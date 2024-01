Review: BigBlue SolarPowa 20 portables Solarpanel im Test

Lesedauer: 2 Minuten

Wer öfter draussen unterwegs ist, aber nicht auf den Komfort von Handy und Gadgets verzichten will, braucht zwangsläufig Strom. Powerbanks sind dafür eine gute Sache. Die Stromreserven sind aber auch irgendwann zuneige und müssen aufgefrischt werden. Damit man beim Camping oder auf ausgedehnten Pokémon GO-Sessions nicht plötzlich mit leerem Akku im Smartphone da steht, kann es sich lohnen, die Batterien mittels Solarpanel aufzuladen. Wir haben uns darum das BigBlue SolaPowa 20 als portables Solarpanel angeschaut.

Lieferumfang des BigBlue SolaPowa 20 Solarpanels

Das BigBlue SolarPowa 20 Solar-Panel kommt zusammen mit einem 30 cm langen USB-C-Ladekabel sowie einer mehrsprachigen Bedienungsanleitung. Diese ist neben Deutsch und Englisch auch auf Französisch abgedruckt und bietet auf wenigen Seiten alles Wissenswerte zum portablen Solarpanel von BigBlue. Zudem ist eine Garantiekarte dabei, die über die 24 Monate Garantiedauer des Herstellers informiert.

Hardware und Eigenschaften

Das Solapanel selbst ist zusammengefaltet 220 x 233 x 42 mm gross und misst aufgeklappt 685 x 222 x 18.5 mm. Das monokristalline Silizium-Panel wiegt 710 Gramm und ist dreigeteilt. Während auf der Vorderseite die drei Solar-Panels in stabilem ETFE-Layer verbaut sind und in dem schwarzen Kunststoffgewebe kaum mehr wie Solarzellen aussehen, finden wir auf der Rückseite einen Kickstand sowie eine kleine Kunststoffbox, in der zwei USB-Anschlüsse untergebracht sind. Unter einer Gummiabdeckung, die jeweils einen Anschluss vor Wasser und Staub schützt, sind hier ein USB-A-Ausgang sowie ein USB-C-Port zu finden. Mit bis zu 20 Watt, namentlich 6.65 V bei 3.0 A. Das sind rechnerisch nicht ganz 20 Watt. Damit kann das Solar-Panel aber auf beiden USB-Anschlüssen separat 5 V mit bis zu 2.4 Ampere maximal ausliefern.