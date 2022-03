Review: Nuki Smart Lock 3.0 mit Power Pack und Bridge im Test von Yves Jeanrenaud

Nuki Smart Lock 3.0. Alles dabei. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Hardware und Eigenschaften Das Nuki Smart Lock 3.0 ist neu in der Farbe Weiss erhältlich und 110 x 60 x 60 mm gross. Es wiegt 460 Gramm und funkt via Bluetooth 5.0. Es besteht aus einem weissen, rechteckigen Kunststoffblock mit einem zylinderförmigen Mitteilteil, der eine kreisförmige Taste mit LED-Ring beherbergt. Der HomeKit Code ist nun auf einem Sticker auf der Rückseite des Nuki Smart Locks zu finden. Ebenfalls sind vier handelsübliche AA-Batterien eingelegt, so dass man direkt starten kann. Vergleich mit dem Vorgängermodell Nachdem das Nuki Smart Lock gleich gross und nur 10 Gramm schwerer als das Vorgängermodell ist, bietet sich ein direkter Vergleich der beiden Geräten an. Denn es unterscheidet sich nicht nur in der Farbgebung. Soweit fällt zunächst im Vergleich zum älteren Nuki Smart Lock 2.0 und auch der ersten Generation Nuki Smart Lock auf, dass die Adapterplatten nicht mehr aus Metall gefertigt sind. Ansonsten funktionieren sie identisch und werden mit einem stabilen 3M-Klebepad an der Tür befestigt oder eben festgeklemmt. Dazu muss gegebenfalls der Beschlag abgebaut werden, was aber meist nur eine handvoll Schrauben betrifft. Weiter ist das Nuki Smart Lock 3.0 nicht mehr mit einem kleinen Permanentmagnet mit angebrachtem Doppelklebeband ausgestattet, wie das Smart Lock 2.0 noch. Um eine offene oder angelehnte Tür zu erkennen braucht man den Nuki Door Sensor, doch dazu gleich mehr. Im Inneren hat sich noch mehr getan, denn das Nuki Smart Lock 3.0 kann nunmehr von Haus aus mit Apple HomeKit kommunizieren und benötigt dazu nicht unbedingt die Nuki Bridge. Zudem ist der Motor stärker und kann Schlüssel in Europrofil Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (NGF) drehen. Eine Not- und Gefahrenfunktion bedeutet, dass man den Schlüssel von innen stecken lassen und trotzdem von aussen noch auf- und zusperren kann. Klar ist das wichtig, denn sollte das Nuki Smart Lock 3.0 aus irgend einem Grund ausfallen oder der Zugang zur App nicht mehr funktionieren, möchte man ja nicht gänzlich ausgesperrt sein. Auch Schweizer Rundprofilzylinder mit Prioritätsfunktion, UK Ovalzylinder mit Emergency Function und Knaufzylinder sind mit dem Nuki Smart Lock 3.0 bedienbar. Die Batterien werden in einem extra Fach an der Unterseite eingelegt, dass zudem den Zugang zum Entsperr-Hebel frei gibt. Mit dieser gelben Taste kann man das Nuki Smart Lock von der Motageplatte abnehmen. Wenn keine Batterien im Fach sind, ist es nicht immer ganz einfach, dieses zu entnehmen, da es ohne deren Gewicht nach dem entriegeln nicht einfach nach unten fällt. Aber in der Regel sind ja Batterien im Smart Lock eingelegt.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud Die Batterien sollen für mindestens Monate bei acht Sperrvorgängen pro Tag durchhalten. Damit man also nicht pro Jahr zwölf AA-Batterien verbrauchen muss, gibt es neu das Nuki Power Pack. Nuki Power Pack Das Nuki Power Pack, dass bislang vornehmlich mit dem Nuki Smart Lock 3.0 Pro geliefert wird, ersetzt das lästige Batterienwechseln. Mit einer Kapazität von 2.500 mAh reicht das Power Pack dem Nuki Smart Lock 3.0 für bis zu acht Monate Laufzeit.

Das Nuki Power Pack. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Lieferumfang und Eigenschaften des Nuki Power Packs Der Nickel-Metallhydrid-Akkumulator (NiMH) mit 12 Wh wird über ein mitgeliefertes, kurzes USB-Type-C Kabel mit Strom versorgt. Es ist nur 1 cm höher als der standardmässige Batteriehalter und weil der USB-C-Anschluss an der Unterseite zur linken angebracht ist, kann das Power Pack sogar im eingesteckten Zustand geladen werden. Eingesteckt schliesst das Power Pack bündig mit dem Nuki Smart Lock 3.0 ab. Darum ist es auch ebenfalls in dezentem Weiss gehalten und fällt kaum auf.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud Nuki Door Sensor Der Nuki Door Sensor ersetzt den bisherigen kleinen Permanentmagneten des Nuki Smart Lock 2.0 und dient dazu, dem smarten Schloss etwas über den Zustand der Tür zu verraten. Anstatt der fixen Montage unmittelbar neben dem Smart Lock kann der als optionales Zubehör erhältliche Door Sensor nun deutlich flexibler und auch weniger störanfällig montiert werden.

Nuki Door Sensor. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Der neue Nuki Door Sensor verspricht wesentliche Verbesserungen im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem einfachen Magneten. Klar, auch dieser Sensor besteht im wesentlichen aus einem Permanentmagneten und einem Hall-Sensoren, doch der Door Sensor ist nun in einem eigenen Gehäuse angebracht und mit einer eigenen Stromversorgung versehen. Hardware und Eigenschaften des Nuki Door Sensors. Beim Kauf eines Nuki Smart Lock 3.0 Pro, dass neben dem mitgelieferten Power Pack dank eines eingebauten WLAN-Moduls auf die Nuki Bridge verzichtet, auch in zwei Farbvarianten daher kommt (Schwarz und Weiss mit silbernem Zylinder), gibt es ab April dieses Jahres den Nuki Door Sensor kostenlos dazu. Der Sensor selbst ist 40x 21 x 19 mm gross und wiegt knapp 7 Gramm. Das magnetische Gegenstück ist 19 x 19 x 7 mm gross und wiegt knapp 3 Gramm. Beide sind mittels von Haus aus angebrachtem 3M-Doppelklebe-Pad flexibel am Türrahmen sowie an der Tür zu befestigen.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud Durch die Montage des Nuki Door Sensors führt die Nuki App, denn der Door Sensor verbindet sich mit dem Nuki Smart Lock 3.0 per Bluetooth. Darum sind auch die älteren Nuki Smart Locks nicht kompatibel zum neuen Türsensoren. Der Nuki Door Sensor verfügt zudem über eine Manipulationserkennung durch den Sicherheitssensor. Damit zeigt die App an, ob der Sensor manipuliert wurde oder ob er nicht mehr an der Tür fixiert ist. Der Sensor wird mit einer Lithium-Batterie im eher ungewöhnlichen 1/2 AA-Format geliefert. Wie lange diese den Sensor mit Strom versorgt, ist nicht angegeben. Nuki Bridge Die Nuki Bridge unterscheidet sich nicht zu den Vorgängermodellen, ausser durch die Farbgebung. Neu ist die Nuki Bridge in dezentem weiss erhältlich.

Schlicht in Weiss. Die Nuki Bridge. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Das kleine Gerät in Form eines Steckernetzteils besitzt weiterhin nur eine runde Taste in der Mitte der Frontseite, durch die das Gerät gekoppelt wird. Die Nuki Bridge ist 60 x 60 x 50 mm gross und wiegt knapp 120 Gramm. Geliefert wird es lediglich mit einer Kurzanleitung. In der unmittelbaren Nähe von ca. 5 Meter zum Nuki Smart Lock 3.0 installiert rundet die Bridge das Smart Lock ab, indem es sich zu diesem per Bluetooth 5.0 verbindet und gleichzeitig per WLAN im 2.4 GHz Frequenzband zum Internet eine Verbindung herstellt. So kann nicht nur immer ein Protokoll über die bisherigen Schliess- und Öffnungsvorgänge eingesehen werden. Es eröffnet auch die Möglichkeit, die bis zu 200 User Accounts, die man in der App anlegen und veralten kann, unabhängig vom eigenen Smart Phone zu benutzen und zu teilen. Zudem ist die Smart Home-Integration in Google Home, Amazon Alexa und weitere Dienste und Smart Home Clouds damit möglich. Weiter gibt es es mit web.nuki.io nunmehr einen web service, über den das Smart Lock 3.0 direkt bedient, verwaltet und gesteuert werden kann.