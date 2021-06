Review: ANNKE NC400 PoE NightChroma 4 MP SuperHD IP-Kamera im Test

Die Netzwerk-Kamera in weissem Bullet-Metallgeh├Ąuse ist 68.4 x 65.2 x 161.1 mm gross und wiegt ca. 430 Gramm. Sie ist nach Schutzklasse IP67 wetterfest und gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen abgedichtet. Die um 360 Grad dreh- und 90 Grad frei schwenkbare Halterung ist gleich fest an der R├╝ckseite der NC400 NightChroma Kamera montiert. Sie ist hohl und durch ihre Mitte ist das kurze Kabel gef├╝hrt, dass in einen 12 V-Netztstecker-Anschluss sowie den 100 mbit/s LAN-Anschluss in Form einer RJ45-Kupplung m├╝ndet, der optional auch Power-over-Ethernet (PoE) nach IEEE 802.3af kann.

Geh├Ąuse

Das weisse Metallgeh├Ąuse der Kamera in klassischer Bullet-Form hat beidseitig silberne Streifen als Design-Elemente und die Wortmarke des Herstellers ANNKE aufgedruckt. Auf der Unterseite ist lediglich ein kleiner Sticker mit Produktdaten zu sehen.

Der Einsatzbereich der NC400 Netzwerkkamera ist dank IP67 sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich von von -30 ┬░C bis zu 60 ┬░C gedacht.

Kameraoptik

Die Vorderseite wiederum ist von schwarzem Hochglanz-Kunststoff dominiert, in dessen Mitte zwei rechteckige, transparente Fenster eingelassen sind. Hinter dem gr├Âsseren, oberen findet sich die 2.8 mm Linse mit einem Blickwinkel von 102 Grad horizontal, 54 Grad vertikal und 121 Grad diagonal. Mit einer festen Blendenzahl von f/1.0 l├Ąsst die Kamera bestm├Âglich Licht auf den Sensor fallen.

Technische Spezifikationen

Der 1/2.7 Zoll Progressive Scan CMOS im Inneren der ANNKE NC400 PoE IP-Kamera liefert Videobilder mit 4 MP Aufl├Âsung, was 2560 x 1440 Pixel bei bis zu 20 Bildern pro Sekunde (fps) entspricht. Die Bitrate betr├Ągt 32 kbps bis zu 8 Mbps.

Als Codecs kommen H.265+, H.265, H.264+ und H.264 zum Einsatz. Das Bild wird mittels 3D DNR (Digital Noise Reduction) von digitalem Rauschen befreit und bietet einen Dynamikumfang von 120 dB. Gerade der H.265+ Codecs erm├Âglicht es der NC400 Kamera von ANNKE, deutlich mehr Aufnahmen bei besserer Qualit├Ąt zu speichern, als andere Produkte.

Beleuchtung

Der LED-Scheinwerfer im Fenster unterhalb der Linse leuchtet die Szenerie bis zu 30 Meter aus. Deswegen entfallen auch die sonst bei IP-Kameras so verbreiteten Infrarot-LED f├╝r die Nachtsicht. Die NC400 von ANNKE kann somit bei tiefschwarzen 0.001 Lux Umgebungslicht noch immer arbeiten und vollfarbige Videos liefern wie der Hersteller stolz an gibt. Klar, wenn man selbst das Licht liefert, kann man auch in rabenfinsterer Nacht noch Bilder liefern, aber davon mal abgesehen.

Software

Neben dem Zugriff via kostenloser App f├╝r Android und iOS unterst├╝tzt ANNKE ebenso die per Download mitgelieferte SADP Software zum Auffinden der Kamera selbst und die Benutzung via Webbrowser. Gerade ein Web-Interface ist heutzutage nicht bei jeder IP-Kamera mehr vorhanden, aber ungemein praktisch. Dies erlaubt es, einfach und bequem die NC400 NightChroma PoE-Kamera in vielen Details zu konfigurieren. So ist man nicht auf die Smartphone-App angewiesen.

Bemerkenswert ist hierbei, dass halbwegs moderne Webbrowser dank WebRTC bzw. HTML5 noch nicht einmal mehr ein Plugin ben├Âtigen, um den Videostream anzuzeigen. Die Kamera-Software sch├╝tzt sich vor unbefugten Zugriffen mit verschiedenen Mechanismen, darunter etwa eine Sperre bei nach mehrmaliger falscher Passworteingabe und IP-Filter.

Zudem gibt es von ANNKE eine Desktop-Software zum Download f├╝r Windows und MacOS X.

├ťber alle Software-Zug├Ąnge lassen sich diverse Einstellungen vornehmen. Darunter auch intelligente Bewegungsmeldungen. Diese Push-Nachrichten ├╝ber die ANNKE Vision Apps, E-Mail-Benachrichtigungen und/oder Uploads von Aufnahmen, sobald Bewegungen im Sichtfeld der Kamera registriert wurden, sind nat├╝rlich ein Muss f├╝r jede Smart Home Kamera.

Auch ONVIF wird unterst├╝tzt, was als quasi Standard von IP-Sicherheitskameras daf├╝r sorgt, dass diese mit m├Âglichst vielen NVR- und NAS-Applikationen unterschiedlichster Hersteller zusammenarbeiten k├Ânnen. So kann die Kamera nahtlos in bestehende ├ťberwachungssysteme integriert werden.

Das Real-Time Streaming Protocol (RTSP) sorgt zudem daf├╝r, dass die Videobilder Standardkonform in Echtzeit ├╝bertragen werden.

Weiter k├Ânnen DynDNS, NAT und UPNP sowie Zeitpl├Ąne f├╝r die Bewegungserkennung und zeitgesteuerte Aufnahmen minuti├Âs konfiguriert werden, neben vielen anderen Features. Darunter fallen mehrere Benutzerkonten, PPPoE, SNMP, FTP-Uploads und E-Mail-Benachrichtigungen, ein eigenes SSL-Zertifikat, QOS und IEEE 802.1x. Zudem kann hier beispielsweise der Zugriff via ANNKE Vision Cloud zur App optional aktiviert werden, so dass die Kamera nicht mehr nur im lokalen Netzwerk erreicht werden kann. Dank Peer-to-Peer-Technologie sind hierf├╝r keine Port-Weiterleitungen am Router mehr erforderlich.