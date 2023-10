Review: Meross Matter Plug MSS315 WLAN-Steckdosen im Test

Lesedauer: 4 Minuten

Bis Matter vorgestellt wurde, war beim Smart Home-Einrichten die erste Frage immer: Android oder iOS? Denn Apple Home Kit konnte nicht mit allen Geräten reden und umgekehrt mögen Home Kit-zertifizierte Geräte manchmal partout nicht mit Google Home oder Amazon Alexa funktionieren. Da gab und gibt es viele Wege drum herum, allen voran Homebridge, doch mit Matter ist endlich ein herstellerübergreifender Standard da, der langsam aber sicher in unsere smarten Häuser Einzug hält. Wir haben uns darum die Meross Matter Plug WLAN-Steckdosen MSS315 genauer angeschaut.

Lieferumfang der Meross Matter Plug MSS31 WLAN-Steckdosen

Im Karton ist neben den beiden WLAN-Steckadaptern nichts weiter, als eine mehrsprachige Kurzanleitung und eine Broschüre mit sieben Fakten über Matter. Die Verpackung ist frei von Kunststoff und besteht nur als Karton. Die Bezeichnung MSS315 bezeichnet übrigens bei Meross das Set mit zwei WLAN-Steckern für Europa, die beide die Modelnummer MSS31 haben.

Hardware und Eigenschaften

Jede der beiden Steckeradapter von Meross kommt mit einer Schuko-Steckdose CEE 7/3 Stecker Typ F, das vorwiegend in Europa eingesetzt wird. Es ist kompatibel zum Secker Typ E (CEE 7/7), der auch auf der Rückseite des Adapters zu finden ist. Dieser hat neben den beiden Kontaktflächen an den Seiten für die Erdverbindung, dem namensgebenden Schutzkontakt, auch eine mittige Öffnung für einen Polstift, der in Steckdosen in Belgien und anderen Ländern zu finden ist.

Die maximale Nutzlast am Matter-Gerät bemisst 16 Ampere, also 3840 Watt, und die Elektronik im Inneren funkt im 2.4-GHz-Frequenzbereich im heimischen WLAN sowie via Bluetooth zur Einrichtung. Einzusetzen ist das Smart Home Gadget im 110 V und 240 V Wechselstromnetz mit 50 Hz bzw. 60 Hz, also theoretisch weltweit. Die Steckdosen-Seite, in die man andere Geräte einsteckt, kommt mit einem erweiterten Berührungsschutz. Man muss also beide Öffnungen gleichzeitig mit den Stiften des Steckers drücken, damit sie freigegeben werden. Gut als rudimentäre Kindersicherung.

Die Meross Matter Plug MSS315 WLAN-Steckdosen sind aber mechanisch nicht kompatibel zum schweizerischen Stromnetz und den entsprechenden Steckern. Wohl aber wären sie elektrisch kompatibel. Der Hersteller bietet allerdings auch keine passenden WLAN-Adapter an. Nur noch das Vereinigte Königreich, Italien und die Vereinigten Staaten werden mit entsprechenden WLAN-Steckdosen bedacht.