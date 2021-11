Review: Google Nest Cam (mit Akku) im Test

AuffĂ€llig ist hier schon mal, dass die Verpackung ganz auf Plastik verzichtet. Selbst das Montagematerial, was ja sonst gerne mal in ein PlastiktĂŒtchen eingeschweisst wird, ist hier im Karton findig transportiert.

Im Paket kommt die Nest Cam-Kamera (2021) zusammen mit einer Magnetplatte und passender Montageplatte. Das zugehörige Set Montagematerial aus zwei DĂŒbeln und zwei Schrauben ist ebenfalls mit dabei. Ein 1 Meter langes USB-Ladekabel mit einem proprietĂ€ren, magnetischem Federstift-Anschluss sowie ein 15 W Stecker-Netzteil sind im Lieferumfang enthalten. Ebenso eine Kurzanleitung sowie Informationen zur Sicherheit und beschrĂ€nkten Garantie, die beide unter anderem in Deutsch und Französisch erhĂ€ltlich sind.

Hardware und Eigenschaften

Kamera-Body

Die Nest Cam (mit Akku) fÀllt zunÀchst durch ihr schlichtes Design auf: Ein abgeschnittener Zylinder mit Kugelspitze und einem Durchmesser von 8.3 cm stellt den GehÀusekorpus dar. Weisser Kunststoff dominiert die Nast Cam, wÀhrend vorne eine kreisrunde, schwarze Front zu sehen ist, in der die Sensoren, LED und Kameraoptik verbaut sind.

Die Nest Cam (2021) wiegt 398 g und ist witterungsbestĂ€ndig nach Schutzklasse IP54. Das bedeutet, gegen Staub und Spritzwasser ist sie geschĂŒtzt. Sie kann im Bereich von -20 °C bis 40 °C eingesetzt werden.

An der Unterseite befindet sich der Lautsprecher, der magnetische, ovale Ladeanschluss mit sechs Pins sowie ein handelsĂŒbliches Stativgewinde.

Die halbkugelrunde RĂŒckseite ist magnetisch und hĂ€lt so nicht nur an der ebenfalls magentischen, kreisförmigen Magnetplatte, die eine Montageplatte mit zwei Löchern fĂŒr die Schrauben zur Befestigung enthĂ€lt, sondern kann auch an anderen metallischen OberflĂ€chen ohne Probleme befestigt werden.

Video

Im inneren findet sich ein Farbsensor unbekannter Grösse mit einer Auflösung von 2 Megapixel FullHD 1080p. Das Sichtfeld betrÀgt 130° diagonal und das BildverhÀltnis 16:9. Mit 1920 x 1080 Pixel liefert die Google Nest Cam (mit Akku) H.264-codierte Videos mit bis zu 30 Bilder pro Sekunde (fps) in HDR-Videoauflösung bei Tag und Nacht.

Nachtsicht

FĂŒr den Nachtsichtmodus, der automatisch ĂŒber den Helligkeitssensor oder manuell per App aktiviert werden kann, ist dank der sechs Hochleistungsinfrarot-LEDs (850 nm) bis zu 6.1 m die stockfinstere Nacht klar sichtbar. NatĂŒrlich wegen des IR-Filters dann nur noch in Graustufen. Die IR-LED sind halbkreisförmig in der oberen HĂ€lfte der Kameravorderseite um die Linse herum angebracht.

Ton

Zudem verfĂŒgt die Nest Cam mit Akku (2021) ĂŒber einen eingebauten, hochwertiger Lautsprecher und ein hochwertiges Mikrofon. Damit kann die IP-Kamera auch als Gegensprechanlage fungieren.

LED

Eine RGB-LED mittig ĂŒber der Kameralinse, unterhalb des Helligkeitssensors, angebracht.

Sensoren

In der unteren HÀlfte der Vorderseite hat die Nest Cam (mit Akku) zudem einen Bewegungssensor unsichtbar verbaut. Er hat ein horizontales Sichtfeld von 110 Grad und kann bis zu 7.5 m Entfernung auf VerÀnderungen im Infrarotbereich reagieren. Zudem hilft ein eingebauter Magnetometer dabei, zu erkennen, ob die Kamera noch in ihrer Halterung ist oder nicht.

Akku

Der fest verbaute Lithium-Ionen-Akku der Nest Cam (2021) fasst 6 Ah und hĂ€lt fĂŒr gut drei Monate ohne Stromversorgung via Kabel durch.

Verbindung

Zum Verbinden nutzt die Nest Cam WLAN nach IEEE 802.11b/g/n im 2.4 GHz-Frequenzbereich. Kein Wifi 6 und kein 5 GHz-WLAN-Signal. Wohl einfach der Reichweite wegen. Die Kamera unterstĂŒtzt auch die aktuelle WPA3-VerschlĂŒsselung. Zudem kommt Bluetooth Low Energy (BLE) zum Einsatz zur Installation im Google Home Smart Home.

AI on Device

Die KI zur Erkennung von Personen, Tieren und Fahrzeugen ist, im Gegensatz zu vielen anderen IP-Cams, auf der Kamera selbst gelöst. Das Machine Learning (ML) findet auf der Nest Cam (mit Akku) selbst und nicht in der Google Cloud statt. Das ĂŒberrascht, gerade vom Konzern aus Mountain View doch sehr, und zwar positiv.

Ebenfalls ĂŒberrascht Google damit, dass 47 Prozent der mechanischen Kunststoffteile (also nicht die Platinen) aus gebrauchtem Material hergestellt wurden. Recycling ist zu befĂŒrworten, gerade in der Technik.

Nest Cam Standfuss

Der Nest Cam Stand Standfuss besteht aus einer weissen Halbeierförmigen mit 66 mm Durchmesser und 57 mm Höhe. Der Standfuss wiegt 285 Gramm und hat ein bis zu 45 Grad neigbares Ärmchen mit Nest-Magnetstecker. Zur Stromversorgung dient ein mitgeliefertes Netzteil mit Hohlstecker und 3 m langem Kabel. Das Tischstativ kommt ebenfalls mit einer Kurzanleitung und Garantieinformationen daher.

Nest Outdoor Kabel

Zur dauerhaften Stromversorgung der Nest Cam (2021) ist trotz Akku im Ausseneinsatz oft ein Kabel hilfreich. Das Outdoor-Kabel ist witterungsbestĂ€ndig nach Schutznorm IP65 und in den LĂ€ngen 5 m und 10 m erhĂ€ltlich. Es besteht aus einem langen Kabel mit fest verbautem Netzteil und dem ovalen Nest-Magentstecker mit vier Pogo-Pins. Auch hier gibt es Kurzanleitung und Garantieinformationen im plastikverpackungsfreien Lieferumfang zu bestaunen sowie Montagematerial in Form von sechs bzw. zwölf Kabelklemmen, Schrauben und DĂŒbeln. Damit lĂ€sst sich das Kabel einfach und zerstörungsarm befestigen.

Wasserstein Anti-Diebstahl-Halterung

Nicht getestet haben wir die Wasserstein Anti-Diebstahl-Halterung, die Google empfiehlt, sobald die Kamera höher als 2 m angebracht wird. Nicht, weil darunter niemand die Kamera klauen könnte, sondern weil sie bei einem Sturz aus dieser Höhe auch Schaden nehmen könnte. Darum sei sie an dieser Stelle ebenfalls erwĂ€hnt. Die Halterung fĂŒr die Nest Cam (mit Akku) von Google besteht aus einem Kunststoffring mit Schraube und kurzem Drahtseil mit Öse. Letzteres wird an der Wand festgeschraubt und der Ring, der zudem ein kleines Dach fĂŒr die Kameravorderseite mit bringt, wird ĂŒber die Nest Cam (2021) geschoben und festgezurrt. Simpel aber effektiv.