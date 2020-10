Review: ANNKE C800 True 4K UltraHD PoE IP-Kamera im Test

Power-over-Ethernet, kurz PoE, dient dazu, über das herkömmliche Netzwerkkabel auch die Stromversorgung zu realisieren. Das ist insbesondere bei IP-Kameras nützlich, da so nur ein einziges flexibles Kabel mit wenig Leistung an den gewünschten Installationsort geführt werden muss. Wir haben uns darum heute die ANNKE C800 Turret True 4K UltraHD PoE IP Security Camera. Turret, zu Deutsch, Türmchen, weil die C800-Serie vom Hersteller ANNKE nämlich als Dome, Bullet und eben Turret-Version verfügbar ist. Damit sind verschiedene Anwendungsszenarien mit identischer Hardware möglich. Zum Test vorliegen haben wir die C800 als Turm-Kamera.

Hardware und Eigenschaften der ANNKE C800 Turret 4K UltraHD PoE IP Security Kamera

Die ANNKE C800 Kamera in Turmbauweise steht auf einer runden Basis mit 12.73 cm Durchmesser und ist 9.59 cm hoch. Sie wiegt knapp 620 Gramm und das Gehäuse ist vollständig aus weiss lackiertem Metall gefertigt. Einzig der Sockel am Fuss ist aus ABS-Plastik gemacht. Beide Seiten des runden Gehäuses ziert der Herstellername ANNKE. Die Kameralinse ist von einem 11 mm Optik begleitet und wird flankiert von einem Infrarot-Scheinwerfer.

Eine Turmkamera kann nicht ferngesteuert bewegt werden, sondern wird fix auf eine Situation ausgerichtet. Das ist wichtig, weil so keine tote Winkel in der Bewegung etwa bei Pan-Tilt-Kameras ausgespäht und ausgenutzt werden können. Umso bedeutsamer ist der Blickwinkel. Die ANNKE C800 bietet hier 124 Grad in der Diagonale und trotz einer einzelnen Infrarot-LED auch nachts bis zu 30 Meter weit sehen. Der Hersteller bewirbt dies als Advanced EXIR Night Vision Technology. Dies soll für nahezu keine Infrarot-Reflexionen und kein Bildrauschen sorgen. Eingestellt werden kann die Kamera, indem sowohl der Sockel als auch der Turm um 360 Grad drehbar und die Kamera selbst um bis zu 70 Grad neigbar ist. Sie ist für die Montage an der Decke vorgesehen, so dass sie meist ausser Reichweite angebracht wird und darum etwas schwergängig aber ohne Werkzeug bewegt wird.

Für die Videoaufnahmen selbst ist ein 1/2.5 Zoll grosser Sony STARVIS IMX274 Bildsensor zuständig. Dieser liefert UHD-1 konforme Bilder in mehr als 4K, nämlich mit 3840 x 2160 Pixels und einer Bildrate von 32 Kbps bis 16 Mbps. Zudem unterstützt die Kamera 3D DNR 120 dB True WDR (Wide Dynamic Range) sowie ONVIF und RTSP. ONVIF ist ein Quasi-Standard von IP-Sicherheitskameras, die so mit vielen NVR- und NAS-Systemen unterschiedlichster Hersteller einfach zusammenarbeiten können.

Im Turmteil der IP-Cam ist zudem ein microSD-Schacht und die Reset-Teaste unter einer verschraubten Abdeckung verborgen. Die Unterseite der Kamera selbst zeigt eine Schraube für den Anschluss eines Erdungskabels sowie das Anschlusskabel mit einer 12-V-Netzteilkupplung sowie einem RJ45-Ethernetport, der bis zu 100 mbit/s leistet.

Als Videocodecs werden H.264, H.264+, H.265 und H.265+ unterstützt.

Dank H.265+ Codecs-Unterstützung kann die C800 Kamera von ANNKE deutlich mehr Aufnahmen bei besserer Qualität speichern, als andere Produkte.Auf eine 128 GB microSD-Karte passen so knapp 168 Stunden Videomaterial.

Die Stromversorgung erfolgt entweder über den 12 V Gleichstromanschluss oder mittel Power-over-Ethernet (PoE) nach 802.3af. Hierfür wird bekanntermassen ein Netzwerkkabel der Kategorie 5 oder 5E sowie ein passender Injector oder Switch gebraucht. Egal welches Kabel man wählt, um die Kamera mit Energie zu versorgen, der Anschluss kann im Sockel der Turrent verstaut werden und ist so sicher vor all zu einfacher Manipulation.

Weiter ist die ANNKE C800 Turret, wie ihre Geschwistermodelle auch, nach Schutzklasse IP67 staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen. Ein Mikrofon ist übrigens nicht verbaut. Es werden nur Bilddaten übertragen und aufgezeichnet.

Software

Neben dem Zugriff via kostenloser App für Android und iOS unterstütz ANNKE ebenso die mitgelieferte SADP Software und die Benutzung via Webbrowser. Gerade letzteres ist heutzutage fast schon eine Seltenheit geworden und erlaubt es, einfach und bequem die Kamera in vielen Details zu konfigurieren. Bemerkenswert ist hierbei, dass moderne Webbroser dank WebRTC bzw. HTML5 noch nicht einmal mehr ein Plugin benötigen, um den Videostream anzuzeigen. Die Kamea-Software schützt sich vor unbefugten Zugriffen mit verschiedenen Mechanismen, darunter etwa eine Sperre bei nach mehrmaliger falscher Passworteingabe. Im Downloadcenter von ANNKE gibt es die Desktop-Software übrigens auch zum Herunterladen. Praktisch, denn wer kann heutzutage denn schon noch (mini) CD lesen?

Testeindruck der ANNKE C800 Turret

Die C800 Turret Kamera mit 4K-Auflösung lässt sich mit etwas Geduldt recht einfach montieren, jedoch viel einfacher installieren. Die Software erlaubt es, schnell und einfach alles so einzustellen, wie man es gerne hätte. Darunter die Zeitzone und Sommerzeiteinstellungen, IP-Adresse und die Bereitstellung einer seriellen Konsole, mehrere Benutzerkonten, DynDNS und PPPoE, UPnP und die verwendeten Ports für die Datenübertragung und das Webinterface ebenso wie SNMP, FTP-Uploads und E-Mail-Benachrichtigungen, ein eigenes SSL-Zertifikat, QOS, 802.1x. Auch kann hier beispielsweise der Zugriff via ANNKE Vision Cloud zur App deaktiviert werden, so dass die Kamera nur noch lokal verfügbar ist.