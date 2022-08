Review: EZVIZ eLife 2K+ BC1C 4 MP WLAN-Kamera mit Solarpanel im Test

Das Solar-Modul von EZVIZ unter de Bezeichnung CS-CMT-Solar Panel-D ist 222.6 x 155.9 x 14.9 mm gross und wiegt 334 Gramm ohne Halterung. Die einstellbare Monatgehalterung kommt mit dem für die Rückseite des Panels gedachte Stativgewinde daher und lässt sich frei drehen sowie um 110 Grad neigen. In der passenden Position kann sie einfach justiert werden. Das Solar-Gerät ist in einem weissen Gehäuse untergebracht und birgt ein fest verbautes microUSB-Kabel von 5 Meter Länge. Der Stecker des Kabels hat ein auffällig grosses Steckergehäuse und passt genau in die Aussparung der EZVIZ eLife 2K+ BC1C.

Auf der Rückseite ist mitten in der kugelfömigen, konkaven Ausbuchtung findet sich die Objektivgewindehalterung (M12). Die Unterseite birgt den microUSB-Anschluss unter einer Gummi-Abdeckung, mit dem der interne Akku von 10400 mAh geladen wird, den Lautsprecher und einen kombinierten Reset- sowie Ein-Aus Knopf. Zudem ist hier ein Sticker mit Produktinformationen und dem QR-Code für die Einrichtung per App zu finden.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck

Die Verarbeitung der IP-Kamera BC1C und des Solar-Panels von EZVIZ ist wiederum hervorragend. Nichts wackelt oder knarzt, alles sieht hochwertig und langlebig aus. Die Montage ist mit der mitgelieferten Halterung sehr einfach und problemlos machbar. Egal ob an der Wand oder Decke: Die metallische Halbkugel-Halterung für die magnetische Rückseite sowie die kleine Gewinde-Halterung sind schnell mit zwei Schrauben befestigt und erlauben die präzise Ausrichtung. Alternativ ist die Kamera auch an metallischen Oberflächen und Gegenständen direkt zu befestigen. Die Solarzelle muss hingegen mit Schrauben befestigt werden.

Die Einrichtung der Kamera erfolgt wie gewohnt mittels kostenloser EZVIZ App intuitiv und schnell.

Dazu wird in der App die WLAN-Verbindung in der App konfiguriert und an die Kamera per QR-Code übermittelt. Die EZVIZ eLife 2K+ BC1C WLAN-Sicherheitskamera dirigiert mittels, zunächst englischer, Sprachansage durch den Installationsprozess.

Auch die Verwendung erfolgt von da an in der EZVIZ App, da der Hersteller auf ein proprietäres Protokoll zur Übermittlung der mit H.264 und H.265 kodierten Videostreams setzt. Das funktioniert aber soweit gut. Einzig die ungewöhnliche Wärmeentwicklung ist bemerkenswert. Gerade auf der Unterseite der Kamera wird das Metallgehäuse doch spürbar warm, so dass das Gitter nicht nur für den Lautsprecher da ist, sondern wohl auch zur Belüftung dient.

Dank eines integrierten Deep-Learning-Moduls kann die BC1C IP-Kamera die Bewegung von Personen und Fahrzeugen in Echtzeit erkennen, was unnötige Bewegungsalarme spart. Je länger die Kamera aktiv ist, desto besser stellt sie sich auf ihre Umgebung ein. Die KI funktioniert jedoch laut Hersteller ohne Cloud-Anbindung rein lokal. Die Funktion ermöglicht es zudem, beim Komprimieren mittels H.265 die uninteressanteren Bereiche des Videobildes besser zu berücksichtigen, so dass die Datenmenge effizient reduziert werden kann. Wer die Kamera-Streams per Mobilfunknetz abruft, wird darüber nicht traurig sein. Auch das Speichern auf den internen Speicher kann somit länger erfolgen als mit anderen Codecs.

Zudem kann man mit der EZVIZ eLife 2K+ BC1C WLAN-Kamera für eine angepasste Begrüssung oder Abschreckung auch die eigene Stimme aufzeichnen. Wenn beispielsweise Gäste ihr Fahrzeuge in falschen Bereichen parken, spielt die Kamera eine zuvor aufgenommene Nachricht ab und weist darauf hin, ohne dass man live am Smartphone sitzen muss. Das ist zwar schon etwas gruselig, funktioniert aber ebenfalls tadellos. Der Lautsprecher ist nicht der lauteste unter der Sonne, aber für den Gebrauch in mittelgrossen Innenräumen durchaus ausreichend.

Als Video-Gegensprechanlage funktioniert die EZVIZ BC1C IP-Kamera ganz gut.

Die Bildqualität ist sowohl bei Tag als auch in der Nacht sehr gut. Klare, an Artefakten und Bildrauschen arme Videos und Standfotos sind mit der BC1C Bullet-Netzwerkkamera kein Problem. Die Bildrate von lediglich 15 fps fällt jedoch durchaus nicht gerade positiv auf. Sie sorgt für etwas ruckartige Bewegungen. Also eher Überwachungskamera als Streaming-Gadget.

Zudem klappt die Anbindung an Sprachassistenzprogramme wie Amazon Alexa und Google Assistant problemlos und einfach. Auch die Einrichtung in einem Google Smart Home ist möglich, wobei der Videostream bekanntermassen dann nur auf dem Google Nest Hub angezeigt werden kann und nicht auf dem Smartphone. Letzteres lässt Google Home nur für eigene Nest-Kameras zu. Apples HomeKit als Smart Home-Umgebung hingegen geht leer aus, es sei denn, man nutzt Homebridge und das entsprechende Plugin als Brücke.

Auch geht die Kamera derzeit noch ständig automatisch in den Standby nach 45 Sekunden. Wir hoffen da auf ein Update, denn auch die manuelle Aufnahme wird so gestoppt, bevor die Zeit abgelaufen oder Speicherkarte voll wäre. Der Leistungsmodus indes hilft hier auch nur bedingt weiter, weil dort nicht mehr alle smarten Alarme und Funktionen verfügbar sind.

Preis und Fazit

Die EZVIZ eLife 2K+ BC1C WLAN-Kamera mit passender Solarzelle zur autonomen Stromversorgung kostet im Bundle 139,99 Euro bzw. SFr., wobei bis zum 25. September auf Amazon mit einem 25 Euro-Coupon direkt zum Anklicken einen Rabatt angeboten wird.

Kauft man die Kamera separat, kostet sie 128,99 Euro bzw. SFr. und das Solar-Panel 29,99 Euro bzw. SFr. so dass sich das Paket deutlich lohnt.

Insgesamt ist die EZVIZ eLife 2K+ BC1C WLAN-Kamera eine gute 4 MP-Kamera mit guten Features und Funktionen. Dass sie auf dem Gerät selbst und ohne die optionale Cloud nicht nur speichern, sondern auch Menschen erkennen kann, ist echt toll. Die Bilder sind sowohl bei Tag als auch in der Nacht sehr gut und mit 4 MP hoch aufgelöst. Das ansprechende Design, dass gerne auch noch im weissen Kleid daher kommen könnte, lässt sich die BC1C von EZVIZ gut aufbauen. Die Montageoptionen im Lieferumfang sind gut und hinreichend vielseitig. Schade ist nur, dass die Aufzeichnungsdauer softwareseitig bei 45 Sekunden begrenzt ist und auch keine Apple HomeKit-Anbindung ohne Umweg möglich ist. Da ist noch auf ein Firmware-Update zu hoffen. Dafür kommt die EZVIZ BC1C mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von 270 Tagen daher und kann mit der Solarzelle auch an Orten montiert werden, wo kein Stromanschluss in der Nähe ist.