Review: AJAX KeyPad Plus im Test

Smart Homes sind weiter im Aufwind. Darum haben wir vor einiger Zeit für euch eine smarte Alarmanlage von AJAX Systems aus der Ukraine getestet. Heute ist das kürzlich neu erschienene Gerät dazu, das AJAX KeyPad PLUS mit RFID-Leser. auf dem Prüfstand.

Lieferumfang des AJAX KeyPad Plus

Geliefert wird das KeyPad Plus von AJAX Systems mit SmartBracket Montageplatte, vier vorinstallierten АА-Batterien, einem Handbuch sowie einem Montagekit bestehend aus den erforderlichen Schrauben und Dübeln bzw. Doppelklebe-Pads.

Hardware und Eigenschaften

Das AJAX KeyPad Plus ist 165 x 113 x 20 mm gross und wiegt 267 Gramm. Es besteht aus einem weissen oder wahlweise schwarzen Gehäuse mit kapazitivem Touch-Tastenfeld mit 15 Tasten, vier Status-Anzeigen und konfigurierbarer Hintergrundbeleuchtung. Zudem ist im KeyPad Plus ein RFID bzw. NFC Lesegerät verbaut, mit dem entsprechende Schlüsselanhänger und Karten benutzt werden können. AJAX verkauft diese als Tag bzw. als Pass, wobei beide im Inneren auf einen NFC-Chip von NXP bzw. MIFARE setzen. Genauer gesagt kommt ein DESFire EV1 NFC Tag zum Einsatz, wie er auch etwa bei NFC-Tag-Shop.de in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Da das KeyPad Plus auch zum neueren DESFire EV2 kompatibel ist, lassen sich auch entsprechend diese NFC-Tags benutzen. Der Clou an diesen beiden NFC-Chips ist nämlich nicht nur die 7 Byte lange UID, sondern die Verschlüsselung der Speicherinhalte mittels 16 bzw. 32 bit CRC (Common Criteria Certificate) und EAL4+ (Hardware und Software) per zufälliger Schlüsselgenerierung. Dabei kommt eine DES mit bis zu 168 bit und AES mit 128 bit-Verschlüsselung zum Einsatz. Damit sind die NFC-Tags kopier- und manipulationsgeschützt. Nicht ohne Grund setzen auch die NASA und viele NFC-Bezahlsysteme auf DESFire.

Zur Kommunikation setzt das AJAX KeyPad Plus auf die bewährte Jeweller-Funktechnologie, die eine Reichweite für die Kommunikation mit der zentralen Funkeinheit, einem AJAX Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus oder dem Repeater AJAX ReX von bis zu 1700 m innerhalb der Betriebsfrequenzen 868.0 bis 868 6 MHz erlaubt. Dabei kommt eine Blockverschlüsselung mit einem dynamischen Schlüssel basierend auf dem AES-Algorithmus zum Einsatz und dank Frequenzsprung-Modulation kann Jeweller sich an die Umgebung, Funkrauschen und Störsignale anpassen.

Die Stromversorgung erfolgt mittels handelsüblicher AA-Batterien und soll laut Hersteller 3.5 Jahre lang halten. Wenn die NFC-Funktion deaktiviert wird, sogar 4.5 Jahre. KeyPad Plus warnt die Überwachungszentrale und via App im Voraus, wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen.