╝hrenfrei und sicherer als Zigbee.

Thead beim Nuki Smart Lock 4.0 Pro

Grunds├Ątzlich kann seit der Freigabe der neuen Firmware f├╝r das Nuki Smart Lock 4.0 und 4.0 Pro den Fernzugriff, zum ├ťberwachen des Schliesszustands oder zur Fernsteuerung, auch mittels Thread und nicht mehr nur ├╝ber WLAN erfolgen. Nat├╝rlich ben├Âtigt man dazu einen Thread Border-Router, etwa ein Apple HomePod oder ein Apple TV 4K. Auch Amazons Echo Dot und Google Nest Hub Max, Google Nest Hub 2 (2021) und weitere Ger├Ąte k├Ânnen mit Matter over Thread zusammenarbeiten und als Router fungieren.

Durch den Fernzugriff ├╝ber Thread kann das integrierte WLAN im Nuki Smart Lock Pro deaktiviert und die Akkulaufzeit deutlich verl├Ąngert werden. Aber auch das Nuki Smart Lock 4.0 ohne Pro und somit ohne integriertes WLAN profitiert von Thread. Denn es kann bei dem Ger├Ąt auf die zus├Ątzliche Nuki Bridge zur Verbindung ├╝ber Bluetooth 5.0 ins WLAN verzichtet werden. Allerdings kostet die Thread-Funktion beim Non-Pro Smart Lock 4.0 von Nuki eine zus├Ątzliche Freischaltgeb├╝hr von 49 Euro bzw. SFr. Beim Nuki Smart Lock Pro entf├Ąllt diese Geb├╝hr.

Die Einrichtung mittels Thread klappt soweit ganz gut. Auch wenn Matter zuvor schon aktiviert war, kann man nun in der Nuki App das Nuki Smart Lock Pro ins Thread-Netzwerk einbinden. Dabei ist der Fernzugriff standardm├Ąssig aktiviert und die Schaltfl├Ąche in der Nuki App selbst, wohl aufgrund eines Bugs, ohne Funktion. Das Smart Lock l├Ąsst sich somit nicht mehr rein lokal betreiben. Auch MQTT funktioniert nun via Thread und nicht mehr per WLAN.

Zudem scheint die Nuki App noch weitere Bugs bez├╝glich der Integration von Thread zu haben. In der ├ťbersicht wird die Verbindung via Thread n├Ąmlich nicht angezeigt, so dass wir nicht sofort sehen k├Ânnen, ob alles geklappt hat. Einzig das kappen der WLAN-Verbindung hat uns da Sicherheit geliefert. Ein Update der Nuki App ist aber f├╝r M├Ąrz 2024 angek├╝ndigt. Ansonsten klappt die Verbindung mittels Matter-over-Thread und die Verwendung des Nuki Smart Lock Pro weiterhin tadellos. Nur ist der Apple TV 4K ein zickiges Ger├Ąt in Zusammenhang mit Thread und es klappt eigentlich nur zuverl├Ąssig und ├╝ber gr├Âssere Distanz, wenn das TV-Kistchen im Standby ist. Das ist nat├╝rlich nicht optimal, liegt aber nicht an Graz sondern an Cupertino. Mit dem Google Nest Hub 2 gibt es indes keinerlei Probleme bei der Verbindung zum Nuki Smart Lock Pro ├╝ber Thread.

Preis und Fazit

Das neue Nuki Smart Lock Pro (4.0) gibt es f├╝r 279,- Euro bzw. SFr. im Nuki Store auf Amazon oder direkt beim Hersteller Nuki. Gerade beim Kauf direkt ├╝ber den Herstellershop sind auch die M├Âglichkeiten, einen Adapter f├╝r den Schweizer Rundzylinder oder den UK Ovalzylinder zu kaufen, gegeben.

Damit ist das Nuki Smart Lock Pro 4.0 im Vergleich zum Vorg├Ąngermodell auf den ersten Blick um stolze 130,- Euro bzw. SFr. teurer geworden. Allerdings muss man dabei bedenken, dass die Nuki Bridge f├╝r die WLAN-Verbindung im Wert von 99,- Euro bzw. SFr. sowie das Nuki Power Pack f├╝r 49,- Euro bzw. SFr. im Einzelkauf wegfallen. Wer darauf verzichten m├Âchte, kann zudem das Nuki Smart Lock 4.0 ohne Pro f├╝r 169.- SFr. bzw. Euro in Betracht ziehen.

Der Nuki Door Sensor kostet 39.- SFr. bzw. Euro. und ist separat erh├Ąltlich. Nat├╝rlich sind die ebenfalls weiterhin kompatiblen Nuki Fob als Bluetooth-Fernbedienung f├╝r 39,- Euro bzw. SFr. und das Nuki Keypad f├╝r 79,- Euro bzw. SFr. auch noch im sortiment, nun auch mit Fingerabdruck-Scanner. Um bei Nuki direkt zu bestellen, empfiehlt es sich, zuvor dem kostenlosen Nuki Club beizutreten, denn damit kann man Versandkosten sparen und bekommt auch weitere Rabatte.

Insgesamt ist das Nuki Smart Lock Pro 4.0 eine weitere gelungene Evolution im Vergleich zum Vorg├Ąngermodell. Das Ger├Ąt liefert eine gute Batterie- bzw. Akkulaufzeit und zuverl├Ąssige Schliessmechanik, weiterhin umfangreiche Funktionen und die Smart Home-Anbindung mittels Bluetoot, von Haus aus integriertem WLAN und neu auch per Thread.┬á

Der moderne Smart Home Standard Matter, Apple HomeKit und MQTT von Haus aus runden das Smart Lock Pro gelungen ab.

Das Nuki Power Pack wiederum ist eine ├Ąussert sinnvolle Erg├Ąnzung, die direkt im Lieferumfang enthalten ist, und macht dem Batterieverbrauch endlich ein Ende. Statt zw├Âlf Alkali-Zellen pro Jahr kann man so mit nicht mal zwei Akkuladungen das Nuki Smart Lock 4.0 Pro zuverl├Ąssig f├╝r jeweils acht Monate mit Strom versorgen.

Auch klappt die Steuerung des T├╝rschlosses mit smarten Assistenten, wie Apple HomeKit, Amazon Alexa und Google Home weiterhin einwandfrei.

Nuki Smart Lock Pro oder Nuki Smart Lock 4.0?

Man kann mit beiden neuen Smart Locks von Nuki T├╝ren per Auto Unlock ├Âffnen, sichere Zutrittsberechtigungen vergeben und hat stets die ├ťbersicht, wer und wann die Haust├╝r ge├Âffnet hat. Ebenfalls sind beide gleich einfach zu installieren. Sie unterscheiden sich nur leicht in der technischen Ausstattung und im Zubeh├Ârumfang.

Es ist also lediglich eine Frage des Geldbeutels und ob man WLAN und das Akkupack ben├Âtigt oder gleich auf Thread setzt und das Nuki Power Pack gegebenenfalls zus├Ątzlich erwirbt. Wer also sowieso einen Thread Border Router im Einsatz hat, kann f├╝r 169,- Euro bzw. SFr. das Nuki Smart Lock in der Standard-Ausf├╝hrung per Einmalzahlung von 49,- Euro bzw. SFr. auf Threads freischalten. Das spart die gleich teure Nuki Bridge ein. Nuki gibt an, dass derzeit NAT64 f├╝r den Internetzugang beim Thread Edge Router notwendig ist, und somit der Apple TV 4K (2021), der HomePod und HomePod Mini von Apple sowie der Google Nest Hub Pro

in Frage k├Ąmen. Wie erw├Ąhnt ist auch der Nest Hub 2 von Google aber problemlos einzusetzen daf├╝r.