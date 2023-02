Review: Aubess Smart Socket 20 A WLAN-Steckdose im Test

Wer in seinem Smart Home nicht gerade jede Unterputzsteckdose austauschen mag, nur um die angeschlossenen Geräte automatisiert oder auch nur App-gesteuert schalten zu können, kommt um Zwischenstecker oder Adapter nicht herum. Solche Smart Sockets Steckdosenadapter gibt es schon seit Jahren und unterdessen haben sich zur Vernetzung im Smart Home im Groben zwei Standards durchgesetzt: WLAN und Zigbee. Beide mit ihren Vor- und Nachteilen. Wir haben uns heute die Aubess Smart Socket WLAN-Steckdose für Geräte bis zu 20 Ampère angeschaut.

Das Smart Home Gadget ist nach CE und RoHS zertifiziert. Das ist insofern wichtig, als man ja nicht unbedingt riskieren möchte, dass der Adapter, durch den immerhin bis zu 4400 Watt fliessen, plötzlich in Flammen auf geht und die eigenen vier Wände abfackelt. Das CE-Zertifikat haben wir auf Nachfrage vom Hersteller erhalten.

Die Rückseite birgt den Stecker für die handelsübliche Wandsteckdose im Hausnetz mit 230 V, die Vorderseite bietet eine ebenfalls handelsübliche Steckdose für Geräte im 230 V Nennspannung im Wechselstromnetzbetrieb an. Allerdings ist diese nicht kompatibel mit dem alten französischen Schutzkontaktstecker Typ E, einem Stift in der Mitte also, wie das beid er Rückseite der Fall ist, sondern ist nch Steckertyp F mit Erdkontaktfedern oben und unten und somit eine Schuko-Dose für fast ganz Europa . Die Schweiz hat mit dem Steckertyp J natürlich andere, inkomaptible Netzsteckerformen.

Auf der rechen Steite befindet sich ein blau beleuheter Ein-Aus-Schalter, der auch zum Zurücksetzen des Geräts in den Werkszustand genutzt wird. Links sind die Kennzahlen des WLAN-Steckdosenadapters aufgedruckt sowie die entsprechenden Zertifikats- und Normen-Logos.

Die WLAN Steckdosen-Adapter, die vom selben Hersteller auch als Zigbee Steckdosen-Adapter erhältlich sind, sind mit 90 x 65 x 60 mm in der EU Schuko-Variante nicht gerade die kleinsten auf dem Markt und mit 95 Gramm Gewicht auch nicht die allerleichtesten. Designtechnisch ist die WLAN- Smart Socket von AUBESS auch eher schlicht und funktional gestaltet.

Testeindruck

Die Verarbeitung der Aubess Smart Socket 20 A WLAN-Steckdose ist gut. Alles passt ineinander und macht einen soliden und robusten Eindruck. Dass die Anschlüsse der Steckdosen-Seite sogar mit einem erhöhten Berührung durch angeschrägte Stopfen im Inneren ausgestattet sind, ist hier besonders hervorzuheben. Nur wenn in beide Öffnungen, also Neutral- und Aussenleiter, gleichzeitig ein Stecker eingeführt wird, können diese bis den Federkontakten im Inneren gelangen und somit angeschlossen werden. Einen Fremdkörper, eine Stricknadel etwa, kann man nicht einstecken. Das ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal. Das Einstecken von handelsüblichen Steckern klappt indes tadellos und ohne jede Schwierigkeit.

Auch wenn nichts wackelt oder knarzt an dem Smart Home Gadget, ist die Ein-Aus-Taste manchmal etwas empfindlich und kann sich einklemmen. Ein erneuter Druck auf die Taste befreit diese dann aber gleich wieder. Dennoch ist das schade und lässt hier etwas an der Fertigungsgenauigkeit der Kunststoffteile zweifeln.

Die Einrichtung im WLAN des Smart Homes erfolgt natürlich per App, mit der auch die Steuerung der Steckdose sowie das Auslesen der Verbrauchsdaten erfolgt. Auch hier ist neben der genuinen Tuya App auch die Smart.life und die PEARL-eigene App namens ELESION kompatibel. Auch wenn die WLAN-Steckdose nicht von PEARL ist. Man muss also nicht noch eine App zusätzlich installieren, wenn man sowieso schon Smart Home Produkte mit Tuya-Cloud-Anbindung benutzt.

All diese kostenlosen Apps für Android und iOS sind im Prinzip gleich aufgebaut. Nachdem die Aubess Smart Socket 20 A WLAN-Steckdose zum eigenen Smart Home mittels WLAN hinzugefügt wurde, wird diese auch direkt angezeigt. Es können neben dem grundlegenden Ein- und Ausschalten natürlich auch weitere User eingeladen werden und so Zugriff auf das Smart Home Gadget erhalten. Daneben gibt es die Möglichkeit, mittels Zeitplan und Timer die angeschlossenen Geräte im Haus nach Bedarf automatisch zu beschalten. Da die AUBESS Steckdose nicht messbar Strom verbraucht, wird so der deutlich teurere Standby-Modus etwa vom Fernseher oder der Waschmaschine vermieden.

Zudem kann der verbrauchte Strom aktuell und auch tageweise protokolliert überwacht werden. Damit kann man ganz genau sehen, wie viel Milliampere und Volt gerade fliessen und wie viel Watt an welchem Tag verbraucht wurden. In Zeiten explodierender Strompreise ist das enorm hilfreich um so Gertäte mit unnötigem oder hohem Verbrauch zu identifizieren.

Auch die Sprachsteuerung mittels Amazon Alexa oder Google Assistant ist möglich und einfach einzurichten. So kann man alle, auch alten Haushaltsgeräte, ganz einfach per Sprachbefehl Ein- und Ausschalten. Für Apples Siri ist hingegen ein Anbindung über Homebridge nötig, die jedoch dank passendem Plugin relativ einfach realisiert werden kann.

Das alles klappt einwandfrei und problemlos, auch wenn die Tuya Smart Apps weiterhin sehr gierig sind, was Berechtigungen an geht. Für eine WLAN-Steckdose den genauen (!) Standort und Bluetooth-Zugriff zu verlangen, ist entweder frech oder unnötig dumm programmiert. Der Support von Tuya zeigt übrigens wenig Verständnis dafür, das seltsam zu finden und erklärt nur mit Satzbausteinen als Antwort, dass für die Geofencing-Funktion und bei der Einrichtung der Standort benötigt würde. Klar, wenn man den Namen des WLAN-Signals nicht selber eintippen mag, ist der Zugriff auf die Ortungsfunktion des Android Smartphones notwendig, aber Bluetooth? Das Gerät hat gar kein Bluetooth-Modul. Es ist fast anzunehmen, dass der Hersteller einfach alle erdenklichen Berechtigungen, die für die hunderten verschiedenen Geräte und Gerätevarianten aus dem Tuya Smart Home-Universum notwenig sein können immer gesammelt einfordert, um die Kundschaft nicht zu verwirren. Mit gefällt das an der Stelle eher weniger.

Die Leistungswerte der WLAN-Steckdose von AUBESS hingegen sind genau so wie vom Hersteller versprochen. Was auch erst beim Nachschlagen der Daten auffällt ist, dass der Schuko-Stecker so gar nicht für 20 A sondern maximal bis 16 A ausgelegt ist. Es ist also aus Sicherheitsgründen eher nicht zu empfehlen, hier über die Norm zu gehen.

Preis und Fazit

Für die Aubess Smart Socket 20 A WLAN-Steckdose wird derzeit zwischen 7.60 SFr. bzw. Euro und 16,60 Euro bzw. SFr. verlangt. Gerade über Handelsplattformen wie Aliexpress sind die Smart Home Adapter deutlich günstiger zu bekommen als etwa via Amazon.

Insgesamt ist die PHINGE AUBESS Smart Socket 20 A WLAN-Steckdose ein einfach zu bedienendes und vielseitiges Smart Home Produkt mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Nicht nur können damit Geräte einfach per Smartphone App ein- und ausgeschaltet werden. Auch Automatisierungen oder zeitgesteuerte Abläufe im intelligenten Zuhause sind problemlos realisierbar. Schade nur, dass der Hersteller bislang keinen Adapter für das Schweizer Hausstromnetz im Sortiment hat.