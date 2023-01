Review: BASI Briefkastenschloss mit Fingerabdrucksensor HS1400 im Test

Hardware und Eigenschaften

Das BASI Briefkastenschloss ist aus Metall und zylindrisch gebaut. Der Durchmesser des Gehäuses misst 33.5 mm und es ist 15.6 mm tief. Die Einbautiefe beträgt 19.8 mm, wobei circa 11.8 mm für den Gewindezylinder anfallen, aber mit den Distanzringen verkleinert werden können.

Die Vorderseite des silbernen Gehäuses zeigt mittig eine schwarze Lünette von knapp 15 mm Durchmesser mit dem Fingerabdrucksensor und drei LED darum angeordnet. Oben auf dem Rand des Zylinders ist das Logo des Herstellers BASI aufgedruckt, während unten ein USB-C-Anschluss mit Gummidichtung zu finden ist.

Das BASI Briefkastenschloss Fingerabdruck HS 1400 speichert bis zu 22 Fingerabdrücke und kann diese aus jedem Winkel innerhalb einer halben Sekunde erkennen. Die zwei ersten fungieren als Admin-Fingerabdrücke und können neue Finger einrichten.

Der interne Akku unbekannter Grösse wird durch das handelsübliche USB-C-Kabel aufgeladen und versorgt das Briefkastenschloss über ein halbes Jahr im Stand-By und für über tausend Anwendungen. Sobald der Akkustand eine geringe Ladung aufweist, man durch blinkende Lichtsignale darauf aufmerksam gemacht. Der Hebel des an sich klassischen Hebelschlosses wird am Ende des Gewindezylinders mit einer grossen Flanschmutter befestigt.

Das Aufladen dauert eine Stunde und kann mittels USB-Netzstecker oder per Powerbank erfolgen. Das Schloss ist nach Schutzklasse IP44 gegen Wasser und Staub geschützt, für Temperaturen von -20 °C bis +70 °C und damit für den Ausseneinsatz geeignet.

Testeindruck zum BASI Briefkastenschloss Fingerabdruck

Das BASI Briefkastenschloss mit Fingerabdrucksensor HS 1400 macht einen sehr hochwertigen und soliden Eindruck. Nichts wackelt oder knarzt, alles passt ineinander.

Die Montage erfolgt einfach und problemlos in handelsübliche Briefkästen, ist aber auch für viele anderen Einsatzmöglichkeiten gemacht. Egal ob Schubladen, Aktenschränke, Büroschränke, Werkzeugkästen, Spinde, Schaukästen, Schlüsselschränke, Geldkassetten oder Vitrinen: Alles, was ein herkömmliches Hebelschoss aufnimmt und mindestens 20 mm Einbautiefe aufnimmt, funktioniert und ist in wenigen Schritten erledigt.

Die Einrichtung ist simpel. Man legt einen Finger für neun Sekunden auf, bestätigt mit einem Admin-Fingerabdruck und legt den neu zu registrierenden Finger sechs weitere mal auf, fertig. Von da an kann damit der Briefkasten entsperrt werden.