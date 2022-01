Review: LIFUBIDE X600 HEPA H13 smarter Luftreiniger im Test

Luftfilter sind eine Massnahme, die an vielen Orten mittlerweile anzutreffen sind. Auch, weil sie dabei helfen sollen, die Corona-Pandemie einzudämmen . Wir haben uns nun den smarten Luftfilter vom hierzulande weniger bekannten Hersteller LIFUBIDE genauer angeschaut, den LIFUBIDE X600 HEPA H13 Luftreiniger.

Hardware und Eigenschaften

Der Luftreiniger LIFUBIDE X600 ist ein quadratischer Quader mit 31 x 31 cm Grundfläche und 76.3 cm Höhe. Der Luftreiniger wiegt 10.5 kg und hat eine Leistungsaufnahme von 2 bis 52 Watt. Das Gehäuse ist hauptsächlich aus weissem Kunststoff gestaltet. Die Vorderseite bildet ein schwarzes Hochglanzpanel, dass mit den Bedienelementen auf der Oberseite abschliesst. Die Oberseite besteht ansonsten aus einem grauen Gitter.

Filterleistung

Der X600 von LIFUBIDE kommt mit einem 950 g schweren Aktivkohlefilter in einer mehrfach gefalteten HEPA Filtertrommel kombiniert mit einem feinen Nylongewebe und Papier auf 4 m2 Gesamtfläche. Der Filter mit einer HEPA-Klassifikation H13 reinigt die durchströmende Luft von Feinstaub, Geruchs- und Nanopartikeln. Dabei werden bis 99.97 Prozent der Partikel bis zu 0.3 Mikron (µm) und 99.95 Prozent der Partikel 0.1 bis 0.3 µm aus der Luft genommen.

Die Clean Air Delivery Rate (CADR) dex LIFUBIDE X600 beträgt 610 m³/Stundte für Rauch, Staub und Pollen. Damit ist er für Räume von 8 m2 bis 70m2 geeignet, deren Luftinhalt er mehr als vier mal pro Stunde umwälzt. Fomaldehyd (HCHO beziehungsweise CH₂O) wird zu 70 m3 pro Stunde aus der Raumluft gefiltert.

Bezogen auf die Luftreinigung schafft er 254 m2 in einer Stunde und ersetzt dabei die Luft eines geschlossenen 30 m2 Innenraums nur sieben Minuten vollständig.

Zudem entfernt die Aktivkohle flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Formaldehyd wirksam und bindet sie, so dass eine Sekundärverschmutzung verhindert wird.

Konnektivität

Das Gerät verbindet sich optional per WLAN im 2.4 GHz-Frequenzband mit dem heimischen Netzwerk und kann dann per Tuya Smart App gesteuert werden. Via Bluetooth ist dies auch möglich. Zudem sind ist eine Fernbedienung dabei und auf der Oberseite des Geräts ein Bedienfeld angebracht, die beide über sechs Tasten verfügen.

Bedienung

Mit der berührungsempfindlichen Taste Lock kann die Kindersicherung aktiviert und deaktiviert werden, indem diese drei Sekunden lang gedrückt wird. Die Taste Light schaltet die Beleuchtung ein oder aus.Dann leuchten das Display sowie das Luftqualitätslicht unter dem Herstellerlogo auf der schwarzen Front des Gehäuses oder eben nicht.

Mit den Tasten Plus und Minus kann die Reinigungsleistung eingestellt werden. Im Automatik-Modus, der mittels Mode-Taste ausgewählt werden kann, benutzt der LIFUBIDE X600 HEPA H13 Luftreiniger den lasergestützten Partikelsensor auf der Rückseite, um die Luftqualität zu beurteilen und entsprechend angepasst stark zu reinigen. Im Schlaf-Modus, der ebenfalls per Mode-Taste ausgewählt werden kann, ist der X600 besonders leise. Er kommt dabei auf nur noch 29 dB und reduziert den Stromverbrauch auf unter 6 W. Dennoch sind bis 120 m³/h CADR möglich.

Auf dem Display an der Oberseite des Geräts wird einerseits mittels zehn LED-Quadraten die Luftdurchflussleistung angezeigt und der aktuelle PM2.5-Wert in µg/m³ als digitale Ziffer zentral auf der Anzeige eingeblendet. Daneben befindet sich ein Reinigungs-Icon, das aufleuchtet, wenn der Hauptfilter gereinigt werden soll. Ein Austausch-Symbol weist auf das Ende der Betriebsdauer des Filters hin. Dieser sollte dann schnellstmöglich ausgetauscht werden.