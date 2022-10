Review: EZVIZ 2K Akku-WLAN-Kamera Pan-Tilt-Zoom CB8 im Test

Ein automatischer Inrarot-Filter sorgt zusammen mit vier IR-LED für bis zu 15 Meter Nachtsicht. Zwei extra helle LED sorgen für eine Nachtsicht in Farbe.

Die Kamera ist 183 x 116 x 166 mm gross und wiegt 803 Gramm. Sie besteht aus einer weissen, drehbaren Kugel von 116 mm durchmesser an einem weissen Arm und mit einem schwarzen Objektivbereich. Dieser kann geneigt werden und beinhaltet die 4 mm Linse mit einer Brennweite von f/1.6 und einem Blickfeld von 100 Grad diagonal, wobei 83 Grad horizontal und 44 Grad vertikal sowie 3D SNR dazu kommen.

Im Karton der EZVIZ CB8 ist eine Schnellstartanleitung, eine Montageschablone, vier Schrauben und Dübel, regulatorische Informationen sowie Informationen zur Auswahl des Netzteils und ein kurzes microUSB-Kabel enthalten. Die Montageplatte ist direkt an der Halterung der Kamera montiert.

Die EZVIZ CB8 Kamera lässt sich allein im 2.4 GHz-Frequenzband mit einem WLAN verbinden und benötigt mindestens 4 Mbps an Bandbreite. Die IP-Cam ist für den Ausseneinsatz geeignet und kann zwischen -20 °C und 50 °C und bis zu 95 % Luftfeuchtigkeit benutzt werden. Im Inneren ist ein 10400 mAh Akku verbaut, der im Hals der Halterung mit einem unter einer Gummiabdeckung verborgenen microUSB-Anschluss mit 5 V und 1 A aufgeladen wird. Dort befindet sich auch der Power-Knopf sowie ein Lautsprecher und ein Mikrofon.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Dank des PIR-Sensors und AI-Algorithmus kann die CB8 Netzwerkkamera von EZVIZ eine Person, die sich im Sichtbereich bewegt, erkennen und im Blick behalten. Zudem können Mikrofon und Lautsprecher als Gegensprechanlage benutzt werden, bei der auch aufgezeichnete Sprachnachrichten abgespielt werden können. Auf Wunsch auch bei Bewegungserkennung. Und die EZVIZ CS-CB8 kann zur Abwehr benutzt werden. Mit einer Alarm-Sirene und dem Blitz der zwei LED-Scheinwerfer können so Menschen abgeschreckt werden.

Testeindruck

Die Pan-Tilt-Zoom Kamera ist gut verarbeitet und macht einen soliden, professionellen Eindruck. Die Montage ist einfach und da der Akku bis zu 210 Tage Laufzeit verspricht, kann die CB8 von EZVIZ auch getrost an Orten ohne Stromversorgung untergebracht werden. Die Halterung kann an zwei Seiten mit jeweils vier Schrauben befestigt werden.

Auch kann die EZVIZ CB8 wie alle Kameras des Herstellers in der hauseigenen Cloud speichern und über die EZVIZ App benutzt und konfiguriert werden. Nachdem man das Gerät mittels App im WLAN angemeldet hat, kann es auch problemlos aus der Ferne und zuhause gesteuert sowie konfiguriert werden und das Videobild kann abgerufen werden. Zudem bietet EZVIZ in der App den Zugriff auf die gespeicherten Aufnahmen hier an.

Die Bewegungs- und Personenerkennung erfolgt recht zuverlässig, wenngleich drei bis vier Sekunden Verzögerung auch mit maximaler Sensitivität und ohne jegliche Stromspar-Option zu verzeichnen sind. Das liegt auch daran, dass trotz Deaktivieren der optionalen Cloud-Funktion alle Benachrichtigen und Alarme immer über die EZVIZ Cloud zur App gehen. Das dauert nun mal einen kurzen Augenblick, auch wenn die lokale Internetverbindung kurze Latenzen und schnelle Upstream-Geschwindigkeiten bietet.

Die EZVIZ Cloud ist mittels proprietärem Protokoll angebunden aber auch bei dieser IP-Kamera optional. Zudem klappt die Anbindung an Sprachassistenzprogramme wie Amazon Alexa und Google Assistant problemlos und einfach. Auch die Einrichtung in einem Google Smart Home ist möglich, wobei der Videostream bekanntermassen dann nur auf dem Google Nest Hub angezeigt werden kann und nicht auf dem Smartphone. Letzteres lässt Google Home nur für eigene Nest-Kameras zu. Mit Alexa und Amazons Echo Displays klappt das hingegen problemlos. Apples HomeKit als Smart Home-Umgebung hingegen geht leer aus, es sei denn, man nutzt Homebridge und das entsprechende Plugin als Brücke.

Mit der EZVIZ HD App gibt es nun ein Interface, dass auf Tablet-Grössen hin optimiert wurde als eigenständige App. Das ist nützlich und funktioniert sowohl auf Android wie auf iOS soweit ganz gut und analog zur Smartphone-App. Die CB8 liefert sehr gute Bilder.

Die Audio-Qualität ist durchaus passabel. Man kann das gegenüber gut verstehen, wenn es nur wenige Meter von der Kamera entfernt ist und auch man selbst ist gut zu hören über den Lautsprecher. Die Sirene ist nervig und laut, so dass sie durchaus zur Abschreckung dienen kann.

Preis und Fazit zur EZVIZ CB8 PTZ-Kamera

Die EZVIZ CB8 WLAN PTZ-Kamera mit PIR-Sensor, Zwei-Wege-Audio, Infrarot- und Farbnachtsicht und 3 MP gibt es für 179.99 SFr. bzw. Euro zu kaufen.

Zudem kann die Kamera auch per Solarpanel komplett autark aufgestellt werden. Insgesamt ist die EZVIZ CB8 eine solide PTZ-Kamera. Die Installation ist einfach und schnell erledigt. Der Funktionsumfang ist gut und die Bedienung recht intuitiv. Die Akkulaufzeit von 210 Tagen können sich sehen lassen.