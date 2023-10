Review: AJAX FireProtect 2 RB Hitze-, Rauch- und CO-Detektor im Test

Lesedauer: 4 Minuten

Der AJAX FireProtect 2 RB ist quadratisch und 124 x 124 mm gross sowie 45 mm hoch. Das Gerät wiegt 274.5 Gramm. Es ist nach Schutzklasse IP20 gegen Berührung mit dem Finger gefeilt. Das Gerät ist in Schwarz und Weiss erhältlich. Die Sensorik kann Rauch, Hitze und CO erkennen. Der Hitzesensor entspricht den Anforderungen für Wärmemelder der Klasse A1 und erfüllt die Anforderungen der Normen EN 54-5 und BS 5446-2.

Der AJAX FireProtect 2 RB kommt mit einem Produktdatenblatt und einer Installationsanleitung in mehreren Sprachen. Zudem ist eine SmartBracket Montageplatte und ein Montagekit bestehend aus zwei Schrauben und Dübeln mit dabei. Die Version RB kommt mit zwei austauschbaren, handelsüblichen CR123A Batterien. Sie sollen für sieben Jahre durchhalten. Die Version SB kommt mit versiegelten CR2/3AZ Batterien, die für zehn Jahre ausreichen.

Die smarte Alarmanlage von AJAX Systems lässt sich mit diversen Geräten erweitern. Heute schauen wir uns darum den AJAX FireProtect 2 RB an. Damit kann das Sicherheitssystem aus Kiew mit einem drahtlosen Rauchmelder ergänzt, der nicht nur eine eigene Siren hat, sondern auch Hitze und Kohlenmonoxid erkennt.

Ein optischer Doppelspektrumsensor dient als Rauchsensor. Er erkennt Rauch anhand der Grösse der Partikel in der Luft. Darum reagiert er auch nicht auf Wasserdampf und verhindert so Fehlalarme. Die patentierte Rauchkammer schützt den Rauchsensor vor Staub, Schmutz und Insekten.

Ein chemischer Kohlenmonoxidsensor gibt Alarm, wenn die akkumulierte CO-Dosis überschritten wird. Das bedeutet, wenn mehr als 50 ppm in weniger als nicht 90 Minuten, 100 ppm in weniger als in 40 Minuten oder 300 ppm innerhalb von 3 Minuten überschritten wurden.

Eine CO-Konzentration von 400 ppm innerhalb von 3 Stunden kann lebensbedrohlich sein. Der Melder hört auf, über den gefährlichen Kohlenmonoxidgehalt zu informieren, wenn die Konzentration innerhalb einer Minute auf 50 ppm sinkt.

Der CO-Sensor hat eine Lebensdauer von 10 Jahren. Das bedeutet, dass nach zehn Betriebsjahren der ganze FireProtect 2 von AJAX durch einen neuen ersetzt werden muss.