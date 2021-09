Review: Govee Immersion RGBIC LED TV-Hintergrundlicht im Test

Zudem sind im Lieferumfang enthalten eine mehrsprachige Anleitung, darunter auch Deutsch und Französisch, eine englischsprachige Kurzanleitung mit den Installationsschritten sowie acht orange Schaumstoffquader von 3 x 3 x 2 cm Grösse mit Klebefolien zu Kalibrieren der Optik. Zwei mit Isopropylalkohol, auch bekannt als Isopropanol, getränkte Wischtücher dienen zum Reinigen der Oberfläche vor dem Festkleben der diversen Bauteile des Govee Immersion Bausatzes und insgesamt zehn Halterungen aus weissem Kunststoff mit 3M-Klebepads erleichtern das Befestigen des LED-Streifens mit Schrauben. Denn die Govee Immersion RGBIC LED-Leiste kann natürlich auch an der Wand hinter dem TV-Gerät befestigt werden und muss nicht zwingen an diesem selbst angeklebt sein.

Weiter ist eine Kamera mit einer Auflösung von 1080p (1440×1080 Pixel) mit dabei, die knapp 66 Gramm wiegt, ein USB-Kabel von circa 120 cm Länge besitzt und einen L-förmigen Fuss von 72 x 35 x 12 mm Grösse mit einer 20 mm grossen Blende vorne aufweist. Damit wird die Kamera mittig am oberen Rand des Fernsehgeräts befestigt und ragt dann gut 10.7 cm vom Bildschirmrand weg, wobei die Linse der Fischaugen-Kamera auf den Monitor gerichtet ist. Auch die Kamera ist mit 3M Doppelklebefolien am Fuss ausgestattet und hat linksseitig eine kleine Kontroll-LED.

Die Technologie für Fernseher vergrössert das Gerätesichtfeld aus unserer der Wahrnehmung über den Bildschirmrand hinaus, indem die Farben, die im jeweiligen Randbereich des TV-Geräts zu sehen sind, als Hintergrundlicht an die Wand oder das Möbel dahinter gestrahlt werden. Das sieht nicht nur cool aus, sondern soll auch die Augen schonen soll, indem ein Grossteil der Augenbeschwerden gemindert wird, die im Zusammenhang mit einem Fernseher als einziger Lichtquelle in einem Raum auftreten können.

Eigenschaften und Inbetriebnahme

Neben der Kamera mit 1080p-Auflösung, die dem Erfassen des TV-Bilds dient, dass dann in die Farben auf dem LED-Streifen umgesetzt werden soll, ist vor allem letzterer, der LED-Strip interessant. Dieser besteht aus knapp 100 einzelnen RGB-LED, die Govee vollmundig RGBIC nennt. IC steht dabei für Independent Control, womit der Hersteller darauf verweist, dass jede LED einzeln angesteuert und deren Helligkeit sowie Farbton aus den drei Grundfarben Rot, Gründ und Blau individuell eingestellt werden kann. Das ist nun nichts, was speziell für Govee wäre, aber es klingt gut.

Zum Inneren der Kontrollbox erfahren wir gar nichts weiter vom Hersteller.

Die Installation erfolgt recht problemlos und zügig. An einem TV-Gerät mit einer Displaydiagonale von 55 bis 65 Zoll lässt sich der LED-Streifen einfach und schnell ankleben. Er ist jedoch nicht durchgängig mit LED ausgestattet sondern besteht aus zwei 70 cm langen sowie zwei 120 cm langen Abschnitten, die jeweils durch kurze Kabel miteinander verbunden sind. Ist der Fernseher grösser, kann der Streifen entsprechend nicht ganz am Rand befestigt werden, was nicht gut für den Eindruck durch den Lichteffekt wäre. Ist er kleiner, kann man den LED-Streifen auch in Wellenformen anbringen. Ihn zu kürzen ist wiederum nicht zu empfehlen, da die App keine Informationen über die Monitorgrösse enthält und so nicht weiss, warum plötzlich weniger LED vorhanden sind, als angenommen.

Je nach Rahmenbreite der modernen Fernseher wird es mit der Kamera etwas schwieriger, aber im Zweifelsfall hilft auch da ein kleiner Hack: Einfach einen der orangen Quader halbieren und hinten mittig am Rand des TV-Geräts ankleben, so dass die Kamera genügend Fläche für einen sicheren Stand hat. Alternativ kann die Kamera des Ambilights auch einfach unten befestigt werden. Davon merkt die App zwar nichts, aber es funktioniert genau so. Ebenfalls können Videos mit entsprechenden Farbpunkten oder PostIt-Haftnotizen benutzt werden.

Die Kamera sollte genau in der Mitte des Bildschirmrands befestigt werden. Der Meterstab sollte also griffbereit sein.

Das Kontrollgerät wird am einfachsten ebenfalls in der Mitte der TV-Rückseite angeklebt, kann aber auch auf dessen Fuss zu liegen kommen. Je nach dem, wie das Modell gestaltet ist natürlich.

Danach wird die kostenlose App Govee Home auf dem Android- oder iOS-Gerät installiert.

In dieser wird, nach einigen grundlegenden Schritten, das Govee Immersion RGBIC LED TV Backlight eingerichtet. Dabei wird eine Verbindung mit einem WLAN-Signal im 2.4-GHz-Frequenzband hergestellt. Der 5 GHz-Frequenzbereich wird für die WiFi-Verbindung vom Ambilight leider nicht unterstützt, wie bei so vielen günstigeren IoT-Geräten. Die App geleitet uns sodann auch durch den Kalibrierungsprozess. Dazu werden sieben der acht orangefarbenen Quadrate auf den Bildschirm selbst geheftet. Die App sucht diese dann mit der an der Kontrollbox angeschlossenen Kamera und erlaubt es, das verzerrte Bild der Fischaugenkamera korrekt auszurichten. Dabei werden die Punkte einfach in der richtigen Reihenfolge ausgewählt, so dass sie einen gestauchten Halbkreis beschreiben. Bluetooth nutzt das Smart Home Gadget übrigens zur Konfiguration.

Danach entfernt man die Kalibrierungspunkte des Govee Ambilight-Nachbaus wieder vom TV-Gerät, indem sie zur Seite gekippt werden. So bleiben auch keine Klebereste übrig. Wer darauf verzichten will, kann auch einfach ein Video abspielen, auf dem die sieben orangenen Quadrate zu sehen sind. Unten in dieser Review findet ihr ein entsprechendes Beispielvideo.