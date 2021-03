Review: EZVIZ C3X KI PoE WLAN-Kamera im Test

Leider kann die Kamera, wie so viele, nur WLAN-Signale im 2.4-GHz-Frequenzband benutzen. Spannend jedoch ist, dass sie zudem auch per Ethernet verbunden und auch darüber mit Strom versorgt werden kann. Damit entfällt die umständliche Verkabelung zur Steckdose, denn die EZVIZ C3X kann mit einem einzelnen LAN-Kabel entsprechend mit Strom versorgt werden.

Im Inneren der EZVIZ C3X ist ein 1/2.7 Zoll grosser Progressive Scan CMOS Bildsensor, der mit 1920 x 1080 Pixel (2 Megapixel) bei 25 Bildern pro Sekunde auflöst. Die Optik ist 4 mm gross und in der schwarzen Vorderseite der Kamera untergebracht. Mit einer Brennweite von f/1.6 und einem Blickfeld von 89 Grad horizontal und 106 Grad diagonal kann die Kamera dank Infrarot-LEDs bis zu 30 Meter weit auch bei Nacht sehen. Und das Ganze ist doppelt vorhanen. Der Clou ist nämlich, dass die Kamera mit zwei Linsen ausgestattet ist, um möglichst detailreiche Bilder zu produzieren. Eine 2 MP-Optik nimmt die Umgebungshelligkeit auf, während die andere 2 MP-Optik für die Farbinformationen zuständig ist. Durch eine zusätzliche Beleuchtung erzielt die Kamera farbige Bilder auch in der Nacht.

Die C3X von EZVIZ ist nach Schutzklasse IP67 gegen Wasser und Staub geschützt. Die Kamera selbst ist 72 x 72 x 150 mm gross und wiegt 425 Gramm. Am annähernd kugelförmigen Gehäuse ist rückseitig eine klassische Halterung mit Überwurfmutter zum Feststellen angebracht. Aus dem Sockel der Halterung ragt mittig das 40 cm lange Kabel mit Ethernet-Anschluss in Form einer RJ45-Kupplung sowie einem Stromanschluss für das Netzteil.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck der EZVIZ C3X

Die EZVIZ C3X Outdoor-Kamera funktioniert tadellos und ist einwandfrei verarbeitet. Das Metallgehäuse macht zudem einen robusten und langlebigen Eindruck. Sie lässt sich einfach montieren und die Einrichtung mit der hauseigenen App klappt intuitiv und schnell.

Auch die Verwendung erfolgt von da an in der EZVIZ App, da der Hersteller auf ein proprietäres Protokoll zur Übermittlung der mit H.264 und H.265 kodierten Videostreams setzt. Das funktioniert aber soweit gut. Einzig die ungewöhnliche Wärmeentwicklung ist bemerkenswert. Gerade auf der Unterseite der Kamera wird das Metallgehäuse doch spürbar warm, so dass das Gitter nicht nur für den Lautsprecher da ist, sondern wohl auch zur Belüftung dient.

Dank eines integrierten Deep-Learning-Moduls kann die C3X IP-Kamera die Bewegung von Personen und Fahrzeugen in Echtzeit erkennen, was unnötige Bewegungsalarme spart. Je länger die Kamera aktiv ist, desto besser stellt sie sich auf ihre Umgebung ein. Die KI funktioniert jedoch laut Hersteller ohne Cloud-Anbindung rein lokal. Die Funktion ermöglicht es zudem, beim Komprimieren mittels H.265 die uninteressanteren Bereiche des Videobildes besser zu berücksichtigen, so dass die Datenmenge effizient reduziert werden kann. Wer die Kamera-Streams per Mobilfunknetz abruft, wird darüber nicht traurig sein.

Zudem kann man mit der EZVIZ C3X für eine angepasste Begrüssung oder Abschreckung auch die eigene Stimme aufzeichnen. Wenn beispielsweise Gäste ihr Fahrzeuge in falschen Bereichen parken, spielt die Kamera eine zuvor aufgenommene Nachricht ab und weist darauf hin, ohne dass man live an der App oder hinter dem Rechner setzen muss dafür. Das ist zwar etwas gruselig, funktioniert aber ebenfalls tadellos.

Die Sirene und das Stroboskoplicht für Alarm- und Abschrecksignale hingegen sind eher Gimmick als wirklich sinnvolle Sicherheitsfunktion der Kamera. Das Blinklicht ist dafür einfach zu klein und die Sirene entfaltet keine Lautstärke, die wirklich eine Alarmanlage ersetzen könnte. Als Video-Gegensprechanlage wiederum funktioniert die C3X IP-Kamera ganz gut.

Preis und Fazit

Die EZVIZ C3X IP-Kamera mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 169,99 Euro bzw. SFr. ist beim Hersteller sowie in diversen Online-Shops erhältlich. Amazon listet die smarte Sicherheitskamera unterdessen aber schon deutlich günstiger.

Alles in allem ist die EZVIZ C3X KI PoE Outdoor-WLAN-Kamera eine gute IP-Kamera für den Ausseneinsatz. Sie liefert gute Bilder, bietet dank Power-over-Ethernet eine einfache Installationsmöglichkeit mit nur einem Ethernet-Kabel und kann gleichzeitig über ein handelsübliches WLAN angeschlossen werden. Die Bilder mit 1080p Auflösung sind detailreich genug und gerade dank der doppelten Kameraoptik auch bei Nacht durchaus erstaunlich detailreich. Die KI-Funktionen zur Objekt- beziehungsweise Tier- und Personenerkennung sowie die Zweiwege-Audiokommunikation runden das Produkt sinnvoll ab. Schade nur, dass EZVIZ keine Standard-Protokolle unterstützt und nur die hauseigene optionale Cloud-Speicherung oder die eigene NVR-Station zur Speicherung in Frage kommen. Neben der microSD-Karte natürlich.