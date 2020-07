Review: InLine smarte Steckdosenleiste 40158 mit USB im Test

Die Verarbeitung der Steckdosenleiste ist tadellos und lässt nichts zu wünschen übrig. Nichts wackelt oder knarzt. Alles passt ineinander. Durch die Kindersicherungen in den drei SchuKo-Steckdosen braucht man zwar merklich Kraft, um einen Stecker einzustecken, dafür aber kann kein Kleinkind aus Versehen einen Stromschlag bekommen, weil es einen Gegenstand in die Steckdosenöffnung einführt.

Smart Home ist weiterhin ein anhaltender Trend. Viele statten ihre eigenen vier Wände mit Geräten aus, die per Sprachsteuerung aber auch per App gesteuert werden können. Zudem sind automatische Abläufe sehr beliebt – beispielsweise die Kaffeemaschine einzuschalten, nachdem der Wecker klingelte. Die InLine Smart Home Steckdosenleiste mit USB-Anschlüssen und WLAN-Verbindung ist dafür geeignet und deswegen heute bei uns auf dem Prüfstand.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Zunächst wird die Steckdosenleiste von InLine in den Pairing-Modus versetzt und mit dem heimischen WLAN bekannt gemacht. Dazu kann man entweder der App die Berechtigung geben, auf die Standortdaten und damit auf den Namen des aktuellen WLAN-Netzes zuzugreifen, oder man gibt diesen händisch ein. So oder so braucht es die Eingabe der WLAN-Passphrase. Es sind zwar WiFi-Netze nach 802.11b/g/n mit bis zu 45 Metern Distanz möglich, zu benutzen, allerdings nur im 2.4 GHz-Frequenzband.

Anschliessend können die drei SchuKo-Steckdosen einzelnen und die vier USB-Anschlüsse gemeinsam mit einem Fingertippen auf das Smartphone-Display ein- und ausgeschaltet werden. Natürlich kann man die Steckdosenleiste und alle Anschlüsse ebenfalls nach Herzenslust benennen und einfärben in der App, so dass sie auch für die ebenfalls dort konfigurierbaren umfangreichen Automatisierungen einfacher zu bedienen sind. Hier lässt sich auf Urzeiten, Wetter und Geofencing sowie vieles mehr zurückgreifen. Ebenfalls kann in der SmartLife App die Anbindung an den Google Assistant sowie an Amazon Alexa vorgenommen werden. Dann spricht auch Alexa direkt die Namen der einzelnen Steckdosen der Leiste an und man kann der Sprachassistenzsoftware beispielsweise sagen “Alexa, schalte die Stehlampe ein”.

Testeindruck der smarten InLine Steckdosenleiste mit WLAN und USB

Das klappt alles auch soweit sehr gut. Obschon das Klick der Relais im Innern der WLAN-Steckdosenleiste gut hörbar ist, stört das eigentlich kaum. Dafür hat man gleich auch ein akustisches Feedback, dass das Schalten funktioniert hat. Die Verzögerung von nur knapp einer Sekunde ist verkraftbar. Ebenfalls klappt die Anbindung an die Drittanbieterdienste Alexa und Google Home Assistant wie erwartet gut.

Was leider nicht geht, obschon es auf der Verpackung weiterhin angepriesen wird, ist die Anbindung an IFTTT . Der App-Hersteller hat dies bei einem der letzten Updates vor Kurzem wohl einfach aus dem Funktionsumfang genommen. Die Kommentare im Google Play Store sind voll von enttäuschten Äusserungen dazu. Mit Tuya konnte ich die Steckdosenleiste auch zum Laufen bringen, schliesslich ist die App selbst von der Plattform bereit gestellt.

Was an der Smart Life-App besonders gefällt, sind die smarten Timer. So kann man einfach einen Countdown für jede Steckdose der InLine WiFi-Leiste konfigurieren, nach dem diese wieder ausgeschaltet wird. Schaltet also nun ein anderer Trigger die Steckdose ein, beispielsweise, weil ein Smart Home Bewegungssensor eine Person meldet, geht die Steckdose automatisch nach der vorgegeben Zeit wieder aus. Oder umgekehrt auch wieder an. Das macht Spass.